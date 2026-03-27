Приём в первые классы 2026: старт кампании, сроки и альтернатива классической школе

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

С 1 апреля (а в ряде регионов — чуть раньше) российские школы начинают приём заявлений в первые классы. Кампания продлится до 30 июня для детей, проживающих на закреплённых территориях, а с июля свободные места будут доступны всем желающим. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, 1 сентября 2026 года за парты сядут более 1,5 миллиона первоклассников:

«Поступление ребёнка в первый класс — важный этап для будущего школьника. И для образовательных организаций эта работа требует особой ответственности, её необходимо провести максимально качественно и в установленные сроки».

Что ждёт родителей в офлайн‑школах?

Традиционная система зачисления всё ещё связана с рядом ограничений. Главные «боли» семей:

  • Привязка к прописке — в первые месяцы заявления принимают только от жителей закреплённого микрорайона. Попасть в школу мечты без регистрации по адресу сложно, а иногда и невозможно.
  • Переполненные классы — норматив 25 учеников часто превращается в 30–32 человека. В таких условиях индивидуальный подход становится практически недостижимым.
  • Разрыв между ФГОС и реальной нагрузкой — подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, углублённые курсы и развитие талантов нередко выносятся за рамки основной программы (и требуют дополнительных трат).

    • Выбирайте школу «Дом Знаний»: аккредитованное качество без географических границ

    Снять ограничения прописки, очередей и гигантских классов помогает переход в аккредитованную онлайн‑школу. «Дом Знаний» — это полноценное образовательное учреждение с 1 по 11 класс, где ученики проживают в более чем 70 субъектах России и за рубежом. Здесь выдают аттестат государственного образца, а обучение выстроено вокруг реальных потребностей ребёнка.

    Ключевые преимущества школы:

    ✅ Аккредитация и лицензия
    📚 Максимум часов по ФГОС
    👥 Мини-классы до 10 человек
    🏆 Педагоги — победители всероссийских конкурсов
    🧭 Поддержка тьютора и психолога
    📅 Персональное расписание
    🎓 Бесплатная углублённая подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
    🎨 Бесплатные кружки и курсы
    🤖 ИИ‑аналитика успеваемости
    🎥 10 000 видеоуроков + 1 млн тестов
    💰 Оптимальное соотношение цены и качества
    🏕️ Офлайн‑мероприятия, конкурсы, слёты
    🎁 Скидки и льготы

    В «Доме Знаний» нет привязки к прописке, а мини‑формат классов (до 10 человек) позволяет учителю уделить внимание каждому ученику. Успеваемость анализируется с помощью искусственного интеллекта, а психолог и тьютор сопровождают ребёнка на всём пути обучения — это исключает стресс при адаптации к школе. Кроме того, все занятия по углублённой подготовке к экзаменам и развивающие кружки уже включены в программу.

    🎯 Результат: ребёнок получает фундаментальные знания по ФГОС, комфортную среду и персональную траекторию развития без изматывающих очередей и «средней температуры по больнице».

    Как поступить без лишних сложностей?

    Если вы выбираете традиционную офлайн‑школу, не пропустите сроки: заявление можно подать через «Госуслуги» или лично в школе с 1 апреля (в некоторых городах — уже с 28–29 марта). Для зачисления в «Дом Знаний» не нужна прописка, и приём ведётся круглогодично — достаточно оставить заявку на сайте школы.

    Министр просвещения подчеркнул, что работа с будущими первоклассниками должна быть проведена «максимально качественно». Но качество начинается не только с соблюдения сроков, а с выбора среды, в которой ребёнок сможет учиться с интересом и без перегрузок. «Дом Знаний» даёт такую возможность: аккредитованная программа, индивидуальное внимание, поддержка наставников и полная прозрачность образовательного процесса.

    Чтобы не ошибиться с онлайн-школой, читайте полезный материал: как выбрать онлайн-школу и не ошибиться. Там всё о лицензиях и качестве.

