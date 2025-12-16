Зимние каникулы с детьми: куда поехать в России в январе 2026 — топ-10 идей для семейного отдыха

Зимние школьные каникулы — волшебное время, когда вся семья может отдохнуть вместе! В 2026 году новогодние праздники подарят целых 12 дней отдыха: с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 включительно. Это идеальный повод отправиться в путешествие по России с детьми, создать новые традиции и зарядиться позитивом на весь год.

Мы собрали топ-10 направлений для зимних каникул с детьми в январе 2026: от сказочных резиденций Деда Мороза до горнолыжных курортов и экзотических зимних приключений. Каждая идея включает новые сценарии отдыха 2026 года — с интерактивом, мастер-классами и семейными активностями.

Сколько дней зимние каникулы в 2026 году и когда они начинаются

Школьные зимние каникулы традиционно совпадают с новогодними праздниками. В большинстве регионов России они длятся с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 — ровно 12 дней. Первый учебный день — 12 января (понедельник). Это отличный период для поездок: дороги свободнее, а цены на туры часто ниже, чем в пиковые даты.

Топ-10 мест куда поехать с детьми на зимние каникулы в России 2026

1. Великий Устюг: резиденция Деда Мороза (Вологодская область)

Классика для семей с детьми до 12 лет. В 2026 году новая программа: "Зимний квест Деда Мороза" с поиском волшебных подарков в лесу и мастер-классом по письмам желаний. Катание на тройках, зоопарк и тропа сказок — всё в снежном убранстве.

2. Сочи и Красная Поляна: море + горы

Идеально для активных семей. Днём — лыжи или сноуборд на трассах мирового уровня, вечером — прогулки по олимпийскому парку или набережной. Новинка 2026: семейный тур "Зимний Олимп" с детскими аниматорами, аквапарком и шоу дельфинов.

3. Санкт-Петербург: культурная зимняя сказка

Катки на Невском, Эрмитаж с новогодними экспозициями, Петергоф в инее. Новый сценарий: "Рождественский квест по дворцам" с поиском сокровищ и театрализованными экскурсиями для детей.

4. Байкал: ледяное чудо света (Иркутская область)

Прозрачный лёд, нерпы, собачьи упряжки. В 2026 — новый семейный тур "Ледяное сафари" с ночёвкой в юрте и фотосессиями на фоне гротов.

5. Карелия: хаски и северные приключения

Катание на снегоходах, баня под звёздами, парк Рускеала в иллюминации. Новинка: "Карельская новогодняя сказка" с посещением этно-деревни и дегустацией калиток для детей.

6. Казань: татарский колорит и зимние забавы

Кул-Шариф в снегу, кремль, аквапарк "Ривьера". Новый сценарий: "Зимний Татарстан" с мастер-классом по чак-чаку и катанием на коньках по замерзшей Казанке.

7. Москва и Подмосковье: столичный Новый год

ГУМ-каток, ВДНХ, "Москва-Сити" с видами. Новинка: "Зимний ретрит в Подмосковье" — фермы с животными, катание на лошадях и семейные спа.

8. Калининград: европейская зима

Рождественские ярмарки, Куршская коса. Новый тур: "Янтарный Новый год" с поиском янтаря на пляже и посещением музеев для детей.

9. Алтай: горы и шаманские традиции

Телецкое озеро, снежные тропы. Новинка 2026: "Алтайский семейный ретрит" — йога на снегу, наблюдение за звёздами и этно-мастер-классы.

10. Мурманск и Кольский полуостров: северное сияние

Хаски, саамская деревня, охота за сиянием. Новый сценарий: "Полярный экспресс для семьи" с ночёвкой в стеклянных иглу и детскими квестами.

