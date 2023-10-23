Значение здорового сна. Как восстановить режим

Сон является неотъемлемой частью нашей жизни, без которой человек не смог бы существовать. Люди часто сталкиваются с бессонницей, недосыпом и усталостью, что негативно влияет на психическое, физическое состояние человека и его продуктивность. С этим нужно бороться, чтобы зажить полноценной жизнью. Сегодня мы рассмотрим советы для того, чтобы сделать свой сон здоровее. Погнали!

Не залипайте в гаджеты перед сном

Большая часть современных людей перед сном сидят в телефоне, что негативно сказывается на состоянии их сна. Дело в том, что телефон излучает вредный синий спектр, который оказывает пагубное влияние на гормон сна — мелатонин. За 30 минут до похода спать нужно отложить все гаджеты в сторону и уделить время подготовке ко сну или же чтению обычных бумажных книг. Попробуйте, и вы скоро заметите изменения!

Гуляйте и занимайтесь спортом

Свежий воздух очень полезен для человека: он насыщен кислородом, который способствует более глубокому и качественному сну. Я думаю, вы замечали, что после долгого времени, проведённого на улице, вы моментально засыпаете. Поэтому настоятельно советую больше гулять и перед сном проветривать помещение. Лично мне, например, нравится прохлада после проветривания и чистый воздух, который наполняет мои лёгкие, когда я захожу в комнату. Физические же нагрузки позволяют нам почувствовать себя усталыми, за счёт чего мы сразу же проваливаемся в сон. ЗОЖ — наше всё.

Соблюдайте гигиену сна

Спите в полной тьме и под тяжёлым одеялом, следите за температурой в комнате. Когда человек спит в кромешной темноте, вырабатывается гормон сна, благодаря которому наши мышцы расслабляются, приходит сонливость, снижается температура тела. Когда же мы спим под тяжёлым одеялом, давление на тело организм воспринимает как объятия, что способствует выработке гормона счастья — серотонина. Это значительно улучшает качество сна. Так же важна температура в помещении, где мы спим. Слегка прохладно, но не жарко и не холодно.

Питайтесь правильно

Банальный, но все равно актуальный совет. Не рекомендуется за 3-4 часа до сна употреблять в пищу шоколад, чай и все напитки, содержащие кофеин. Перед сном не стоит есть большое количество еды (особенно сладкой и жирной), ведь организм растратит всю энергию на то, чтобы переварить её, а спим мы как раз для того, чтобы эту энергию восстановить. В связи с этим, на утро мы можем чувствовать себя разбитыми и уставшими.

Наладьте режим сна

В среднем на сон нужно выделять 8 часов, это оптимальное время, при котором вы будете чувствовать себя бодрым. Старайтесь просыпаться и засыпать в одно и то же время. Стабильный режим дня способствует улучшению качества сна и повышает количество энергии, а также задаёт здоровый ритм жизни. У каждого оптимальные часы сна индивидуальны — полагайтесь на свой организм, он сам даст вам понять, что ему нужно.



Подводя итоги, хочется сказать, что здоровый сон очень важен. На сегодняшний момент, иметь крепкий и здоровый сон в совокупности с восстановленным режимом дня — дорогого стоит. Прислушивайтесь к своему телу, берегите себя. Всем добра и хороших сновидений!

Автор: Владислав Андреев