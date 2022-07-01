Детское "почему?", Как пройти этот период?

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В возрасте около 3 лет, когда ребенок уже разговаривает, он начинает проявлять интерес к окружающему миру и задавать родителям множество вопросов.
Бесконечные "зачем" и "почему" сыпятся на родителей нескончаемым потоком. Большинство родителей сначала радуются, что их малыш наконец-то стал сам формулировать вопросы и осознанно интересоваться происходящим вокруг, но вскоре они устают отвечать на все эти "почему", буквально хватаясь за голову.
К тому же, ребенку часто не хватает однократного ответа на один и тот же вопрос. Через какое-то время он может задать его снова и снова. Почему? Просто малышу важно знать, что ничего не изменилось, и он все понял правильно.
Как пережить этот период и не сойти с ума?
2) если у вас времени нет, честно скажите об этом. Объясните, что сейчас вы заняты, но обязательно ответите на вопрос немного позже. После сами вернитесь к вопросу. Не используете ответы типа "потому что", "так надо" или "отстань". Вы можете либо сразу объяснить ответ, либо оставить его на потом, не отмахиваясь от ребенка.
Бесконечные "зачем" и "почему" сыпятся на родителей нескончаемым потоком. Большинство родителей сначала радуются, что их малыш наконец-то стал сам формулировать вопросы и осознанно интересоваться происходящим вокруг, но вскоре они устают отвечать на все эти "почему", буквально хватаясь за голову.
К тому же, ребенку часто не хватает однократного ответа на один и тот же вопрос. Через какое-то время он может задать его снова и снова. Почему? Просто малышу важно знать, что ничего не изменилось, и он все понял правильно.
Как пережить этот период и не сойти с ума?
- Старайтесь находить наиболее короткие и простые ответы на все вопросы.
- Если ребенок обратился к вам с вопросом, может быть всего две правильные реакции с вашей стороны:
2) если у вас времени нет, честно скажите об этом. Объясните, что сейчас вы заняты, но обязательно ответите на вопрос немного позже. После сами вернитесь к вопросу. Не используете ответы типа "потому что", "так надо" или "отстань". Вы можете либо сразу объяснить ответ, либо оставить его на потом, не отмахиваясь от ребенка.
- Иногда прежде, чем ответить на вопрос, предложите ребенку подумать и ответить самостоятельно, задавая наводящие вопросы. Если малыш затрудняется, тогда отвечайте сами. Такая игра очень полезна для развития логики и умения выражать свои мысли.
- Запомните, что злиться от того, что ребенок задает много вопросов попросту глупо и не имеет никакого смысла - это период жизни ребенка, который никак не избежать.