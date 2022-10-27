Подготовка на платформе "Дом Знаний" или подготовка с репетитором?



Онлайн-школы в 2022 году считаются одним из самых эффективных способов подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и превосходят занятия с репетитором по многим показателям.

Что же выбрать подготовку с репетитором офлайн или онлайн-занятия в “Доме Знаний”.

Особенности подготовки с репетитором.

1. Подготовка с репетитором подразумевает личный контакт выпускника и преподавателя. Но нужно внимательно следить за тем, не нарушает ли он личные границы ребенка, прислушивается ли к его желаниям и потребностям, корректно ли он себя ведет по отношению к ученику.



2. Хорошие репетиторы имеют большой опыт работы. Но важно проверить компетенцию преподавателя и его умение готовить именно к ЕГЭ и ОГЭ, ведь формат этих экзаменов требует развития определенных навыков, о которых нужно иметь представление. А порой родителям сложно убедиться в профессионализме педагога, даже встретившись с ним лично...



3. Подготовка с репетитором - хорошо, но важно проводить и самостоятельную работу - уметь решать задания без подсказки, уметь излагать свои мысли, рассуждать . Но часто дети перекладывают ответственность выполнения этих задач с себя на репетитора, думая, что с ним всё можно будет разобрать...







Почему стоит готовиться к экзаменам с “Домом Знаний”?

- Экономия денежных средств.

Обучение в онлайн-школе стоит меньше, чем занятия у репетитора, особенно если выводить формулу стоимость/час. Онлайн-школа предлагает большее количество занятий, а стоимость мастер-группы на месяц часто равняется двум-трем занятиям у хорошего репетитора.

- Комфорт и удобство.

На онлайн-занятия не нужно ездить – можно остаться в кроватке с ноутбуком и конспектом. Более того, пропущенные занятия можно посмотреть в записи в любое удобное время, а домашки выполняются на удобной онлайн-платформе.

- Связь с преподавателем.

У учеников онлайн-школы есть возможность задать вопрос куратору в любое время суток и получить быстрый ответ, в то время как репетитор может не отвечать на сообщения весь день, занимаясь своими делами.



- Эффективная программа подготовки.

Прохождение материала не подстраивается отдельно под каждого ученика. Все проходят темы в одинаковом порядке и получают равное количество информации. Программа, по которой занимаются ученики онлайн-школ, проверена и отработана годами практики, доказана сотнями стобалльников. Еще можно готовиться непосредственно к экзаменам, а можно просто подтягивать знания, обучаясь на предметном тарифе.







Отталкивайтесь от собственных ощущений, удобства и приоритетов. Так вы быстро поймете, какой вариант подходит именно вам. Если у вас остались вопросы, то мы будем рады ответить - пишите к нам в чат на основной странице сайте или звоните по телефону 8 (800) 600-70-49.