Содержание
Русский писатель Максим Горький часто обращался к проблематике смысла жизни и борьбы за свободу, размышлял, что важнее: личные устремления или служение обществу. Рассказ «Старуха Изергиль», написанный в 1894 году, стал одним из наиболее значимых произведений раннего творчества М. Горького. В нем писатель поднимает вопросы о ценности человеческой жизни, которые всегда актуальны, а также раскрывает несколько тем, которые тесно переплетаются между собой:
- человек и его место в обществе;
- поколение сильных и слабых людей;
- любовь, не знающая границ и правил;
- счастье и истинная свобода;
- подвиг в жизни человека.
Краткая информация о рассказе
Рассказ «Старуха Изергиль» относится к романтическому периоду творчества Горького, продолжавшегося до 1899 года. В связи с этим главные герои произведения идеализированы, стремятся к свободе и совершенству, пренебрегают существующими социальными нормами, стремятся жить по собственным правилам, способны на смелые поступки.
Рассказ сочетает в себе элементы романтизма, символизма и реалистических наблюдений. Он удивляет необычными образами, сюжетными линиями, композицией. Сам автор считал его своим лучшим и значительным произведением.
Рассказ «Старуха Изергиль» принес М.Горькому широкую известность. Современники писателя высоко оценили его. Критики отмечали смелую оригинальность сюжета, глубину психологических портретов персонажей, мастерское владение словом.
История создания
Написание рассказа «Старуха Изергиль» приходится на последнее десятилетие XIX века, когда Россия переживала период быстрых социальных изменений и политических потрясений. Все значительные писатели того времени стремились выразить свою позицию относительно происходящего в стране. Молодой Горький не был исключением.
Во время создания рассказа, в 1894 году, Максим Горький жил в Тифлисе (Тбилиси). Главным источником вдохновения для работы стали впечатления от его скитаний по южной Бессарабии весной 1891 года. Южные плодородные земли, колорит и романтические пейзажи захватили воображение писателя настолько, что у него появился замысел написать произведение, действие которого будет происходить в этих краях.
Работа над рассказом продолжалась несколько месяцев. Писатель тщательно продумывал каждую деталь, стараясь придать максимальную выразительность литературным образам и глубину чувствам.
Структуру произведения, состоящую из трех частей, можно определить, как «рассказ в рассказе». Первоначальный замысел включал в себя только две части: легенды о Ларре и Данко. Но затем Горький добавил еще и третью часть, посвященную жизни старухи Изергиль.
Первая публикация рассказа состоялась в 1895 году в «Самарской газете», что стало важным этапом в творческой биографии М. Горького. Рассказ «Старуха Изергиль» помог ему самоутвердиться на литературном поприще, привлечь внимание читателей и критиков. Кроме того, произведение заложило основы для дальнейших литературных исканий Горького, экспериментов с формой и содержанием. В конечном итоге это привело писателя к созданию его главных произведений, таких как «На дне», «Мать», «Фома Гордеев», «Жизнь Клима Самгина».
Композиция и содержание
Рассказ М. Горького «Старуха Изергиль» отличается сложной, многогранной композицией и глубоким содержанием. Он состоит из трех самостоятельных частей, каждая из которых представляет собой отдельную историю. Все части объединяются образом мудрой старухи, от лица которой ведется повествование.
- Первая часть — легенда о Ларре, жестоком сыне орла и женщины. Ларра считал себя выше всех людей на свете, и был проклят за свою гордыню. Наказанием стало вечное одиночество и скитания. Образ символизирует крайний эгоизм, ведущий к изоляции человека от общества и отвращению к самому себе.
- Вторая часть — история старухи Изергиль. Она вспоминает свою жизнь, полную страданий, приключений и страстной любви, рассказывает о возлюбленных, размышляет о смысле жизни и свободе.
- Третья часть — легенда о Данко, молодом человеке, отдавшем жизнь ради спасения людей. Герой вырвал из груди собственное сердце, чтобы осветить им путь через страшный, гиблый лес. Данко — это воплощение идеи самопожертвования, альтруизма, готовности признавать интересы общества выше личных.
Каждая из трех частей несет в себе свое смысловое содержание. При этом части дополняют друг друга и создают у читателя целостное впечатление о произведении.
Композиция рассказа основывается на антитезе — литературном приеме, который заключается в противопоставлении персонажей (идей, понятий) для создания контраста. Действительно, образы Ларры и Данко выразительно контрастируют друг с другом, что придает рассказу особую яркость.
Данко, как и Ларра, силен, храбр и красив. Но во всем остальном он — полная противоположность эгоистичному и самовлюбленному сыну орла. Данко, не задумываясь, жертвует собой ради общего блага. Он верит, что смысл жизни человека заключается в способности помогать другим и делать их жизнь лучше.
Восприятие жизни и свободы Данко и Ларры противопоставляются друг другу. Ларра живет исключительно для себя, исполняет свои жестокие капризы и в результате становится изгоем. Он испытывает бесконечную тоску, жаждет смерти, но не может умереть. В отличие от него, Данко живет для своего народа, пользуется всеобщим восхищением, но погибает в расцвете молодости и сил. Вечно живет только добрая память о нем. Читателям предлагается самим оценить характеры и поступки героев, решить, чью жизненную позицию они считают правильной.
Горький также использует антитезу для противопоставления прошлого и настоящего, для сравнения полной сил молодости и дряхлой, иссохшей старости. Вторая часть рассказа начинается с воспоминаний старухи Изергиль о своих ранних годах, о красоте и обожании со стороны мужчин.
Постепенно повествование переходит к моменту, когда женщина уже состарилась, потеряла красоту и здоровье, превратилась в сгорбленную, подслеповатую старуху. Цепочка событий в рассказе разворачивается плавно, но тем не менее создается сильнейший контраст между роковой красавицей, которой была Изергиль в молодости, и дряхлой, страшной старухой, какой она предстает перед читателями.
Это противопоставление сосредотачивает внимание читателей на изменениях, которые происходят с человеком в течение жизни, напоминает о неизбежности старения и необходимости ценить каждое мгновение жизни. Цену человеческого бытия Горький осознавал, как никто другой. За 7 лет до создания рассказа «Старуха Изергиль» Алексей Пешков (Максим Горький) пытался покончить с собой. К счастью, пуля прошла мимо сердца, и юношу удалось спасти. Оправившись от ранения, Алексей кардинально изменил свой взгляд на ценность человеческой жизни.
Противопоставлениями проникнуты все основные мотивы рассказа. Одним из приоритетных является тема свободы. Каждый из главных героев понимает ее по-своему. Ларра стремится к вседозволенности, отсутствию каких-либо ограничений. Исход такой свободы — полное одиночество и жажда смерти. Данко же видит свободу в возможности помогать ближним, даже если для этого нужно пожертвовать собой. Для старухи Изергиль свобода — это романтические приключения.
Любовный мотив пронизывает все три части рассказа. Чувство любви играет важную роль в жизни главных героев. Ларра презирает любовь, считая ее слабостью. Для него все сводится к удовлетворению физиологических потребностей. Данко же любит свой народ так сильно, что готов умереть ради всеобщего блага. У Изергиль любовь плотская, но она не лишена романтики и человечности. Именно благодаря любви, на закате жизни она приобретает мудрость.
Главные герои
Несмотря на небольшой объем рассказа, в нем множество действующих лиц. Общее количество персонажей превышает два десятка. Но главных героев только трое:
- Изергиль — старая, умудренная жизненным опытом женщина, рассказывающая легенды и истории;
- Ларра — сын орла и женщины, получивший бессмертие в наказание за свою гордыню;
- Данко — молодой человек, жертвующий жизнью ради спасения людей из своего племени.
Противопоставление Ларры и Данко — ключевой элемент композиции рассказа. У этих двух персонажей диаметрально противоположное мировоззрение и различные модели поведения. Ларра символизирует гордыню и отчужденность, а Данко воплощает собой самопожертвование и беззаветное служение общему благу.
Несмотря на различия, все три главных героя рассказа имеют общую черту — стремление к свободе, которую они понимают по-разному. Для Ларры — это безнаказанность и беспринципность, для Изергиль — жажда жизни, романтика, гордость и достоинство, для Данко — служение своему народу.
Ларра
Сын орла и земной женщины — главный герой первой легенды, рассказанной старухой Изергиль.
Ларра отказывается жить по мирским законам, ведет себя высокомерно и оскорбительно по отношению к людям. Он красив и силен, что должно сделать его привлекательным для девушек. Но его самовлюбленный эгоизм вызывает у них такую неприязнь, что девушки бегут от жестокого красавца. Ларра может взять их только силой, что еще больше усиливает отвращение к нему.
Племя проклинает и изгоняет Ларру за его преступления и приговаривает к вечному одиночеству. Несколько лет сын орла терроризирует племя, исполняя свои прихоти, но затем начинает испытывать смертельную тоску и жажду смерти. Он превращается в жалкого изгоя, испытывающего отвращение ко всем и к самому себе.
Изергиль
Значимость этой героини подчеркивается тем, что ее имя вынесено автором в название рассказа. Ее образ — сложный, многогранный символ, объединяющий в себе житейскую мудрость, любовный пыл, опыт, жажду свободы, лишенной каких-либо условностей.
Старуха прожила долгую жизнь, полную приключений, страсти и даже преступлений. Рассказывая свою историю, она вспоминает не только самые светлые, но и мрачные моменты.
Перед глазами читателей разворачивается картина стремительного превращения юной, дерзкой красавицы в иссохшую от времени старуху. Но несмотря на дряхлость, героиня не утрачивает ни огня в крови, ни жажды жизни. Она передает свою мудрость и опыт новым поколениям, делится своими знаниями с молодыми. Старуха тесно связана с природой, черпает из нее жизненные силы и продолжает оставаться полноценным членом общества.
Литературный анализ
Для рассказа «Старуха Изергиль» характерна композиция, составленная из трех самостоятельных, но тесно взаимосвязанных друг с другом частей. Это позволяет при небольшом объеме произведения подробно рассмотреть важные аспекты человеческой природы, проанализировать влияние нравственного выбора на судьбу человека.
Жанр
Это произведение — яркий пример жанра романтической прозы, которому свойственны особое внимание к эмоциям и переживаниям героев, а также обилие символов и аллегорий, помогающих красочно передавать глубокие философские идеи.
Литературоведы отмечают многогранность жанра этого рассказа, выделяя черты символизма, революционного и традиционного романтизма, неоромантизма, реализма.
Конфликт
Каждый из главных героев рассказа сталкивается с конфликтом между личными и общественными интересами. Так, превозносящий себя над всеми людьми Ларра живет исключительно для себя и потакает своим самым низменным страстям. «Наградой» за такое поведение становится вечное изгнание и тоскливое одиночество.
Данко, напоминающий древнегреческого титана Прометея, не раздумывая, жертвует сердцем, чтобы спасти соплеменников. Он решает свой внутренний конфликт, даже не пытаясь найти для себя способ выжить.
Внутренний конфликт старухи Изергиль заключается в безропотном желании наслаждаться любовью и романтическими отношениями. Но ей удается найти компромиссное решение и дожить до глубокой старости, оставаясь в мире с собой, с людьми и окружающей природой.
Присутствующие в рассказе конфликты становятся одними из центральных элементов сюжета. С их помощью писатель раскрывает свое отношение к глубинным философским и этическим вопросам.
Художественные средства
Одна из главных особенностей рассказа состоит в том, что акцент делается не столько на исторически правдивом изображении действительности, сколько на яркости эмоций и духовных поисков. Присутствие элементов мифологии, фольклора, символизма вместе с использованием возвышенного языка придают особую поэтичность повествованию.
Например, описание сердца Данко, когда он вырывает его из груди, звучит как настоящая поэма: «Сердце пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям».
Текст рассказа насыщен гиперболами, аллегориями, метафорами и сравнениями, что позволяет писателю ярче охарактеризовать своих персонажей и привлечь внимание читателей к основным идеям произведения.
Нравственный смысл
В этом небольшом рассказе М.Горький поднимает такие глубокие философские и этические вопросы, как смысл жизни, взаимоотношения личности и общества, важность самопожертвования. Основной нравственной идеей является дилемма между эгоизмом и альтруизмом. Судьбы главных героев показывают, как сделанный ими выбор влияет на их дальнейшее существование.
Влияние на культуру
Рассказ «Старуха Изергиль» оказал существенное влияние на развитие русской литературы. Романтическая проза М. Горького способствовала изменению взглядов на отношения личности и общества. Многие авторы вдохновлялись символами, которые сумел создать Горький, и использовали их для передачи собственных идей.
Во второй половине ХХ века по мотивам рассказа был создан мультфильм «Легенда о пламенном сердце». Также легенды о Ларре и Данко легли в основы нескольких театральных постановок.
Заключение
Рассказ Максима Горького «Старуха Изергиль» быстро вошел в классику русской литературы. Сегодня он переведен на 15 языков, изучается в рамках программы средней школы. Образы его трех главных героев стали символическими общеизвестными фигурами, олицетворяющими различные аспекты человеческой природы.
Произведение до сих пор остается объектом анализа и обсуждения как литературоведов, так и читателей. Оно до сих пор актуально, так как затрагивает универсальные человеческие темы, которые остаются значимыми независимо от времени и культурного контекста.
Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Любит разбирать сложные тексты и анализировать стиль известных писателей