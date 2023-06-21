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Что почитать на каникулах из внеклассной литературы?

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Содержание

    Все произведения соответствуют возрасту детей, которым они рекомендованы. Они интересны и затрагивают темы, важные для каждого человека. Отношения родителей и детей, взаимопонимание и разочарование, привязанность и ссоры, милосердие и вера – ребёнку неизбежно придётся с этим разобраться, прежде чем он войдёт во взрослую жизнь.

    В список включены различные жанры:
    Приключения;
    Фантастику;
    Детективы;
    Смешные и серьёзные истории;
    Рассказы про дружбу, животных, любовь.
    Данные произведения изучаются большинством образовательных программ российских школ.

    2 класс
    Сказки и былины
    Русские были и народные сказки
    Сказки разных народов о животных
    Русские литературные сказки (П.Ершов, А.Пушкин, В.Одоевский, П.Бажов, В.Берестов, В.Хмельницкий, Б.Сергунков)
    Зарубежные литературные сказки
    А.де Сент-Экзюпери, Д.Родари
    Аким Я. Стихи
    Заходер Б. Стихи и сказки
    Носов Н. "Приключения Незнайки", "Фантазёры" (рассказы)
    Остер Г. "Вредные советы"

    3 класс
    Былины:
    "Добрыня Никитич", "Добрыня и Змей", "Илья Муромец и Соловей Разбойник"
    Русские литературные сказки:
    Аксаков С. "Аленький цветочек"
    Гаршин В. "Лягушка-путешественница"
    Заходер Б. "Серая звездочка"
    Зарубежные литературные сказки:
    Андерсен Г.-Х.
    Линдгрен А. "Крошка Нильс Карлсон"
    Перро Ш. "Мальчик-с-пальчик" и другие сказки
    Басни И. Крылова
    И другие произведения

    4 класс
    Русские народные сказки:
    Барто А. стихи;
    Волков А. "Волшебник Изумрудного города"
    Гераскина Л. "В Стране невыученных уроков"
    Драгунский В. "Денискины рассказы"
    Зощенко М. "Ёлка"
    Крылов И. Басни
    Мамин-Сибиряк Д. Рассказы и сказки
    Маяковский В. стихи для детей
    Зарубежная литература:
    Мифы Древней Греции: "Герои Эллады"
    Андерсен Г.-Х. Сказки
    Перро Ш. Волшебные сказки
    Твен М. "Приключения Тома Сойера"

    5 класс
    Русская литература:
    Народные сказки: "Василиса Прекрасная", "Финист – Ясный Сокол"
    Жуковский В. "Спящая царевна"
    Пушкин А. Сказки
    Гоголь Н. "Майская ночь, или Утопленница"
    Куприн А. "Чудесный доктор"
    Астафьев В. "Васюткино озеро"
    Белов В. "Скворцы"
    Зарубежная литература
    Легенды и мифы Древней Греции (под редакцией Н.Куна)
    Андерсен Г.-Х. "Соловей"
    Гауф В. "Карлик Нос"
    Дефо Д. "Жизнь и приключения Робинзона Крузо…"
    Твен М. "Приключения Тома Сойера"

    6 класс
    Русская литература
    Пушкин А. "Повести Белкина"
    Гоголь Н. "Вечера на хуторе близ Диканьки"
    Тургенев И. "Хорь и Калиныч"
    Толстой Л. "Хаджи-Мурат"
    Чехов А. "Толстый и тонкий", "Хирургия", "Налим", "Беззащитное существо", "Жалобная книга" и др.
    Зарубежная литература
    Брэдбери Р. "Третья экспедиция"
    Генри О. "Вождь краснокожих"
    Дюма А. "Три мушкетёра"
    Линдгрен А. "Приключения Калле Блюмквиста", рассказы

    7 класс
    Русская литература
    Жуковский В. "Светлана"
    Пушкин А. "Полтава", "Медный всадник", "Пиковая дама", "Борис Годунов", "Скупой рыцарь"
    Гоголь Н. "Тарас Бульба"
    Салтыков-Щедрин М. Сказки
    Толстой Л. "Детство", "Хаджи-Мурат"
    Куприн А. "Изумруд", "Тапер"
    Горький М. "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", "Детство"
    Зарубежная литература:
    Брэдбери Р. "Всё лето в один день", "Зелёное утро", "Каникулы"
    Свифт Д. "Путешествия Гулливера" (в пересказе Т.Габбе)
    Сент-Экзюпери А. "Планета людей"

    8 класс
    Русская литература:
    Пушкин А. "Капитанская дочка", "Пиковая дама", "Полтава", "Медный всадник", "Борис Годунов"
    Гоголь Н. "Ревизор", "Женитьба", "Петербургские повести"
    Тургенев И. "Ася", "Первая любовь"
    Зарубежная литература
    Диккенс Ч. "Пойман с поличным"
    Ирвинг Т. "Жених-призрак", "Рип ван Винкль"
    Лондон Д. "Под палубным тентом"
    Мериме П. "Взятие редута", "Коломбо", "Таманго"

    9 класс
    Русская литература:
    "Слово о полку Игореве"
    Фонвизин Д. "Недоросль"
    Карамзин Н. "Бедная Лиза"
    Грибоедов А. "Горе от ума"
    Пушкин А. "Евгений Онегин", стихи
    Лермонтов М. "Герой нашего времени", стихи
    Зарубежная литература:
    Шекспир У. Сонеты
    Мольер Ж.Б. "Мещанин во дворянстве"
    Бах Р. "Чайка по имени Джонатан Ливингстон"
    Распутин В. "Прощание с Матёрой"

    10 класс
    Русская литература:
    Гоголь Н. "Мертвые души"
    Островский А. "Гроза", "Бесприданница"
    Гончаров И. "Обломов"
    Тургенев И. "Отцы и дети", "Записки охотника"
    Салтыков-Щедрин М. "История одного города"
    Достоевский Ф. "Преступление и наказание"
    Толстой Л. "Война и мир"

    11 класс
    Проза конца 19 – начала 20 века:
    Бунин И. Стихотворения, рассказы: "Господин из Сан-Франциско", "Солнечный удар", сб. "Темные аллеи"
    Куприн А. "Олеся", "Гранатовый браслет" и др.
    Литература 20-х годов:
    Горький М. "На дне", "Старуха Изергиль"
    Блок А. Цикл стихотворений, напр., "Стихи о Прекрасной Даме", Поэма "Двенадцать"
    Есенин С. Стихотворения разных лет
    Маяковский В. Стихотворения, поэма "Облако в штанах"
    Литература 30-40-х годов:
    Булгаков М. "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита"
    Платонов А. Рассказы
    Ахматова А. Поэма "Реквием"
    Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет:
    Некрасов В. "В окопах Сталинграда" или Воробьев К. "Убиты под Москвой"
    Стихи о войне Симонов К., Тихонов Н, Сурков А. и др.
    Литература 50-80 годов:
    Солженицын А. "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор"
    Твардовский А. Обзор творчества.
    Распутин В. "Прощание с Матерой"


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