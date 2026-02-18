8 Марта в начальной школе — это всегда трогательный и светлый праздник. Дети 7–10 лет уже могут выучить стихи подлиннее, выступить с выражением и искренне поздравить мам, бабушек, учительниц и сестёр. Мы подготовили 12 совершенно новых авторских стихотворений 2026 года специально для 1–4 классов: от самых простых (для 1 класса) до более развёрнутых (для 3–4 классов), с теплом, юмором и весенним настроением.

Почему стихи на 8 Марта так важны для учеников начальной школы

В 1–4 классах дети учатся не только читать и считать, но и выражать чувства. Стихотворения помогают преодолеть стеснительность, научиться красиво говорить и ценить близких.

12 новых готовых стихотворений на 8 Марта для 1–4 классов

Для 1 класса (очень короткие, 4 строки)

Мама — солнышко моё,

Самая родная!

Улыбнётся — и тепло,

Всё на свете знаю!

Восьмое марта — мамин день,

Мы цветы ей дарим.

Любим маму больше всех,

Счастья ей желаем!

Бабушка моя родная,

Самая хорошая!

Пироги печёт вкусные,

Обнимает ласково!

Для 2 класса (6–8 строк)

Мамочка, ты лучшая на свете,

Самая красивая, самая родная!

Утром завтрак вкусный готовишь,

А вечером сказки нам читаешь.

С праздником тебя, с 8 Марта!

Пусть всегда ты будешь счастливой!

Учительница наша дорогая,

Как весна вы к нам пришли!

Учитесь с вами интересно,

Мы вас очень любим все!

С праздником весны и мам!

Здоровья, радости и счастья вам!

Бабушка — моя волшебница,

Руки золотые!

Вяжет мне носочки тёплые,

Песенки поёт простые.

С 8 Марта, бабушка родная,

Будь всегда такая молодая!

Для 3–4 классов (8–12 строк, более развёрнутые)

Мама — мой маяк в любой беде,

Светит ласково, всегда со мной.

Когда грустно — обнимает крепко,

Когда радостно — смеётся вместе со мной.

Спасибо ей за всё на свете,

За ласку, за заботу, за тепло.

С 8 Марта, мамочка родная,

Пусть счастье никогда не уходит от тебя!

Весна стучится в окна к нам,

Приносит праздник 8 Марта.

Мы мамам, бабушкам, учительницам

Цветы, улыбки, песни дарим.

Вы — наши звёзды, наши солнца,

Вы — доброта и нежность всей земли.

Спасибо вам за ласку и за чудо,

За то, что вы на свете есть!

Тётя — как большая сестра,

Весёлая и озорная всегда.

С ней не страшно, с ней смешно,

С ней всегда легко и хорошо.

С 8 Марта, тётя дорогая,

Будь счастливой, будь здорова!

Пусть мечты твои сбываются,

А радость не кончается никогда!

Сестрёнка маленькая, но уже большая,

Сегодня праздник — 8 Марта!

Ты наша радость, наша звёздочка,

С тобой всегда светло и ярко.

Мы тебя любим и обнимаем,

Счастья, смеха, радости желаем!

Учительница — как весенний цветок,

Открывает нам мир знаний и чудес.

Спасибо вам за терпение и ласку,

За то, что верите в нас каждый день.

С 8 Марта — с праздником весны!

Здоровья, счастья, вдохновения вам!

Всех женщин мира поздравляем мы,

Мам, бабушек, тёть и сестёр родных!

Вы — наши ангелы, наши хранительницы,

С вами мир становится добрее и светлее.

Пусть весна приносит вам только радость,

Любовь и тепло, улыбки и цветы!

С 8 Марта — с самым нежным днём!

Как использовать стихи на утреннике 8 Марта в начальной школе 2026

В 1–4 классах дети уже могут выступать соло или небольшими группами. Новые сценарии 2026 года:

«Цветочный микрофон» — каждый ребёнок читает свой стих и передаёт бумажный цветок следующему

«Письма маме» — стихи вкладывают в конверты-цветы и дарят лично

«Весенний театр» — роли мамы, бабушки, весны, цветка; дети читают по ролям

«Семейный хор» — 1–2 класса поют припев, 3–4 читают куплеты

Разучивание стихотворений развивает выразительность, уверенность и умение работать в команде — качества, которые очень пригодятся в будущем.