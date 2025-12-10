Зимние сценарии утренника старшая группа детский сад 2025-2026: 8 новых идей для 5-6 лет

Готовые зимние сценарии утренника для старшей группы детского сада 2025-2026: 8 абсолютно новых идей, которые удивят даже подготовительную группу
Старшая группа — это уже почти школьники: дети 5–6 лет прекрасно держат роли, запоминают большие стихи, исполняют сложные танцы и обожают, когда на утреннике есть настоящий сюжет и интерактив. Зимний праздник 2025-2026 года должен быть ярким, динамичным и немного «взрослым» — именно такие 8 новых авторских сценариев мы подготовили специально для вас.
Все сценарии опробованы в реальных детских садах Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска в сезоне 2024-2025 и получили высшую оценку от воспитателей, музыкальных руководителей и родителей. Длительность — 35–45 минут, полностью соответствуют ФГОС ДО.
1. Сценарий «Тайна пропавшей новогодней звезды»
Детективная история: звезда с ёлки Деда Мороза исчезла! Дети — юные сыщики — вместе со Снегурочкой ищут её по подсказкам по всему залу.
2. Сценарий «Новогодний бал в ледяном замке Эльзы»
Дети — гости на балу у Эльзы и Анны. Девочки в платьях принцесс, мальчики — рыцари и принцы.
3. Сценарий «Дед Мороз и фабрика грёз 2026»
Дети попадают на настоящую фабрику, где делают мечты: каждый ребёнок заранее записывает желание на звёздочку, в финале все звёздочки зажигаются на потолке гирляндой.
4. Сценарий «Зимняя Олимпиада сказочных героев»
Команды: Снеговики, Деды Морозы, Снегурочки, Олени. Соревнования с настоящими медалями.
5. Сценарий «Новогодний TikTok-челлендж Деда Мороза»
Самый современный сценарий 2025-2026 года. Дед Мороз ведёт прямой эфир в TikTok и просит детей выполнить новогодние челленджи.
6. Сценарий «Рождественское чудо в старом маяке»
Трогательный рождественский утренник. Дети — хранители старого маяка — зажигают свет, чтобы корабли с подарками нашли дорогу.
7. Сценарий «Секретный штаб Деда Мороза»
Дети проходят «спецподготовку» эльфов: учатся упаковывать подарки, управлять оленями, проверять список «хороших детей».
8. Сценарий «Новогодний мюзикл «12 месяцев» в современной версии»
Классика, но с рэп-баттлами месяцев, танцами под ремиксы и световыми эффектами.
