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В данной статьей я раскрою топ причин, по которым биология занимает первые ТОП причин, почему биология — самая полезная и интересная наука 2 позиции в составленном мною рейтинге школьных дисциплин и отдельно в моём сердечке. К-хм, приступим.
Мемы
Куда без них! Они определенно закрепились в комьюнити людей, интересующихся данной наукой и пользуются популярностью. Биология без мемов про биосинтез белков, форменные элементы, одноклеточных и генетику — не биология вовсе. Считаю, что этого вполне достаточно, чтобы взять учебник и начать познавать азы увлекательной науки, в процессе понимая шутки и мемчики. Недостаточно убедительно? Перейдём к следующей причине.
Начнёшь воспринимать мир по-другому
Теперь ты будешь смотреть на вампиров совершенно иначе, узнаешь, почему не бывает трехцветных котов, поймёшь, почему люди любят не сердцем, а желудком. Это прекрасно, но у любой медали есть две стороны. Не все могут нести такую ношу, ведь жизнь больше не покажется вам розовой сказкой. Это удел всех эрудированных людей. Но между жизнью в мире радужных единорогов и холодном, объективном взгляде на происходящее, я выбираю второе и тебе советую. В первом нет смысла, пора снимать розовые очки и открыто взглянуть на действительность. М-да, даже это тебя не убедило? Ну что ж, будем переходить к третьему пункту
Эрудированность в определённых сферах
Биология включает в себя много дисциплин, таких как зоология, ботаника, селекция, медицина, экология. Я считаю, что все мы должны уметь останавливать кровотечение, вправлять кость, сортировать мусор, уничтожать инфузорию туфельку (крайне важно), поработать на огороде, разделать мясо. Всему этому вас научит прекрасная биология. Мало того, что интересная, так ещё и полезная. Нет, ну а что? Будем переходить к моему последнему аргументу: бонусному и не такому уж значимому, по сравнению с предыдущими.
Оценки и перспективы
Все мы хотим получать хорошие оценки и в дальнейшем стать кем-то востребованным. Так вот, изучать биологию можно как ради хорошего аттестата, так и рассмотреть ее как то, с чем ты хочешь связать свою жизнь. Несмотря на то, что ЕГЭ по биологии — та еще головная боль, но перед тобой откроются множество возможностей, ведь специалисты в данной сфере довольно-таки востребованы. У этой науки много ветвей, и ты явно найдёшь что-то, что придётся тебе по душе. Биология — классная и многогранная наука, позволяющая тебе изучать всё живое и прекрасное, что окружает нас. Она очень интересная и развивает в тебе навыки, которые необходимы для жизни, параллельно открывая перед ТОП причин, почему биология — самая полезная и интересная наука 5 тобою множество перспектив. Вам определённо стоит хотя бы попробовать углубиться в неё. Всем продуктивности, добра и новых для себя открытий!
Автор: Владислав Андреев