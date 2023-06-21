Что почитать на каникулах из внеклассной литературы?

Все произведения соответствуют возрасту детей, которым они рекомендованы. Они интересны и затрагивают темы, важные для каждого человека. Отношения родителей и детей, взаимопонимание и разочарование, привязанность и ссоры, милосердие и вера – ребёнку неизбежно придётся с этим разобраться, прежде чем он войдёт во взрослую жизнь.



В список включены различные жанры:

Приключения;

Фантастику;

Детективы;

Смешные и серьёзные истории;

Рассказы про дружбу, животных, любовь.

Данные произведения изучаются большинством образовательных программ российских школ.



2 класс

Сказки и былины

Русские были и народные сказки

Сказки разных народов о животных

Русские литературные сказки (П.Ершов, А.Пушкин, В.Одоевский, П.Бажов, В.Берестов, В.Хмельницкий, Б.Сергунков)

Зарубежные литературные сказки

А.де Сент-Экзюпери, Д.Родари

Аким Я. Стихи

Заходер Б. Стихи и сказки

Носов Н. "Приключения Незнайки", "Фантазёры" (рассказы)

Остер Г. "Вредные советы"



3 класс

Былины:

"Добрыня Никитич", "Добрыня и Змей", "Илья Муромец и Соловей Разбойник"

Русские литературные сказки:

Аксаков С. "Аленький цветочек"

Гаршин В. "Лягушка-путешественница"

Заходер Б. "Серая звездочка"

Зарубежные литературные сказки:

Андерсен Г.-Х.

Линдгрен А. "Крошка Нильс Карлсон"

Перро Ш. "Мальчик-с-пальчик" и другие сказки

Басни И. Крылова

И другие произведения



4 класс

Русские народные сказки:

Барто А. стихи;

Волков А. "Волшебник Изумрудного города"

Гераскина Л. "В Стране невыученных уроков"

Драгунский В. "Денискины рассказы"

Зощенко М. "Ёлка"

Крылов И. Басни

Мамин-Сибиряк Д. Рассказы и сказки

Маяковский В. стихи для детей

Зарубежная литература:

Мифы Древней Греции: "Герои Эллады"

Андерсен Г.-Х. Сказки

Перро Ш. Волшебные сказки

Твен М. "Приключения Тома Сойера"



5 класс

Русская литература:

Народные сказки: "Василиса Прекрасная", "Финист – Ясный Сокол"

Жуковский В. "Спящая царевна"

Пушкин А. Сказки

Гоголь Н. "Майская ночь, или Утопленница"

Куприн А. "Чудесный доктор"

Астафьев В. "Васюткино озеро"

Белов В. "Скворцы"

Зарубежная литература

Легенды и мифы Древней Греции (под редакцией Н.Куна)

Андерсен Г.-Х. "Соловей"

Гауф В. "Карлик Нос"

Дефо Д. "Жизнь и приключения Робинзона Крузо…"

Твен М. "Приключения Тома Сойера"



6 класс

Русская литература

Пушкин А. "Повести Белкина"

Гоголь Н. "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Тургенев И. "Хорь и Калиныч"

Толстой Л. "Хаджи-Мурат"

Чехов А. "Толстый и тонкий", "Хирургия", "Налим", "Беззащитное существо", "Жалобная книга" и др.

Зарубежная литература

Брэдбери Р. "Третья экспедиция"

Генри О. "Вождь краснокожих"

Дюма А. "Три мушкетёра"

Линдгрен А. "Приключения Калле Блюмквиста", рассказы



7 класс

Русская литература

Жуковский В. "Светлана"

Пушкин А. "Полтава", "Медный всадник", "Пиковая дама", "Борис Годунов", "Скупой рыцарь"

Гоголь Н. "Тарас Бульба"

Салтыков-Щедрин М. Сказки

Толстой Л. "Детство", "Хаджи-Мурат"

Куприн А. "Изумруд", "Тапер"

Горький М. "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", "Детство"

Зарубежная литература:

Брэдбери Р. "Всё лето в один день", "Зелёное утро", "Каникулы"

Свифт Д. "Путешествия Гулливера" (в пересказе Т.Габбе)

Сент-Экзюпери А. "Планета людей"



8 класс

Русская литература:

Пушкин А. "Капитанская дочка", "Пиковая дама", "Полтава", "Медный всадник", "Борис Годунов"

Гоголь Н. "Ревизор", "Женитьба", "Петербургские повести"

Тургенев И. "Ася", "Первая любовь"

Зарубежная литература

Диккенс Ч. "Пойман с поличным"

Ирвинг Т. "Жених-призрак", "Рип ван Винкль"

Лондон Д. "Под палубным тентом"

Мериме П. "Взятие редута", "Коломбо", "Таманго"



9 класс

Русская литература:

"Слово о полку Игореве"

Фонвизин Д. "Недоросль"

Карамзин Н. "Бедная Лиза"

Грибоедов А. "Горе от ума"

Пушкин А. "Евгений Онегин", стихи

Лермонтов М. "Герой нашего времени", стихи

Зарубежная литература:

Шекспир У. Сонеты

Мольер Ж.Б. "Мещанин во дворянстве"

Бах Р. "Чайка по имени Джонатан Ливингстон"

Распутин В. "Прощание с Матёрой"



10 класс

Русская литература:

Гоголь Н. "Мертвые души"

Островский А. "Гроза", "Бесприданница"

Гончаров И. "Обломов"

Тургенев И. "Отцы и дети", "Записки охотника"

Салтыков-Щедрин М. "История одного города"

Достоевский Ф. "Преступление и наказание"

Толстой Л. "Война и мир"



11 класс

Проза конца 19 – начала 20 века:

Бунин И. Стихотворения, рассказы: "Господин из Сан-Франциско", "Солнечный удар", сб. "Темные аллеи"

Куприн А. "Олеся", "Гранатовый браслет" и др.

Литература 20-х годов:

Горький М. "На дне", "Старуха Изергиль"

Блок А. Цикл стихотворений, напр., "Стихи о Прекрасной Даме", Поэма "Двенадцать"

Есенин С. Стихотворения разных лет

Маяковский В. Стихотворения, поэма "Облако в штанах"

Литература 30-40-х годов:

Булгаков М. "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита"

Платонов А. Рассказы

Ахматова А. Поэма "Реквием"

Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет:

Некрасов В. "В окопах Сталинграда" или Воробьев К. "Убиты под Москвой"

Стихи о войне Симонов К., Тихонов Н, Сурков А. и др.

Литература 50-80 годов:

Солженицын А. "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор"

Твардовский А. Обзор творчества.

Распутин В. "Прощание с Матерой"





