Баннер с акцией
Дом знаний
Категория
Полезные советы

Детское "почему?", Как пройти этот период?

5 минут чтения
preview_image

Содержание

    В возрасте около 3 лет, когда ребенок уже разговаривает, он начинает проявлять интерес к окружающему миру и задавать родителям множество вопросов.
    Бесконечные "зачем" и "почему" сыпятся на родителей нескончаемым потоком. Большинство родителей сначала радуются, что их малыш наконец-то стал сам формулировать вопросы и осознанно интересоваться происходящим вокруг, но вскоре они устают отвечать на все эти "почему", буквально хватаясь за голову.
     К тому же, ребенку часто не хватает однократного ответа на один и тот же вопрос. Через какое-то время он может задать его снова и снова. Почему? Просто малышу важно знать, что ничего не изменилось, и он все понял правильно.
     Как пережить этот период и не сойти с ума?
    • Старайтесь находить наиболее короткие и простые ответы на все вопросы.
    Учитывайте возраст ребенка и используйте уже знакомые ему слова и понятия. Если Вы хотите объяснить какое-то новое слово или явление, остановитесь только на нем. Остальные взаимосвязи раскроете в следующий раз, будьте уверены, он не заставит себя долго ждать!
    • Если ребенок обратился к вам с вопросом, может быть всего две правильные реакции с вашей стороны:
    1) когда у вас есть немного времени, спокойно его выслушайте и покажите заинтересованность. Не говорите между делом. Ваша задача - показать ребенку, что его вопрос важен и что его слушают;
    2) если у вас времени нет, честно скажите об этом. Объясните, что сейчас вы заняты, но обязательно ответите на вопрос немного позже. После сами вернитесь к вопросу. Не используете ответы типа "потому что", "так надо" или "отстань". Вы можете либо сразу объяснить ответ, либо оставить его на потом, не отмахиваясь от ребенка.
    • Иногда прежде, чем ответить на вопрос, предложите ребенку подумать и ответить самостоятельно, задавая наводящие вопросы. Если малыш затрудняется, тогда отвечайте сами. Такая игра очень полезна для развития логики и умения выражать свои мысли.
    • Запомните, что злиться от того, что ребенок задает много вопросов попросту глупо и не имеет никакого смысла - это период жизни ребенка, который никак не избежать.
    Период “Почему?” означает лишь то, что нормально развивается и активно познает мир. Стоит переживать, если в возрасте с 3 до 5 лет ребенок почти не задает вопросов! Поэтому мы только можем вас поздравить, ведь любознательный и активный ребенок ДОЛЖЕН задавать вопросы родителям: это обязательная часть формирования его личности!
    ← Все посты
    ;

    Определи свои интересы и способности

    Получи рекомендации по предметам, которые помогут тебе добиться успеха
    People