Как учили детей в России в начале 20 века?

Свыше 130 000 школ было открыто к 1913 году; В армии проводилось дополнительное обучение малограмотных солдат - за 17 лет доля грамотных призывников Российской Империи выросла с 40% до 73%; К 1914 году было подготовлено 280 тысяч учителей.

Меры по развитию начального образования в России в начале XX века

Школьное образование и грамотность в России к 1917 году

3-4 летний цикл начального образования; 4-летний цикл посленачального образования (первые четыре класса гимназий, курс высших начальных училищ или соответствующих профессиональных учебных заведений; 4-летний цикл полного среднего образования (последние классы гимназий или профессиональных средних учебных заведений); Высшие учебные заведения университетского или специального типа; Систему образования для взрослых, которая стала ускоренными темпами создаваться особенно после принятия «сухого закона» в 1914 году.

В 1908 году был принят закон о всеобщем образовании. Начальное образование стало развиваться особенно быстрыми темпами – государство активно финансировало новые учебные заведения. Было узаконено бесплатное (но не всеобщее) образование, что сыграло огромную роль в развитии страны. В европейской части России практически все мальчики и половина девочек учились в начальных школах, на другой территории ситуация было похуже, но почти половина городских детей и почти треть крестьянских тоже имели начальное образование.Чтобы страна развивалась равномерно во всех регионах, требовались квалифицированные кадры. При поддержке Николая II был разработан и введён ряд законопроектов, проведено несколько реформ и вложено свыше 500 миллионов золотых рублей в развитие образования народа.Высшее образование в Российской Империи стоило в 20 раз дешевле, чем в США и Англии при том же уровне качества.Одним из лживых мифов о царской России начала ХХ века остаётся миф о «тёмной крестьянской массе» и «почти поголовной неграмотности». Это не так. Уровень грамотности очень быстро рос во всё время правления Николая II, и особенно быстро в 1906-1917 годах. Об уровне грамотности молодых крестьян можно судить по данным призывников в армию, более 80% которых составляли крестьяне – уже к 1913 году более 70% призывников были грамотны.Для оценки развития школьного образования, охвата детей школьного возраста и уровня грамотности до 1917 года использовались данные полной школьной переписи января 1911 года и данные, предоставленные губернским и уездным учебным начальством в Министерство народного просвещения к 1 января 1915 года (по стандартам полной школьной переписи 1911 года).В 1914 году было 50 000 земских школ с 80 000 учителями и 3 000 000 учеников в них. В 1914 году в земствах было создано 12 627 публичных библиотек.Призывные комиссии русской армии чётко разделяли грамотных (умеющих читать и писать), малограмотных (умеющих только читать) и неграмотных (не умеющих ни читать, ни писать). При этом малограмотных и неграмотных в армии обучали.Реформы школьного образования начались при Николае II еще до Русско-японской войны и революции 1905-1907 гг. В 1896 году начался переход от трёхлетнего к четырёхлетнему начальному образованию, причём все новые школы строились уже как четырёхлетние, и при этом отлично организованные. На четырёхлетку переходили и все прежние виды школ, в том числе и трёхлетние земские.Этот процесс в целом по России был в значительной степени завершен уже к 1903 году, и окончательно к 1910-1912 годам. После 1906 года на четырёхлетку стали переходить и церковно-приходские школы (доля которых в общем быстро растущем числе школ неуклонно уменьшалась).Реформы были направлены также на снижение «бюрократической зависимости» средней школы; с этой же целью Николай II в 1904 году своим указом отменил прямую связь между получением сертификатов об окончании гимназий и университетов и присвоением чинов согласно Табели о рангах. Эти реформы были направлены также на усиление роли родителей в школьной жизни, децентрализацию управления образованием и ориентацию на «местные нужды».В 1896-1904 годах издается целый ряд указов, связанных с начальным образованием, в том числе, например, о финансировании различных видов начальных школ, а также о материальном обеспечении учащихся начальных училищ.Развитие начального школьного образования значительно ускорилось с конца 1907 года.1 ноября 1907 года в Думу был внесён проект закона «О введении всеобщего начального обучения в Российской империи». Комиссия по народному образованию, в которую поступил этот проект, рассматривала его более трёх лет лет. Однако обсуждение законопроекта о всеобщем начальном образовании откладывалось несколько раз.Первоначальное обучение было бесплатное по закону, а с 1908 г. оно сделалось обязательным. С этого года ежегодно открывалось около 10 000 школ. В 1913 г. число их превысило 130 000.Для мальчиков почти полный охват начальным образованием был обеспечен в центральных губерниях европейской части РИ (и в некоторых малороссийских губерниях) уже в 1914-1915 гг., а при таких темпах к 1924-1926 гг. полный охват всех детей школой был бы обеспечен и по всей России.В 1914 году было 50 000 земских школ с 80 000 учителями и 3 000 000 учеников в них. В 1914 году в земствах было создано 12 627 публичных библиотек.образования, в частности, возможность переходов между общеобразовательными и профессиональными учебными заведениями одного уровня была сформирована в процессе реформ 1915-1916 годов, проведенных П. Н. Игнатьевым при полной поддержке Николая II.В последние десять лет царствования Николая II был осуществлен своего рода «национальный проект»: программа строительства «школьных сетей», в частности, сетей школьных зданий по всей стране, обеспечивших доступность школ для всех детей Империи с радиусом 3 версты.Во время царствования Николая II Россия прочно вошла в пятерку наиболее развитых стран в отношении уровня развития науки, научно-технического образования и «высокотехнологичных отраслей промышленности».