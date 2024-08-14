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Английский язык

Английские и американские мужские имена

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Содержание

    Основная масса мужских имён в англоговорящих странах, так же как и в России, заимствована из христианского Священного Писания. Самыми популярными мужскими именами являются те, что имеют еврейские, греческие и латинские корни. Английский язык накладывает на них довольно сильные искажения, и звучание изменяется до неузнаваемости. Например, трудно догадаться, что Джесси — это Иессей, Джон — Иоанн, Джеймс и Джим — Иаков.Основная масса мужских имён в англоговорящих странах, так же как и в России, заимствована из христианского Священного Писания. Самыми популярными мужскими именами являются те, что имеют еврейские, греческие и латинские корни. Английский язык накладывает на них довольно сильные искажения, и звучание изменяется до неузнаваемости. Например, трудно догадаться, что Джесси — это Иессей, Джон — Иоанн, Джеймс и Джим — Иаков.

    Мужские имена на английском — таблица

    К наиболее традиционным и употребительным именам относятся следующие.

    Уменьшительная форма

    Как произносится

    Abraham

    Abe, Bram

    Эйбрахам,

    Эйб, Брэм

    Adam

    Адам

    Adrian

    Адриан

    Albert

    Ab, Bert

    Альберт,

    Эб, Берт

    Alexander

    Alek, Alex, Sander

    Александр,

    Алек, Алекс, Сандер

    Alfred

    Al, Alf, Alfie, Fred, Fredo

    Альфред,

    Эл, Элф, Элфи, Фред, Фредо

    Anderson

    Андерсон

    Andrew

    Andy

    Эндрю,

    Энди

    Anthony

    Tony

    Энтони,

    Тони

    Arnold

    Arnie

    Арнольд,

    Арни

    Arthur (Artur)

    Art,

    Артур,

    Арт

    Austen

    Остин

    Benjamin

    Ben, Benny

    Бенджамин,

    Бен, Бенни

    Bernard

    Berny

    Бернард,

    Берни

    Brian

    Брайан

    Caleb

    Cal

    Кэйлеб,

    Кэл

    Calvin

    Cal

    Кельвин,

    Кэл

    Carl

    Карл

    Chad

    Чад

    Charles

    Charlie, Chas, Chuck

    Чарльз,

    Чарли, Чез, Чак

    Christian

    Chris, Christie

    Кристиан,

    Крис, Кристи

    Christopher

    Chris

    Кристофер,

    Крис

    Clayton

    Clay

    Клэйтон,

    Клэй

    Clifford

    Cliff

    Клиффорд,

    Клиф

    Clinton

    Clint

    Клинтон,

    Клинт

    Corey (Cory)

    Кори

    Daniel

    Dan, Danny

    Дэниел,

    Дэн, Дэнни

    David

    Dave, Davie

    Дэвид,

    Дейв, Дейви

    Derek

    Дерек

    Dirk

    Дерк

    Donald

    Don, Donny (Donnie)

    Дональд,

    Дон, Донни

    Douglas

    Dougl

    Douglie

    Даглас,

    Даг, Дагги

    Dwight

    Дуайт

    Earl

    Эрл

    Edgar

    Ed, Eddy, Ned, Ted

    Эдгар,

    Эд, Эдди, Нед, Тед

    Edmund

    Ed, Eddy, Ned, Ted

    Эдмунд,

    Эд, Эдди, Нед, Тед

    Edward

    Ed, Eddy, Ned, Ted

    Эдвард,

    Эд, Эдди, Нед, Тед

    Elliot

    Эллиот

    Eric

    Эрик

    Ernest

    Эрнест

    Ethan

    Итан

    Ezekiel

    Изекил

    Felix

    Филикс

    Franklin

    Frank

    Франклин,

    Фрэнк

    Frederick

    Fred

    Фредерик,

    Фред

    Gabriel

    Gabe

    Гэбриел,

    Гейб

    Gareth

    Gary

    Гарет,

    Гэри

    Geoffrey

    Geoff

    Джеффри,

    Джеф

    Gerald

    Gerry (Jerry)

    Джеральд,

    Джерри

    Graham

    Грэйем

    Grant

    Грант

    Gregory

    Грегори

    Harold

    Harry, Hal

    Гарольд,

    Гарри, Хэл

    Henry

    Henry, Hal, Harry

    Генри,

    Хэнк, Хэл, Хэрри

    Herbert

    Herb, Herbie, Bert

    Герберт,

    Зерб, Херби, Берт

    Horace

    Хорас

    Hubert

    Хьюберт

    Hugh

    Хью

    Ian

    Иэн

    Jacob

    Jack, Jake

    Джейкоб,

    Джек, Джейк

    James

    Jim

    Джеймс,

    Джим

    Jason

    Jay

    Джейсон,

    Джей

    Jasper

    Джаспер

    Jerome

    Jerry

    Джером,

    Джерри

    Jesse

    Джесси

    John

    Johnny

    Джон,

    Джонни

    Jonathan

    Jon, Jonny

    Джонатан,

    Джон, Джонни

    Joseph

    Joe

    Джозеф,

    Джо

    Joshua

    Josh

    Джошуа,

    Джош

    Julian

    Джулиан

    Keith

    Кит

    Kenneth

    Ken

    Кеннет,

    Кен

    Kevin

    Кевин

    Kurt

    Курт

    Lawrence

    Larry, Law

    Лоренс,

    Лари, Ло

    Leonard

    Len, Leonny, Leon, Leo, Lee

    Леонард,

    Лен, Лени, Лион, Лео, Ли

    Lester

    Лестер

    Louis

    Lou, Louie

    Луис,

    Лу, Луи

    Lucas

    Luke

    Лукас,

    Люк

    Malcolm

    Малькольм

    Marcus

    Marc, Mars

    Маркус,

    Марк, Марс

    Marshall

    Маршал

    Martin

    Marty

    Мартин,

    Марти

    Matthew

    Matt

    Мэтью,

    Мэт

    Maximilian

    Max

    Максимилиан,

    Макс

    Michael

    Mike, Mikey, Mick

    Майкл,

    Майк, Майки, Мик

    Miles

    Майлз

    Nathan

    Nat, Nate

    Нэйтен,

    Нэт, Нейт

    Neil

    Нил

    Nicholas

    Nick

    Николас,

    Ник

    Norman

    Norm, Nour, Orman, Orbie

    Норманн,

    Норм, Нор, Орман, Орби

    Oliver

    Ollie

    Оливер,

    Олли

    Oscar

    Ozzy

    Оскар,

    Оззи

    Oswald

    Ozzy, Oz

    Освальд,

    Оззи, Оз

    Samuel

    Sam

    Сэмюэл,

    Сэм

    Scott

    Скот

    Sebastian

    Себастьян

    Shayne

    Шейн

    Simon

    Саймон

    Steven (Stephen)

    Steve

    Стивен,

    Стив

    Sylvester

    Сильвестр

    Terence

    Terry

    Теренс,

    Терри

    Thomas

    Tom

    Томас,

    Том

    Timothy

    Tim

    Тимоти,

    Тим

    Tobias

    Toby

    Тобиас,

    Тоби

    Travis

    Трэвис

    Tristan

    Тристан

    Tyler

    Тайлер

    Valentine

    Val

    Валентайн,

    Вэл

    Victor

    Vic

    Виктор,

    Вик

    Vincent

    Vince, Vinnie

    Винсент,

    Винс, Винни

    Walter

    Wal, Walt, Wally, Wat

    Уолтер,

    Уол, Уолт, Уолли, Уот

    Wayne

    Уэйн

    Wilfred

    Уилфред

    William

    Will, Willie, Bill, Liam

    Уильям,

    Уилл, Уилли, Билл, Лиам

    Winston

    Уинстон

    Zachary

    Zac (Zach)

    Закари,

    Зак

    Мода на английские имена переменчива. Но некоторые из них постоянно присутствуют в десятке самых популярных как в США, так и в Великобритании. Это: Джеймс, Джон, Роберт, Майкл, Уильям, Дэвид, Ричард, Чарльз, Джозеф, Томас.

    Английские и американские мужские имена — значение и происхождение

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    Классические английские мужские имена одинаково часто встречаются как в Великобритании, так и в США. Корни у них самые разные: кельтские, греческие, латинские, библейские. К такой классике относятся следующие:

    1. Айзак — древнееврейское происхождение, означает «тот, кто будет смеяться».
    2. Арло — древнеанглийское, означает «крепость на холме».
    3. Артур — кельтское, «медведь».
    4. Генри — немецкое, «правитель дома».
    5. Джек — кельтское, «здоровый, сильный».
    6. Джейкоб — древнееврейское, «тот, кто будет следовать», есть и другие токования («защитит меня Господь»).
    7. Джордж — греческое, «земледелец».
    8. Джуд — древнееврейское, «прославленный».
    9. Лео — латинское, «лев».
    10. Люка — латинское, «несущий свет».
    11. Мейсон — британское, «каменщик».
    12. Ноа — библейское (Ной), «отдых».
    13. Оскар — ирландское, «копье бога».
    14. Рори — гэльское, «красный король».
    15. Томас, Томми — арамейское, «близнец».
    16. Теодор, Тео — греческое, «дарованный богом».
    17. Уильям — немецкое, «решительный защитник».
    18. Финли — гэльское, «белокурый герой».
    19. Фредди — немецкое, «мирный правитель».
    20. Чарльз — древнегерманское, «свободный человек».
    21. Чарли — уменьшительное от Чарльз, но также нередко используется как полное самостоятельное.
    22. Элфи — древнеанглийское, «мудрый совет».

    США — многонациональная страна. Среди популярных мужских американских имен много испанских, арабских, индейских, греческих. В последние годы родители в Америке часто дают своим сыновьям следующие имена.

    • Адонис — греческое, «мой господин»;
    • Аполлон — греческое, так звали древнегреческого бога света, ученые дают разные переводы: «уходящий, доставляющий, изгоняющий, стреляющий, единый» — дело в том, что слово «Аполлон» созвучно со всеми этими словами древнегреческого языка;
    • Арчи — укороченное древневерхненемецкое имя Ercanbald, означающее «истинно храбрый»;
    • Бенисио — испанское, «благословенный»;
    • Боуи — шотландское, «желтоволосый»;
    • Бриджер — древнеанглийское, «живущий у моста»;
    • Брэнсон — древнеанглийское, «сын ворона»;
    • Грей — английское, «серый, седой»;
    • Дакота — название группы индейских племен в США;
    • Денвер — древнеанглийское, «Зеленая долина»;
    • Зейн — арабское, «красивый»;
    • Зайер — название африканской реки Заир, которое, в свою очередь, является искаженным португальцами названием реки Нзари — так называется река Конго на языке одного из африканских народов, проживающих в Конго;
    • Исон — шотландское, «сын Адама»;
    • Кайло — искаженное латинское слово «caelum» — «небо»;
    • Карим — арабское, «щедрый, благородный»;
    • Кенджи — японское, «второй сын»;
    • Кингсли — английское, «царский луг»;
    • Кобе — суахили, «черепаха»;
    • Крид — производное от латинского «кредо» — «вера»;
    • Микаэл — скандинавское произношение библейского имени Михаэль, «кто как бог»;
    • Найл — искаженное древнеирландское слово «niadh» — «победитель»;
    • Рио — испанское, «река»;
    • Сэйнт — искаженное латинское «sanctus» — «святой»;
    • Фокс — английское, «лис»;
    • Хаким — арабское, «умный, ученый».

    Наиболее популярные в Соединенных Штатах мужские имена коренных американцев (племя чероки) сегодня следующие:

    1. Ахьюлиай — «священный барабан».
    2. Атохи — «лес».
    3. Онакона — «белая сова».
    4. Секвойя — «опоссум, свинья». Дикие свиньи — очень храбрые животные, поэтому такое имя очень почетно и подчеркивает храбрость человека.
    5. Цийи — «каноэ».
    6. Вайя — «волк».

    Отличия от русских имен

    Структуры полного имени в русском и английском языках существенно различаются. Так, в Великобритании человеку можно давать множество имен, а отчество при этом отсутствует. Например, полное имя короля Карла III: Чарльз Филип Артур Джордж Маунтбеттен-Виндзор. Люди не столь знатные и состоятельные обычно довольствуются двумя именами и фамилией. Полное имя выглядит следующим образом:

    • личное имя — personal name / first name;
    • среднее имя — middle name;
    • фамилия — last name / surname.

    Американские имена образуются так же, как и мужские английские. То есть в большинстве случаев американское мужское имя состоит из перечисленных трех частей. Например, имя знаменитого актера Тома Круза звучит как Томас Круз Мэпотер. На самом деле Круз — это не фамилия актера, а его среднее имя.

    Имена в США и других англоговорящих странах легко превращаются в фамилии и наоборот. Такое превращение могут претерпевать любые английские мужские имена. Например, в полном имени писателя Jerome K. Jerome имя Джером присутствует в качестве личного имени и фамилии.

    Многие фамилии образованы от личных имен прибавлением в конце –s: Williams, Roberts, Richards. Но это не мешает им превращаться в личные имена без каких-либо изменений. Например, у известного американского аболициониста Робертса Во (Roberts Vaux) личное имя было Робертс, а не Роберт.

    Другой распространенный способ образования фамилий заключается в прибавлении –son. В результате фамилия приобретает значение «сын такого-то»: Джонсон, Робертсон, Эриксон. И опять же такое видоизменение не мешает фамилиям становиться именами. Один из самых знаменитых голливудских актеров Харрисон Форд как раз носит такое имя.

    Интересно отметить, что очень распространенное в России имя Василий (греческое, «царский») в США находится в списке самых редких английских мужских имен. Оно звучит как Базл.

    В Соединенных Штатах есть немало очень странных имен. Родители могут назвать сына Эш (звучит как «пепел», но на самом деле имеется в виду «ясень» — «ash tree»), Бёрч (береза), Сидар (кедр), Яроу (тысячелистник), Пеппер (перец), Рай (рожь), Индиго, Гарлем (кроме нью-йоркского района, где проживают в основном афроамериканцы, это слово означает еще и «дом на лесистом холме»), Оникс. Подобное английское мужское имя никого не шокирует.

    Несколько странными в английском языке считаются такие имена, как Дикон (дьякон), Бишоп (епископ), Сейнт (святой), Мессайя (мессия), Джизус (Иисус), Псалм (псалом). Но их часто выбирают знаменитости, поэтому популярность этих имен растет.

    Королевские титулы составляют еще одну группу необычных английских имён. К ней относятся Кинг (король), Дюк (герцог), Принц.

    Название профессии в английском тоже может стать именем: Мейсон (каменщик), Сейлор (моряк), Бейкер (пекарь), Пайлот (пилот), Портер (носильщик), Сэдлер (шорник). А Хантер (охотник) относится к довольно часто встречающимся именам. Правда, его предпочитают давать в качестве второго имени.

    Иногда именами становятся цвета: Сильвер (серебристый), Голден (золотистый), Рэд (красный).

    Английский язык позволяет любое слово сделать именем человека. Многие родители этим активно пользуются, придумывая имена для сыновей. Так появляются Эрроу (стрела), Кэнон (пушка), Крю (экипаж), Эргоу (следовательно), Экоу (Эхо), Флинт (кремень), Сэвэн (семь), Спэрроу (воробей), Слейд (прогалина). Благозвучные названия стран тоже нередко становятся оригинальными именами для мальчиков: Кьюба (Куба), Исраэль (Израиль).

    В англоговорящих странах люди очень смело экспериментируют с именами, нередко доводя дело до абсурда. Мальчики, получившие имен Декстроза, Дракула, Пикачу, Цинамон (корица), Текила, Пуберт, Фелони (уголовное преступление), вряд ли испытывают благодарность к родителям, наградившим их такими сверхоригинальными именами.

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