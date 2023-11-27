Начнёшь воспринимать мир по-другому

Теперь ты будешь смотреть на вампиров совершенно иначе, узнаешь, почему не бывает трехцветных котов, поймёшь, почему люди любят не сердцем, а желудком. Это прекрасно, но у любой медали есть две стороны. Не все могут нести такую ношу, ведь жизнь больше не покажется вам розовой сказкой. Это удел всех эрудированных людей. Но между жизнью в мире радужных единорогов и холодном, объективном взгляде на происходящее, я выбираю второе и тебе советую. В первом нет смысла, пора снимать розовые очки и открыто взглянуть на действительность. М-да, даже это тебя не убедило? Ну что ж, будем переходить к третьему пункту

Эрудированность в определённых сферах

Биология включает в себя много дисциплин, таких как зоология, ботаника, селекция, медицина, экология. Я считаю, что все мы должны уметь останавливать кровотечение, вправлять кость, сортировать мусор, уничтожать инфузорию туфельку (крайне важно), поработать на огороде, разделать мясо. Всему этому вас научит прекрасная биология. Мало того, что интересная, так ещё и полезная. Нет, ну а что? Будем переходить к моему последнему аргументу: бонусному и не такому уж значимому, по сравнению с предыдущими.