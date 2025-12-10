Зимние сценарии утренника старшая группа детский сад 2025-2026: 8 новых идей для 5-6 лет

eye97
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Готовые зимние сценарии утренника для старшей группы детского сада 2025-2026: 8 абсолютно новых идей, которые удивят даже подготовительную группу

Старшая группа — это уже почти школьники: дети 5–6 лет прекрасно держат роли, запоминают большие стихи, исполняют сложные танцы и обожают, когда на утреннике есть настоящий сюжет и интерактив. Зимний праздник 2025-2026 года должен быть ярким, динамичным и немного «взрослым» — именно такие 8 новых авторских сценариев мы подготовили специально для вас.

Все сценарии опробованы в реальных детских садах Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска в сезоне 2024-2025 и получили высшую оценку от воспитателей, музыкальных руководителей и родителей. Длительность — 35–45 минут, полностью соответствуют ФГОС ДО.

1. Сценарий «Тайна пропавшей новогодней звезды»

Детективная история: звезда с ёлки Деда Мороза исчезла! Дети — юные сыщики — вместе со Снегурочкой ищут её по подсказкам по всему залу.

  • Танец-расследование под ремикс «Pink Panther» в новогодней аранжировке
  • Интерактивные станции: расшифровать шифр, найти ключ, пройти лабиринт из обручей
  • Финал — звезда найдена, ёлка зажигается под овации

    • 2. Сценарий «Новогодний бал в ледяном замке Эльзы»

    Дети — гости на балу у Эльзы и Анны. Девочки в платьях принцесс, мальчики — рыцари и принцы.

    • Вход под «Let It Go» в русской версии
    • Бальный танец с лентами и веерами
    • Конкурс «Лучший новогодний костюм» с голосованием родителей через QR-код
    • Олаф проводит весёлые эстафеты

      • 3. Сценарий «Дед Мороз и фабрика грёз 2026»

      Дети попадают на настоящую фабрику, где делают мечты: каждый ребёнок заранее записывает желание на звёздочку, в финале все звёздочки зажигаются на потолке гирляндой.

      • Танец роботов-эльфов
      • Мастер-класс по упаковке подарков в прямом эфире
      • Песня «Мечтай» (новая детская композиция 2025 года)

        • 4. Сценарий «Зимняя Олимпиада сказочных героев»

        Команды: Снеговики, Деды Морозы, Снегурочки, Олени. Соревнования с настоящими медалями.

        • Лыжная эстафета на ложках с мандаринками
        • Кёрлинг шариками по полу
        • Фигурное катание парное (мальчик + девочка)
        • Церемония награждения с гимном детского сада

          • 5. Сценарий «Новогодний TikTok-челлендж Деда Мороза»

          Самый современный сценарий 2025-2026 года. Дед Мороз ведёт прямой эфир в TikTok и просит детей выполнить новогодние челленджи.

          • Танцевальный челлендж под трендовый трек декабря 2025
          • Челлендж «Замри как снеговик»
          • Видео снимается на телефон и сразу показывается на большом экране

            • 6. Сценарий «Рождественское чудо в старом маяке»

            Трогательный рождественский утренник. Дети — хранители старого маяка — зажигают свет, чтобы корабли с подарками нашли дорогу.

            • Большая песня-хор «Свети, маяк»
            • Танец с фонариками в темноте (эффектно!)
            • Чтение стихов о Рождестве

              • 7. Сценарий «Секретный штаб Деда Мороза»

              Дети проходят «спецподготовку» эльфов: учатся упаковывать подарки, управлять оленями, проверять список «хороших детей».

              • Полоса препятствий «Северный полюс»
              • Танец оленей с рожками
              • Присяга эльфов

                • 8. Сценарий «Новогодний мюзикл «12 месяцев» в современной версии»

                Классика, но с рэп-баттлами месяцев, танцами под ремиксы и световыми эффектами.

                • Декабрь vs Январь — кто круче?
                • Апрель приходит в кроссовках и с гироскутером
                • Финальная песня всех месяцев вместе

