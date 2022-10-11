Советы по продуктивности и тайм-менеджменту для школьников

1. Составьте расписание.

2. Расставьте дела по приоритетности.

3. Уберите все, что отвлекает.

4. Не откладывайте дела на потом.

5. Планируйте свои события всей семьей.

6. Используйте таймер.

7. Применяйте технику временных блоков.

8. Составляйте планы на различные интервалы времени (на день, на месяц, на год).

9. Выполняйте одну задачу, а не несколько сразу.

10. Управляйте выполнением задачи.

11. Правильно организуйте общие задачи.

Что мы рекомендуем, чтобы быть продуктивными и везде успевающими?При составлении расписание необходимо придерживаться некоторых правил:Так голова освободится от этой информации, и вы всегда сможете посмотреть, что вам нужно сделать в конкретный день и час. Повторяющиеся регулярно события можно дублировать автоматически на необходимый период. А для того, чтобы расписание было всегда под рукой скачайте на рабочий стол своего смартфона ярлык со ссылкой на сайт «Дом Знаний» с открытым личным кабинетом в браузере. Для этого откройте страницу личного кабинета в браузере (например, в Safari), нажмите кнопку «Поделиться», выберите «На экран «Домой»» и нажмите «Добавить».С помощью этого видео вам будет легче разобраться в работе платформы, а также следите за обновлениями на нашем канале, подписывайтесь и жмите на колокольчик, впереди будет вас ждет еще больше коротких, но полезных туториалов!Например, не устанавливайте события по подготовке к ЕГЭ, пока вы проходите пробные занятия с репетитором и не установили еще точное время проведения занятий и конкретные дни. Аналогично со спортивными кружками и секциями и т.п.Например, если вы напишите, что в период с 14:00-15:00 должны сделать задание по математике, то это не конкретно. А если напишите, что в этот период вам надо решить 20 задач по 5 заданию ЕГЭ, то это совсем другое дело, и это наиболее правильный подход. Это позволит вам контролировать выполненные дела, оценивать свои результаты, точнее оценивать временные интервалы на выполнение событий при дальнейшем планировании, правильно управлять своим временем.После подготовки к урокам на протяжении длительного времени не ставьте еще и выполнение заданий или подготовку к ЕГЭ, так как сил уже не останется, внимание рас сфокусируется, материал не усвоится, время будет потрачено впустую.Например, выполняете подготовку к урокам (неактивное, так как сидите), затем занимаетесь спортом (активное), затем опять неактивное, например, читаете книгу, смотрите фильм или беседуете с родителями на семейном часе, а затем выходите на прогулку или какой-нибудь творческий кружок., учитывая время на еду, дорогу, отдых, разминку при длительном неактивном положении и т.д., когда вы ничего не делаете по учебе или не занимаетесь спортом, чтобы тело успевало восстанавливаться.Например, повторить и восстановить пробелы по математике за 5 и 6 классы при подготовке к ЕГЭ с контролем знаний за эти классы, всё это необходимо завершить в октябре месяце. Соответственно, весь план по подготовке и повторению этих тем, а также все события плана, должны быть вписаны в расписание на октябрь. При этом надо также учитывать, что могут быть непредвиденные случаи. Поэтому не нужно ставить выполнение на последний день дедлайна. А если нужно до конца дня выполнить задание, не откладывайте его на конец дня.как они появятся, чтобы случайно не забыть о них.Для этого:которые требуют вашего личного присутствия и максимальной концентрации (например, подготовка к урокам, к ЕГЭ и т.д.). Потому что если вдруг вы не будете успевать сделать все, что запланировано, то в первую очередь выполните самые приоритетные задания, даже если они объемнее остальных. То есть те, которые имеют большую ценность для вас и более серьезные последствия, если их не выполнить. Остальные дела придется перенести на другой день. Но важно произвести оценку того, почему не успели, что не учли при оценке времени на выполнение задачи и т.д. Это позволит в целом научится правильно планировать., сначала делайте самое легкое, как бы делая разминку, разогревая тем самым мозг, приводя его в рабочее состояние. Затем выполняйте самое сложное внутри задачи, пока в ресурсе и не устали. То есть самое энергозатратное. И дальше уже выполняйте задачи внутри события исходя из уменьшения сложности.суть которой заключается в том, что нужно записать все ваши дела и поделить их на четыре группы по важности и срочности: 1) срочные и важные; 2) срочные, но не важные; 3) несрочные, но важные; 4) несрочные и не важные. Этот способ особенно пригодится тогда, когда дел накопилось слишком много, а вы не знаете, чем заняться в первую очередь. Здесь важно стараться делать так, чтобы больше дел попадало в третью категорию, чтобы не жить в вечном цейтноте.а тем более, если их выполнение требует много времени.Для этого:Наведите порядок в своей комнате, на рабочем месте, разложите необходимое для выполнения задач. Это поможет снять уровень стресса, напряжение, принесет чувство удовлетворения и настроит на продуктивный лад., чтобы сосредоточится. А лучше вообще отнести его в другую комнату, чтобы не было желания и соблазна его даже взять в руки или смотреть на него. Также не стоит отвлекаться на телефон в качестве отдыха в период усталости. Лучше, почувствовав усталость, сделать зарядку, пойти на прогулку и т.д.Лучше и спокойнее, когда ваши дела выполнены до момента приближающегося дедлайна, и не нужно сломя голову что-то делать, до конца не обдумав это. Тем более, если вы сдаете ЕГЭ в этом году, вам лучше заранее уделить чуть больше времени этому в нормальном темпе и пропустить через себя все задачи и теорию. Факт выполнения всех задач расписания подбодрит вас, позволит почувствовать, что день прошел продуктивно и вы будете гордиться собой.Очень важно, чтобы выходные, праздничные, каникулярные и другие дни были спланированы вместе всей семьей, где-нибудь на семейном часе или за ужином, чтобы выбрать идею, а главное – это не нарушало уже утвержденных важных планов по выполнению сверхважных задач, например, по подготовке к урокам или ЕГЭ.Традиционно задача выполняется 25 минут, затем пятиминутный перерыв. Но можно устанавливать и свои отрезки времени. Чтобы чередовать время работы и отдыха необходимо использовать таймер, который включит отсчет времени на событие. Так как установлен определенный интервал времени, а секунды начинают утекать прямо на глазах, то этот психологический эффект повышает самоорганизацию. Важно в течение это промежутка времени (например, 25 минут) никуда и ни на что не отвлекаться и посвятить себя полностью этому делу. Когда таймер прозвенит – ставьте отметку выполнено и делайте перерыв, после которого, опять же по таймеру, переходите к следующему в вашем расписании пункту. После нескольких таких интервалов можно делать более долгий перерыв (например, 10-15 минут).То есть при планировании времени расписывайте дела на день по часам и минутам. А выделенные интервалы времени занимайтесь только тем, что запланировали. Со временем вы научитесь примерно понимать сколько времени займет то или иное действие. Расписание может быть гибким, а планы меняться. И здесь важно уметь перестраиваться.Так вы будете видеть, что предстоит сделать завтра, а что через неделю, а то и через месяц, и даже год. И вы сможете стать более организованным, а также научитесь навыкам краткосрочного и долгосрочного планирования.Если параллельно отвлекаться на другие задачи, а не погружаться только в одну, можно потерять суть дела и выполнить одну задачу гораздо хуже и менее качественно. Так часто бывает, когда вы не можете выполнить какое-то задание, и поэтому переключаетесь на другое, а потом снова на первое, в результате – вы не погружаетесь полностью в теорию и не понимаете, что от вас требуют. Нужно избегать таких моментов – отводить на каждый пункт в вашем расписании определенное время и не отвлекаться на другое. Так вы успеете сделать каждое дело.Для этого:Возможно, из-за того, что она не очень приятная или требует помощи постороннего. Нужно разобраться, и, если помощь нужна, нужно ее попросить (правильно просить – это тоже навык, которому надо учится). Такие задачи лучше решать в первой половине дня, чтобы не откладывать самое неприятное на конец.на конкретные маленькие шаги. Например, нужно подготовится к ЕГЭ или какой-нибудь итоговой работе за 2 месяца. Эта задача объемная и сложная. И правильным будет составить план и график подготовки, в котором будет и диагностика, и заучивание теории, и практика, и повторение и т.д.Например, уборка в комнате, которая может быть разделена на несколько мелких микрозадач, выполняющихся в течение короткого времени: разложить все на места, пропылесосить, вытереть пыль, вымыть пол и т.д. Так будет легче распланировать свое время в расписании, быстрее сможете реагировать на эти микрозадачи, и не упустите ничего, а сама задача не будет казаться сложной.Будьте проактивны, то есть сами влияйте на свои задачи и свою жизнь, составляйте стратегии и планы по решению своих задач.Есть дела, которые нужно или можно выполнить командой. Например, подготовить день рождения. Вы, например, можете регулировать организационные вопросы, для чего раздаёте задачи, а в конце проверяете, чтобы всё было готово. Например, есть неделя на подготовку к юбилею дедушки. Маме достаётся изготовление торта, шариков и колпаков, папе — покупка подарка, бабушке — подготовка праздничного стола с горячими и холодными блюдами, дядя закупает напитки, а тётя придумывает способ вывести дедушку из квартиры, чтобы сюрприз удался. В запланированный день ваша задача — это проверить, что все выполнили в полной мере свои задачи.Время – это самый ценный ресурс, особенно во время важных этапов в жизни. Поэтому необходимо придерживаться этих правил, чтобы научится грамотно распределять задачи и все успевать.