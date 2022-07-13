Мой ребёнок - ученик с трудным поведением. Что делать?

Семья

Школа

Влияние сверстников и подходящие ситуации

Особенности социализации

Черты личности, неврологическое развитие

Позаботьтесь о себе. Найдите людей, которые смогут вас поддержать, не будут осуждать и говорить, что вы сами в этом виноваты и больше ничего сделать с ребёнком нельзя. Это могут быть специалисты, которые смогут выслушать ваши страхи и тревоги и направить на верный путь. Если нет возможности найти специалиста, то это могут быть родственники или друзья, те, с кем можно разделить ответственность или получить поддержку. Например, бабушки и дедушки, которые могут присмотреть за ребёнком, пока вы отдыхаете. Или друзья, которые могут приехать и побыть с вами, пока вы приходите в себя или опять же присмотреть за ребёнком.

Если есть возможность, пойдите к семейному терапевту или психологическому медиатору. Важен именно семейный подход. Это показывает подростку, что вы понимаете проблему и готовы вместе с ребёнком разбираться в ней и вместе меняться. Очень важно проговаривать с подростком свои переживания и рассказывать, что вы любите его, беспокоитесь о нём и хотите помочь ему преодолеть трудности. Часто родители паникуют и пытаются найти кого-то, кто сможет «спасти» их ребёнка — военное училище, спорт, детские психологи. Но такой подход больше травмирует и усложняет отношения родителя и ребёнка. Подросток слышит, что у него проблемы и ему нужно пойти с ними разобраться, поэтому такая помощь воспринимается как своеобразный отказ от него.

Найдите именно те правила, которые все будут соблюдать.

Заводить подростка в тупик, чтобы он был вынужден признать правду;

Стыдить за обман;

Называть ребёнка/подростка лжецом, лгуньей;

Резко прерывать и говорить, что то, что он говорит, — неправда.

Обвинять в лени и неспособности сделать что-то самостоятельно;

Сравнивать с успехами других детей и подростков;

Заставлять насильными способами: ставить ультиматумы, лишать чего-либо, наказывать.

Кричать, оскорблять, нагнетать обстановку;

Оставлять ребёнка наедине со своими эмоциями.

Поведение, которое мешает обучению и отношениям ребёнка с другими и при этом причиняет вред или создаёт риски для самого ребёнка, сверстников, взрослых, окружающему пространству и вещам, называют трудным.Самое главное в этом определении — повторяемость поведения и вред самому ребёнку. Трудное поведение мешает ребенку взаимодействовать с другими людьми, учиться, развивать навыки. Ребёнок сам сильно страдает от таких реакций, но он не может сам справиться с трудным поведением, и это ответственность взрослого — помочь ему разобраться.Часто сложное поведение — это реакция на стресс, проблемы и способ защититься от внешнего мира. Трудное поведение может возникнуть по разным причинам, но в целом предпосылки можно объединить в пять больших пунктов.Семья влияет на поведение ребёнка через собственные характеристики и практики воспитания. Физическое и психологическое жестокое обращение, культ силы в семье, постоянные конфликты в семье приводят к недостатку доверия и привязанности у ребёнка. Он может страдать от низкой самооценки и низкой удовлетворённости жизнью.При этом, как бы родители не прививали ребёнку здоровые привычки в общении (нельзя бить, оскорблять, кричать), в первую очередь он будет копировать поведение членов семьи. Взрослым важно рассказывать и показывать, что правильно, а что — нет. Например, если один родитель перебегает дорогу в неположенном месте вместе с ребёнком, а другой — строго переходит по переходу, то у ребёнка не сложится чёткого понимания, как нужно поступать в таких ситуациях, сколько бы бесед с ним ни проводили.Часто ребёнок может кричать или злиться как будто бы без видимой причины. Часто такая реакция связана с тем, что ребёнок испытывает недостаток внимания и таким образом пытается его привлечь. Если продолжить игнорировать это поведение или, наоборот, реагировать исключительно на него, то такое поведение может закрепиться, потому что оно сработало, и остаться у человека во взрослом возрасте.Ребёнок проводит почти каждый день в школе, поэтому школьная среда значительно влияет на его поведение. Например, буллинг, недостаток внимания со стороны учителей, отстранение от учёбы могут привести к школьной неуспешности. Дети, подвергшиеся буллингу, чаще прогуливают школу, меньше вовлекаются в жизнь класса, у них снижается академическая успеваемость, а также могут привести к клинической депрессии и суицидальным мыслям.Сверстники неизбежно влияют на поведение ребёнка, но есть ситуации, когда не поддаваться деструктивному влиянию оказывается намного сложнее. Например, детям, у которых мало друзей, намного сложнее отказываться и давать отпор сверстникам, потому что они боятся потерять и так небольшой круг общения. Также больше подвержены влиянию младшие дети, которые общаются со старшими. Девочки чаще подвержены влиянию со стороны небольшого количества человек, в то время как мальчики склонны быть восприимчивыми к силам группы. Это связано с тем, что мальчики дружат группами, в то время как девочки ориентированы на то, чтобы ладить с тем или иным конкретным человеком.Мальчиков и девочек воспитывают по-разному, им предъявляют разные требования и ожидают разного поведения, и это называется гендерная социализация.За девочками намного сильнее присматривают, чем за мальчиками; девочек учат избегать опасности, а мальчиков поощряют к рискованным действиям, которые могут привести к правонарушениям. В мальчиках также чаще воспитывают агрессивность. Агрессивные и контактные виды спорта часто считаются более престижными среди мальчиков. В детстве насилие и агрессия становятся способами выражения эмоций у мальчиков. Затем насилие используется как инструмент укрепления власти.Индивидуальные психологические и поведенческие характеристики также могут вызывать трудное поведение, например импульсивность или неспособность отсрочить наслаждение, агрессию, низкий уровень эмпатии и неусидчивость. Другие факторы риска могут быть заметны уже в детстве: агрессивное поведение, задержка речи или нарушение функций речи, отсутствие контроля собственных эмоций, жестокость к животным.В нашей культуре нет чёткого понимания перехода от ребёнка к подростку, о есть от ребёнка к почти взрослому, поэтому родители часто не могут вовремя зафиксировать эти изменения и поменять стиль общения. К тому же, не стоит забывать про гормональную перестройку.Какие же конкретные действия может предпринять родитель, чтобы помочь подростку справиться с трудным поведением?Это самый сложный этап, потому что именно на нём родителям придётся меняться самим. Это обязательная часть для развития самостоятельности ребёнка. В практике фонда мы часто видим, что родители представляют самостоятельность в рамках своих нужд: «чтобы сам ходил за продуктами» или «сама разгружала посудомоечную машину». Но так не бывает. Самостоятельность в разгрузке посудомоечной машины также подразумевает ещё и возможность не соглашаться, желание вести приватную переписку, самому выбирать друзей. Поэтому с подростками важно уметь договариваться на ваших условиях, но с учётом их желаний и требований, и самое главное — самим их соблюдать.Важно сказать, что трудное поведение бывает разное и к каждому его проявлению нужно находить свой подход. Далее перечислим три самых распространённых проявления.☝️ Что делать, если ребёнок вас обманул?Дайте ребёнку договорить. После того, как он выговорился, обозначьте, что готовы послушать историю ещё раз, но разделите то, что кажется вам нереалистичным и реальным.Задавайте вопросы, чтобы понять последствия обмана, но не обвиняйте и не допрашивайте.Расскажите ребёнку, когда говорить неправду бывает допустимо, а когда это делать нежелательно.Поблагодарите за честность.☝️ Что делать, если обманы продолжаются некоторое время?Помните о том, что мы не делаем, когда обнаруживаем обман.Руководствуйтесь презумпцией невиновности, не обвиняйте человека «на всякий случай» или чтобы «припугнуть».Задавайте вопросы и уточняйте факты.Проговорите, на какую поддержку ребёнок может рассчитывать, обратившись к вам.Сфокусируйтесь на том, чтобы вместе справиться с возникшей проблемой, а не наказать ребёнка. Проговорите это, иногда даже несколько раз.Проговорите последствия нарушения.Обсудите, как вы могли бы помочь, если бы узнали правду сразу.Выберите конкретные формулировки, с которыми ребёнок может к вам прийти в трудный момент.Если ребёнок придёт к вам с «горькой» правдой в следующий раз, скажите, что цените оказанное вам доверие.Точно не нужно:☝️ Что делать, если ребёнок вам отказывает?Наблюдайте. Отмечайте, от каких заданий ребёнок отказывается, как проявляет своё нежелание, а в какие моменты, наоборот, включается.Обращайте внимание и на свои реакции тоже — вы ругаетесь, не замечаете, угрожаете или хвалите?Сформулируйте план действий. Проанализируйте свои наблюдения и предположите, почему подросток так активно саботирует занятия. Начните действовать на основании этого.Создавайте опыт успеха. Выясните, какие задания лучше всего получаются, и начните в них вовлекать ребёнка. Хвалите его за успехи!Предложите ребёнку то, что ему интересно. Может, он любит рисовать? Или рассказывать что-то? Включите эти элементы в задание или внеучебные обязанности, особенно в те части, где отказ проявляется чаще всего, и посмотрите, как это повлияет на поведение.Точно не нужно:☝️ Что делать, если ребёнок ведёт себя агрессивно?Остановите подростка, когда он проявляет агрессию. Если нужно, сделайте это физически: удерживайте человека так, чтобы у него не получалось сделать больно ни себе, ни окружающим.Поддержите того, кто пострадал, если такой человек есть. Скажите, что вам жаль, что такое произошло и что вы сделаете всё, чтобы это не повторилось.Разделите участников конфликта, но не оставляйте агрессора одного. Ему нужен взрослый рядом.Дайте агрессору время успокоиться и прийти в себя. Например, предложите варианты действий, которые могут помочь ребёнку во время сильных переживаний. Например, попить воды, сделать несколько глубоких вдохов.Предложите вернуться к разговору с вами, когда ребёнок будет к этому готов.Обязательно проведите разговор, когда ребёнок будет спокоен и готов слышать вас.Точно не нужно:Проявите большое терпение и окажите поддержку своему ребенку. Вместе вы обязательно справитесь со всеми трудностями!