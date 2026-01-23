Английские женские имена — это не просто набор звуков, но отражение истории, традиций и ценностей народа. Их изучение помогает глубже понять многогранность англоязычной культуры и проследить эволюцию общества.

В именослове (собрании имен) хорошо прослеживается влияние разных эпох (от кельтской до современной), литературных произведений, фильмов, известных личностей.

Большинство английских женских имен имеют глубокие корни — латинские (римские), греческие или библейские. Например, Anna (Анна) восходит к библейскому имени Ханна, а Helen (Хелен) — к греческому Елена. Вместе с тем в современном обществе часто появляются необычные имена, не связанные с традиционными источниками. На их создание могла вдохновить природа (Solana — Солана, ассоциируется со светом, Wrenlee — Ренли, крапивник (вид птиц) на лугу), они могли быть придуманными (Elowyn — Эловин), заимствованными из других культур (Devika — Дэвика, в переводе с санскрита «маленькая богиня»), связанными с современными технологиями (Helix — Хеликс, происходит от термина, описывающего спиралевидную форму ДНК).

В этой статье мы рассмотрим, как возникли, что значат и насколько часто встречаются основные женские имена в США и Британии.

Английские женские имена: значение, перевод

Английские имена представляют собой удивительную лингвистическую мозаику, сложившуюся за столетия под влиянием завоеваний, миграций, религиозных перемен и модных веяний. В них слышны отголоски древнегерманских наречий, латыни Римской империи, греческого языка, античных мифов, древнееврейских текстов Библии. Через имена передавались семейные традиции, социальные амбиции и духовные ценности, а их выбор нередко отражал важные исторические события или вкусы правящих династий. Погружаясь в этимологию привычных звучаний, мы не просто узнаем значение слов — мы читаем летопись Англии, где каждое имя становится свидетельством времени и отражением представлений о женской красоте, добродетели и предназначении.

Рассмотрим подборку популярных имен в англоязычной традиции.

Имена кельтского происхождения: валлийского, ирландского, шотландского

Имя и транскрипция Русский вариант произношения Значение Aeron [ˈeərən] Аерона «битва» (валл.) Anwyn [ˈænwɪn] Анвин «справедливая» (валл.) Blodwyn [ˈblɔːdwɪn] Blodwyn «белый цветок» (валл.) Brianna [briˈænə] Брианна «восстающая против угнетения» (ирл.) Gwen [Gwen] Гвен «белая, святая» (валл.; часто начальный элемент сложных имен) Gwendolen [ˈgwendəlɪn] Гвендолин «светлый круг» (валл.) Glenda [ˈɡlɛndə] Гленда «чистая» (валл.) Divona [dɪˈvoʊnə] Дивона «предугаданная, предсказанная» (древнекельт.) Eyra [ˈeɪrə] Эйра «снег» (валл.) Evelyn [ˈiːvlɪn] Эвелин «свет» (кельт. корни, позже — англизация) Enya [ˈɛnjə] Эния «поющий эльф» (ирл.) Zinerva [zɪˈnɜːrvə] Зинерва «бледная» (валл.) Caryl [kærəl] Карил «любовь» (валл.) Linette [lɪˈnɛt] Линетта «вежливая» (валл.) Manod [mə’nɑd], [’mænɑd] Манод от названия горы в Уэльсе (валл.) Meinir [′meɪ.nɪər] Меинир «высокая и тонкая» (валл.) Olwin [′ɒlwɪn] Олвин «след святого» (валл.) Rhianwen [rɪˈænwɪn] Рианвен «чистая дева» (валл.) Righan [′raɪɡən] Ригхан «благородная» (валл.) Seilan [sʌɪ′læn] Сейлан «победительница» (валл.) Seren [sɪ'rɛn Серен «звезда» (валл.) Una ['juːnə], ['ʌnə] Уна «белая ворона» (валл.) Harper ['hɑrpə(r)] Харпер «игрок на арфе» (шотл./англ. с кельт. корнями) Heather ['heðə(r)] Хезер «вереск» (шотл./англ. от кельт. основы) Isla [ˈaɪslə] Айла, Исла «с западного побережья Шотландии» (гэльск.) Erin [ˈɛrɪn] Эрин «Ирландия» (ирл., поэтическое имя страны) Maeve [ˈmiːv] Мейв «опьяняющая» (ирл., имя королевы Коннахта) Morgan [ˈmɔːrgən Морган «морской круг» (валл.) Rhiannon [riˈænɒn Рианнон «великая королева» (валл., мифологическое имя) Sabrina [səˈbrɪnə] Сабрина от названия реки Северн (валл. Hafren; латин. Sabrina) Fiona [fiˈəʊnə] Фиона «белая, справедливая» (шотл./ирл.) Tara [ˈteɪrə] Тара от холма Тара в Ирландии (ирл., «возвышенное место») Edyn [ˈedɪn] Эйдин «огонь» (шотл./валл. вариант) Elaine [ɪˈleɪn] Элейн вариант имени Elen («свет», валл.) Elys [ˈelɪs] Элис валлийская форма имени Alice

Имена латинского происхождения