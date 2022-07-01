Детское "почему?", Как пройти этот период?

Старайтесь находить наиболее короткие и простые ответы на все вопросы.

Если ребенок обратился к вам с вопросом, может быть всего две правильные реакции с вашей стороны:

Иногда прежде, чем ответить на вопрос, предложите ребенку подумать и ответить самостоятельно, задавая наводящие вопросы. Если малыш затрудняется, тогда отвечайте сами. Такая игра очень полезна для развития логики и умения выражать свои мысли.

Запомните, что злиться от того, что ребенок задает много вопросов попросту глупо и не имеет никакого смысла - это период жизни ребенка, который никак не избежать.

В возрасте около 3 лет, когда ребенок уже разговаривает, он начинает проявлять интерес к окружающему миру и задавать родителям множество вопросов.Бесконечные "зачем" и "почему" сыпятся на родителей нескончаемым потоком. Большинство родителей сначала радуются, что их малыш наконец-то стал сам формулировать вопросы и осознанно интересоваться происходящим вокруг, но вскоре они устают отвечать на все эти "почему", буквально хватаясь за голову.К тому же, ребенку часто не хватает однократного ответа на один и тот же вопрос. Через какое-то время он может задать его снова и снова. Почему? Просто малышу важно знать, что ничего не изменилось, и он все понял правильно.Как пережить этот период и не сойти с ума?Учитывайте возраст ребенка и используйте уже знакомые ему слова и понятия. Если Вы хотите объяснить какое-то новое слово или явление, остановитесь только на нем. Остальные взаимосвязи раскроете в следующий раз, будьте уверены, он не заставит себя долго ждать!1) когда у вас есть немного времени, спокойно его выслушайте и покажите заинтересованность. Не говорите между делом. Ваша задача - показать ребенку, что его вопрос важен и что его слушают;2) если у вас времени нет, честно скажите об этом. Объясните, что сейчас вы заняты, но обязательно ответите на вопрос немного позже. После сами вернитесь к вопросу. Не используете ответы типа "потому что", "так надо" или "отстань". Вы можете либо сразу объяснить ответ, либо оставить его на потом, не отмахиваясь от ребенка.Период “Почему?” означает лишь то, что нормально развивается и активно познает мир. Стоит переживать, если в возрасте с 3 до 5 лет ребенок почти не задает вопросов! Поэтому мы только можем вас поздравить, ведь любознательный и активный ребенок ДОЛЖЕН задавать вопросы родителям: это обязательная часть формирования его личности!