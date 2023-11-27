Почему не стоит бояться ОГЭ и ЕГЭ и как не умереть при подготовке к ним

Школьники при упоминании ГИА впадают в полный ступор. Срабатывает фактор самовнушения и то, как этот злосчастный экзамен преподносит нам окружение. Если же посмотреть на ОГЭ и ЕГЭ объективно, то бояться их совсем не стоит! Давайте разбираться, как не сломаться ментально и физически при подготовке к ним.

Это обычные экзамены

Зачастую государственные экзамены переоценивают. По сути, это обычная проверка ваших знаний, которые накопились у вас за всё время прохождения школьной программы. Несдача ОГЭ и ЕГЭ ни на что не влияет: высокие баллы попросту предоставляют вам больше возможностей и перспектив. Так же не стоит забывать, что экзамены можно сдавать несколько раз или даже пересдать в следующем году, если полученная оценка вас не устроила. Страх ни к чему не приведёт. Главное — уделить достаточно времени на подготовку и у вас обязательно всё получится!

Как эффективно готовиться к экзаменам?

Многие школьники при подготовке к ГИА жертвуют своим ментальным и физическим здоровьем. Этого точно не стоит делать. Вот несколько правил, которые помогут вам подготовиться к экзаменам без жертв. 1. Начните своевременную подготовку, не откладывайте. Самый оптимальный вариант — готовиться примерно за год до ОГЭ и за два до ЕГЭ. Этого времени вполне хватит, чтобы должно подготовиться ко всем предметам без большой нагрузки на ваш организм. 2. Чередуйте отдых и учёбу, нельзя перенагружать себя. 3. Учитесь в приятной атмосфере. Некоторые предпочитают ходить в кафе и, попивая кофе, готовиться в свое удовольствие, кому-то комфортнее укутаться в плед дома. Есть много способов снять с себя напряжение, выберите свой индивидуальный вариант. 4. Не заставляйте себя. Если вы устали, отложите подготовку на завтра. Не стоит себя мучить, от этого гораздо меньше проку, чем вы думаете.

Родители vs дети

Несостыковка ребёнка с мнением родителей — частая пратика. В такие моменты важно прийти к взаимопониманию и найти компромисс.

Для родителей: если ребёнок определился со специальностью, хочет уйти после 11 или 9 класса, не уверен, что сдаст ЕГЭ, попытайтесь поговорить с ним на этот счёт. Спросите, уверен ли он в своем решении, поделитесь своей точкой зрения. Если же он категорически стоит на своём, то заставлять делать что-то против его воли — неправильно. Это его жизнь, пора отпустить ребенка в свободное плавание. Для детей: во время переходного возраста главное — не сломаться. Это тот самый этап, когда подросток чувствителен ко всему, что происходит вокруг, и впитывает всё, как губка. Старайтесь получать только полезный опыт и ищите свой жизненный путь. Экзамены не так страшны, если хорошо к ним подготовиться. Важно сделать правильный выбор и стремиться к своей мечте. Делайте то, что вам нравится, Почему не стоит бояться ОГЭ и ЕГЭ и как не умереть при подготовке к ним 4 узнавайте новое. Всем удачи!

Автор: Владислав Андреев