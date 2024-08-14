Английские и американские мужские имена

Классические английские мужские имена одинаково часто встречаются как в Великобритании, так и в США. Корни у них самые разные: кельтские, греческие, латинские, библейские. К такой классике относятся следующие:

Айзак — древнееврейское происхождение, означает «тот, кто будет смеяться». Арло — древнеанглийское, означает «крепость на холме». Артур — кельтское, «медведь». Генри — немецкое, «правитель дома». Джек — кельтское, «здоровый, сильный». Джейкоб — древнееврейское, «тот, кто будет следовать», есть и другие токования («защитит меня Господь»). Джордж — греческое, «земледелец». Джуд — древнееврейское, «прославленный». Лео — латинское, «лев». Люка — латинское, «несущий свет». Мейсон — британское, «каменщик». Ноа — библейское (Ной), «отдых». Оскар — ирландское, «копье бога». Рори — гэльское, «красный король». Томас, Томми — арамейское, «близнец». Теодор, Тео — греческое, «дарованный богом». Уильям — немецкое, «решительный защитник». Финли — гэльское, «белокурый герой». Фредди — немецкое, «мирный правитель». Чарльз — древнегерманское, «свободный человек». Чарли — уменьшительное от Чарльз, но также нередко используется как полное самостоятельное. Элфи — древнеанглийское, «мудрый совет».

США — многонациональная страна. Среди популярных мужских американских имен много испанских, арабских, индейских, греческих. В последние годы родители в Америке часто дают своим сыновьям следующие имена.

Адонис — греческое, «мой господин»;

Аполлон — греческое, так звали древнегреческого бога света, ученые дают разные переводы: «уходящий, доставляющий, изгоняющий, стреляющий, единый» — дело в том, что слово «Аполлон» созвучно со всеми этими словами древнегреческого языка;

Арчи — укороченное древневерхненемецкое имя Ercanbald, означающее «истинно храбрый»;

Бенисио — испанское, «благословенный»;

Боуи — шотландское, «желтоволосый»;

Бриджер — древнеанглийское, «живущий у моста»;

Брэнсон — древнеанглийское, «сын ворона»;

Грей — английское, «серый, седой»;

Дакота — название группы индейских племен в США;

Денвер — древнеанглийское, «Зеленая долина»;

Зейн — арабское, «красивый»;

Зайер — название африканской реки Заир, которое, в свою очередь, является искаженным португальцами названием реки Нзари — так называется река Конго на языке одного из африканских народов, проживающих в Конго;

Исон — шотландское, «сын Адама»;

Кайло — искаженное латинское слово «caelum» — «небо»;

Карим — арабское, «щедрый, благородный»;

Кенджи — японское, «второй сын»;

Кингсли — английское, «царский луг»;

Кобе — суахили, «черепаха»;

Крид — производное от латинского «кредо» — «вера»;

Микаэл — скандинавское произношение библейского имени Михаэль, «кто как бог»;

Найл — искаженное древнеирландское слово «niadh» — «победитель»;

Рио — испанское, «река»;

Сэйнт — искаженное латинское «sanctus» — «святой»;

Фокс — английское, «лис»;

Хаким — арабское, «умный, ученый».

Наиболее популярные в Соединенных Штатах мужские имена коренных американцев (племя чероки) сегодня следующие:

Ахьюлиай — «священный барабан». Атохи — «лес». Онакона — «белая сова». Секвойя — «опоссум, свинья». Дикие свиньи — очень храбрые животные, поэтому такое имя очень почетно и подчеркивает храбрость человека. Цийи — «каноэ». Вайя — «волк».

Отличия от русских имен

Структуры полного имени в русском и английском языках существенно различаются. Так, в Великобритании человеку можно давать множество имен, а отчество при этом отсутствует. Например, полное имя короля Карла III: Чарльз Филип Артур Джордж Маунтбеттен-Виндзор. Люди не столь знатные и состоятельные обычно довольствуются двумя именами и фамилией. Полное имя выглядит следующим образом:

личное имя — personal name / first name;

среднее имя — middle name;

фамилия — last name / surname.

Американские имена образуются так же, как и мужские английские. То есть в большинстве случаев американское мужское имя состоит из перечисленных трех частей. Например, имя знаменитого актера Тома Круза звучит как Томас Круз Мэпотер. На самом деле Круз — это не фамилия актера, а его среднее имя.

Имена в США и других англоговорящих странах легко превращаются в фамилии и наоборот. Такое превращение могут претерпевать любые английские мужские имена. Например, в полном имени писателя Jerome K. Jerome имя Джером присутствует в качестве личного имени и фамилии.

Многие фамилии образованы от личных имен прибавлением в конце –s: Williams, Roberts, Richards. Но это не мешает им превращаться в личные имена без каких-либо изменений. Например, у известного американского аболициониста Робертса Во (Roberts Vaux) личное имя было Робертс, а не Роберт.

Другой распространенный способ образования фамилий заключается в прибавлении –son. В результате фамилия приобретает значение «сын такого-то»: Джонсон, Робертсон, Эриксон. И опять же такое видоизменение не мешает фамилиям становиться именами. Один из самых знаменитых голливудских актеров Харрисон Форд как раз носит такое имя.

Интересно отметить, что очень распространенное в России имя Василий (греческое, «царский») в США находится в списке самых редких английских мужских имен. Оно звучит как Базл.

В Соединенных Штатах есть немало очень странных имен. Родители могут назвать сына Эш (звучит как «пепел», но на самом деле имеется в виду «ясень» — «ash tree»), Бёрч (береза), Сидар (кедр), Яроу (тысячелистник), Пеппер (перец), Рай (рожь), Индиго, Гарлем (кроме нью-йоркского района, где проживают в основном афроамериканцы, это слово означает еще и «дом на лесистом холме»), Оникс. Подобное английское мужское имя никого не шокирует.

Несколько странными в английском языке считаются такие имена, как Дикон (дьякон), Бишоп (епископ), Сейнт (святой), Мессайя (мессия), Джизус (Иисус), Псалм (псалом). Но их часто выбирают знаменитости, поэтому популярность этих имен растет.

Королевские титулы составляют еще одну группу необычных английских имён. К ней относятся Кинг (король), Дюк (герцог), Принц.

Название профессии в английском тоже может стать именем: Мейсон (каменщик), Сейлор (моряк), Бейкер (пекарь), Пайлот (пилот), Портер (носильщик), Сэдлер (шорник). А Хантер (охотник) относится к довольно часто встречающимся именам. Правда, его предпочитают давать в качестве второго имени.

Иногда именами становятся цвета: Сильвер (серебристый), Голден (золотистый), Рэд (красный).

Английский язык позволяет любое слово сделать именем человека. Многие родители этим активно пользуются, придумывая имена для сыновей. Так появляются Эрроу (стрела), Кэнон (пушка), Крю (экипаж), Эргоу (следовательно), Экоу (Эхо), Флинт (кремень), Сэвэн (семь), Спэрроу (воробей), Слейд (прогалина). Благозвучные названия стран тоже нередко становятся оригинальными именами для мальчиков: Кьюба (Куба), Исраэль (Израиль).

В англоговорящих странах люди очень смело экспериментируют с именами, нередко доводя дело до абсурда. Мальчики, получившие имен Декстроза, Дракула, Пикачу, Цинамон (корица), Текила, Пуберт, Фелони (уголовное преступление), вряд ли испытывают благодарность к родителям, наградившим их такими сверхоригинальными именами.