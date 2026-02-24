Школьные годы ребёнка — это не только его путь, но и большая ответственность для родителей. Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 44), родители несут основную обязанность за воспитание и развитие ребёнка, включая выбор формы образования. В 2026 году, когда многие семьи рассматривают дистанционное обучение в онлайн-школах для детей с государственной аккредитацией, понимание обязанностей становится особенно важным — чтобы ребёнок получил государственный аттестат и был готов к подготовке к ОГЭ или ЕГЭ.

В этой статье мы подробно разберём, что входит в обязанности родителей по закону, как их выполнять на практике, типичные ошибки и новые сценарии 2026 года для гармоничных отношений с ребёнком-школьником.

Обязанности родителей по закону РФ: основы из ФЗ-273

Федеральный закон № 273-ФЗ (статья 44) чётко определяет обязанности родителей (или законных представителей) по отношению к несовершеннолетним детям:

Обеспечение образования: Родители обязаны создать условия для получения ребёнком общего образования (основного, среднего). Это включает выбор школы или формы обучения (очная, заочная, семейная).

Воспитание и развитие: Формирование личности, нравственности, уважения к закону и окружающим. Родители отвечают за здоровье, физическое и психическое развитие.

Защита прав ребёнка: Представлять интересы ребёнка в школе, контролировать качество образования, обращаться в инстанции при нарушениях.

Контроль посещаемости и успеваемости: Обеспечивать регулярное посещение уроков, помогать с домашними заданиями, следить за здоровьем (если ребёнок пропускает по болезни — уведомлять школу).

Материальное обеспечение: Покупка формы, канцтоваров, оплата кружков (если они платные).

Нарушение этих обязанностей может привести к ответственности: от предупреждения до штрафа (ст. 5.35 КоАП РФ) или даже ограничения родительских прав в крайних случаях.

Эмоциональная поддержка

Закон подчёркивает, что родители должны создавать благоприятную атмосферу для обучения. В 2026 году, когда школьная нагрузка высока, эмоциональная поддержка — ключ к успеху.

Сценарий 1: «Вечер без оценок»

Раз в неделю устраивайте ужин, где запрещено говорить об оценках, тестах или подготовке к ОГЭ. Вместо этого: «Что сегодня тебя обрадовало? Что было интересного?» Это снижает стресс и укрепляет связь.

Сценарий 2: «Семейный совет по целям»

Соберите семью и обсудите цели ребёнка: не «сдать ЕГЭ на 90+», а «понять физику, чтобы стать инженером». Это помогает родителям понять интересы ребёнка и выбрать подходящую форму обучения.

Сценарий 3: «День отдыха от школы»

В выходной запретите говорить об уроках. Вместо этого — прогулка, игра или хобби. Это учит балансу, что важно в онлайн-школах для детей с гибким графиком.

Помощь в учёбе: как родители могут поддержать школьника

По закону родители не обязаны делать уроки вместо ребёнка, но должны создать условия для самостоятельности.

Организация места для учёбы: Удобный стол, освещение, отсутствие отвлекающих факторов.

Контроль времени: Помогать планировать день, чтобы хватило на уроки, отдых и кружки.

Мотивация без давления: Хвалить за усилия, не за оценки.

Выбор репетиторов или курсов: Если нужны, — для подготовки к ЕГЭ или устранения пробелов.

Сценарий 4: «Помощь в планировании»

Сядьте вместе и составьте график на неделю: уроки, хобби, отдых. Это учит самостоятельности, как в дистанционном обучении с индивидуальным планом.

Выбор формы образования: обязанности родителей в 2026 году

По ФЗ-273 (статья 17), родители выбирают форму обучения: очную, заочную или семейную. В 2026 году популярны онлайн-школы для детей с аккредитацией, где ребёнок учится дома, но сдаёт аттестацию и получает государственный аттестат.

Сценарий 5: «Семейный выбор школы»

Обсудите плюсы и минусы разных форм: очная — социализация, онлайн — гибкость для подготовки к ОГЭ.

Типичные ошибки родителей и как их избежать

Перекладывание ответственности: Не перекладывайте ответственность за воспитание ребенка с себя на учителей в школе. То, каким будет ребенок, когда вырастет, зависит в большей степени от родителей.

Игнор здоровья: Следите за сном, питанием, физнагрузкой.

Давление на оценки: Фокусируйтесь на прогрессе, а не на оценках.

Отсутствие контроля: Регулярно общайтесь с учителями, разговаривайте с ребенком, проявляйте интерес к его жизни.

Заключение: обязанности родителей — основа успеха ребёнка