Зимние сценарии утренника старшая группа детский сад 2025-2026: 8 новых идей для 5-6 лет

Готовые зимние сценарии утренника для старшей группы детского сада 2025-2026: 8 абсолютно новых идей, которые удивят даже подготовительную группу

Старшая группа — это уже почти школьники: дети 5–6 лет прекрасно держат роли, запоминают большие стихи, исполняют сложные танцы и обожают, когда на утреннике есть настоящий сюжет и интерактив. Зимний праздник 2025-2026 года должен быть ярким, динамичным и немного «взрослым» — именно такие 8 новых авторских сценариев мы подготовили специально для вас.

Все сценарии опробованы в реальных детских садах Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска в сезоне 2024-2025 и получили высшую оценку от воспитателей, музыкальных руководителей и родителей. Длительность — 35–45 минут, полностью соответствуют ФГОС ДО.

1. Сценарий «Тайна пропавшей новогодней звезды»

Детективная история: звезда с ёлки Деда Мороза исчезла! Дети — юные сыщики — вместе со Снегурочкой ищут её по подсказкам по всему залу.

Танец-расследование под ремикс «Pink Panther» в новогодней аранжировке

Интерактивные станции: расшифровать шифр, найти ключ, пройти лабиринт из обручей

Финал — звезда найдена, ёлка зажигается под овации

2. Сценарий «Новогодний бал в ледяном замке Эльзы»

Дети — гости на балу у Эльзы и Анны. Девочки в платьях принцесс, мальчики — рыцари и принцы.

Вход под «Let It Go» в русской версии

Бальный танец с лентами и веерами

Конкурс «Лучший новогодний костюм» с голосованием родителей через QR-код

Олаф проводит весёлые эстафеты

3. Сценарий «Дед Мороз и фабрика грёз 2026»

Дети попадают на настоящую фабрику, где делают мечты: каждый ребёнок заранее записывает желание на звёздочку, в финале все звёздочки зажигаются на потолке гирляндой.

Танец роботов-эльфов

Мастер-класс по упаковке подарков в прямом эфире

Песня «Мечтай» (новая детская композиция 2025 года)

4. Сценарий «Зимняя Олимпиада сказочных героев»

Команды: Снеговики, Деды Морозы, Снегурочки, Олени. Соревнования с настоящими медалями.

Лыжная эстафета на ложках с мандаринками

Кёрлинг шариками по полу

Фигурное катание парное (мальчик + девочка)

Церемония награждения с гимном детского сада

5. Сценарий «Новогодний TikTok-челлендж Деда Мороза»

Самый современный сценарий 2025-2026 года. Дед Мороз ведёт прямой эфир в TikTok и просит детей выполнить новогодние челленджи.

Танцевальный челлендж под трендовый трек декабря 2025

Челлендж «Замри как снеговик»

Видео снимается на телефон и сразу показывается на большом экране

6. Сценарий «Рождественское чудо в старом маяке»

Трогательный рождественский утренник. Дети — хранители старого маяка — зажигают свет, чтобы корабли с подарками нашли дорогу.

Большая песня-хор «Свети, маяк»

Танец с фонариками в темноте (эффектно!)

Чтение стихов о Рождестве

7. Сценарий «Секретный штаб Деда Мороза»

Дети проходят «спецподготовку» эльфов: учатся упаковывать подарки, управлять оленями, проверять список «хороших детей».

Полоса препятствий «Северный полюс»

Танец оленей с рожками

Присяга эльфов

8. Сценарий «Новогодний мюзикл «12 месяцев» в современной версии»

Классика, но с рэп-баттлами месяцев, танцами под ремиксы и световыми эффектами.

Декабрь vs Январь — кто круче?

Апрель приходит в кроссовках и с гироскутером

Финальная песня всех месяцев вместе