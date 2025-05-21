В социальных сетях и СМИ все чаще появляются такие слова, как «миллениалы», «зумеры», «бумеры». Их применяют для обозначения людей, рожденных в разные эпохи. Рассмотрим, как появились эти термины, чем отличаются друг от друга представители разных поколений и как применять эту информацию на практике.

Теория поколений

Согласно данной концепции, люди, рожденные в разные эпохи, различаются поведением, убеждениями и мировоззрением. Теория основана на том, что на формирование личности человека влияет окружающая среда, технологии и важные события. Эти факторы формируют коллективные тенденции, характерные для каждого нового поколения.

Создателями теории поколений являются Н. Хоу и У. Штраус. Они делят людей на несколько категорий в зависимости от периодов их рождения. Они считают, что кардинальные различия имеются между людьми с разницей в возрасте 15-25 лет. В других теориях временные рамки могут отличаться. Современные специалисты при классификации используют усредненные значения.

Возникновение теории

Впервые о различиях между поколениями заговорил социолог Мангейм в начале XX века. Он отмечал влияние важных исторических фактов на ценности и мировоззрение каждого поколения. Идея была принята и развита Уильямом Штраусом и Нилом Хоу. Для подтверждения теории поколений проводилось немало исследований. Были сделаны выводы о цикличности развития общества, схожести мышления людей, родившихся в одну историческую эпоху.

Применение теории поколений

Эта концепция часто используется при составлении психологического портрета среднестатистического человека, рожденного в ту или иную эпоху. Теория поколений применяется в самых разных сферах:

в маркетинге. При разработке и запуске рекламных кампаний маркетологи используют сведения о целевой аудитории. С учетом особенностей мышления представителей разных поколений выбираются оптимальные инструменты и каналы продвижения;

в HR. Для грамотного управления персоналом необходимо уметь взаимодействовать с работниками разных возрастных групп. Например, HR-менеджеры знают, что с соискателями старшего возраста лучше общаться по телефону. Молодежь предпочитает переписки в мессенджерах;

в общественной деятельности. Политические организации ориентируются на возраст целевой аудитории. Это помогает в разработке и продвижении идей, сборе голосов, поиске спонсоров, привлечении общественного внимания;

в образовании. При разработке обучающих программ учитывается возраст учеников или студентов. Это помогает выбрать оптимальные способы подачи материала. Например, при обучении старших поколений не применяются слишком сложные для освоения новые технологии и молодежный сленг.

Критика