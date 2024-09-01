Что такое большее и меньшее или равное ребенок усваивает, едва научившись говорить. Умение сравнивать величины также приходит рано. Действительно, очень просто уяснить, что арбуз больше яблока, что черешня меньше апельсина, а две одинаковые шоколадки равны друг другу.

С математическим смыслом отношений между числами ребенок знакомится в первом классе школы. Также он учится решать задачки на сравнение двух чисел.

Сравнение величин в математике

Тему сравнения двух чисел школьники изучают в первом классе. Сами понятия отношений между числами они начинают усваивать на интуитивном уровне, когда работают со счетными палочками и другим наглядным материалом.

Знаки «больше» и «меньше»

В первом классе дети учатся сравнить два числа и знакомятся с базовыми математическими знаками:

«<» — «больше, чем»;

«>» — «меньше, чем»

«=» — «равно».

Ученики должны запомнить, что когда мы сравниваем:

большее число с меньшим, то используем символ «>» (например, «5 больше 3» мы записываем как «5 > 3»);

меньшее с большим, то «<» («3 меньше 5» записываем как «3 < 5»).

Легко заметить, что направление «клювика» знака показывает, где находится меньшая величина, а широкий «хвостик» указывает на большую.

Как запомнить знаки

Формулы, как и слова в русском языке, читаются слева направо. Таким образом, если левый конец знака «шире», чем правый (>), то это символ «больше». Если наоборот (<), то это «меньше». Поэтому выполнять сравнение с помощью такой записи очень удобно.

Чтобы детям легче было запомнить значение символов, можно представлять себе «<» и « >», как раскрытую пасть крокодила. Голодный крокодил хочет схватить ту добычу, которая больше, и его раскрытая пасть обращена в сторону большей величины.

Итак, знак «>» называется «больше», а знак «<» — «меньше». Быстро запомнить (и вспомнить) эти названия помогает следующий метод: перечеркиваем нижнюю черточку у > и у <. При этом «больше» становится похож на 7, а «меньше» — на 4.