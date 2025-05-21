В социальных сетях и СМИ все чаще появляются такие слова, как «миллениалы», «зумеры», «бумеры». Их применяют для обозначения людей, рожденных в разные эпохи. Рассмотрим, как появились эти термины, чем отличаются друг от друга представители разных поколений и как применять эту информацию на практике.
Теория поколений
Согласно данной концепции, люди, рожденные в разные эпохи, различаются поведением, убеждениями и мировоззрением. Теория основана на том, что на формирование личности человека влияет окружающая среда, технологии и важные события. Эти факторы формируют коллективные тенденции, характерные для каждого нового поколения.
Создателями теории поколений являются Н. Хоу и У. Штраус. Они делят людей на несколько категорий в зависимости от периодов их рождения. Они считают, что кардинальные различия имеются между людьми с разницей в возрасте 15-25 лет. В других теориях временные рамки могут отличаться. Современные специалисты при классификации используют усредненные значения.
Возникновение теории
Впервые о различиях между поколениями заговорил социолог Мангейм в начале XX века. Он отмечал влияние важных исторических фактов на ценности и мировоззрение каждого поколения. Идея была принята и развита Уильямом Штраусом и Нилом Хоу. Для подтверждения теории поколений проводилось немало исследований. Были сделаны выводы о цикличности развития общества, схожести мышления людей, родившихся в одну историческую эпоху.
Применение теории поколений
Эта концепция часто используется при составлении психологического портрета среднестатистического человека, рожденного в ту или иную эпоху. Теория поколений применяется в самых разных сферах:
- в маркетинге. При разработке и запуске рекламных кампаний маркетологи используют сведения о целевой аудитории. С учетом особенностей мышления представителей разных поколений выбираются оптимальные инструменты и каналы продвижения;
- в HR. Для грамотного управления персоналом необходимо уметь взаимодействовать с работниками разных возрастных групп. Например, HR-менеджеры знают, что с соискателями старшего возраста лучше общаться по телефону. Молодежь предпочитает переписки в мессенджерах;
- в общественной деятельности. Политические организации ориентируются на возраст целевой аудитории. Это помогает в разработке и продвижении идей, сборе голосов, поиске спонсоров, привлечении общественного внимания;
- в образовании. При разработке обучающих программ учитывается возраст учеников или студентов. Это помогает выбрать оптимальные способы подачи материала. Например, при обучении старших поколений не применяются слишком сложные для освоения новые технологии и молодежный сленг.
Критика
Главными недостатками теории поколений можно считать:
- Стереотипность и обобщение. Согласно теории поколений, все люди одной возрастной группы обладают одинаковыми чертами. В ней не учитываются личностные качества, социальные различия и прочие факторы.
- Отсутствие неоспоримых доказательств. Теория поколений подвергается критике за то, что при ее разработке не были использованы результаты серьезных социологических исследований. Авторы ничем не аргументируют предположения о смене характеристик поколений через каждые 15-20 лет.
- Ориентированность на представителях одной страны. Описание отличительных черт поколений основано на исследовании жизни граждан США. Общественные и культурные нормы других государств не учитывались.
- Неучтенные глобальные изменения. В 21 веке технологии, экономика и социальная сфера развиваются намного быстрее, чем, например, в 20 столетии. Из-за этого люди даже с незначительной разницей в возрасте могут иметь кардинально разные особенности поведения и убеждения.
Особенности разных поколений
Согласно данной концепции, население делится на несколько групп.
Поколение молчаливых
Представителей этой группы остается все меньше. Это люди, которые родились с 1925 по 1943 годы. Они пережили немало потрясений: войну, жесткую цензуру, внезапные аресты, репрессии. Все эти факторы повлияли на убеждения и поведение. Молчаливое поколение отказывается от открытого выражения своих мыслей и идей, не проявляет чувства вне дружеских или семейных групп. Некоторые всегда скрывают свои переживания и суждения. Из-за таких особенностей поколение и назвали молчаливым. Его представителям свойственны и такие черты:
- Терпение. Из-за трудного детства и молодости, которые пришлись на военное и послевоенное время, эти люди спокойно переживают лишения и преодолевают сложности.
- Работоспособность. Представители поколения молчаливых качественно выполняют рабочие задачи, вкладывая в это немало сил. Они не отказываются от тяжелого физического труда.
- Стремление к экономии. Эти люди не делают спонтанных покупок, не вкладывают средства в сомнительные проекты.
- Соблюдение правил. Нарушителей закона среди представителей молчаливого поколения не слишком много. Эти люди соблюдают традиции и социальные нормы.
Бумеры
Представители этого поколения составляют примерно пятую часть населения. Бумеры рождались с 1944 по 1967 год. Название этого поколения отражает резкий рост рождаемости (бэби-бум) в послевоенное время. На него влияли политические и экономические события середины 20 столетия. В СССР в этот период наблюдалось стремительное развитие производства, космонавтики, науки и медицины.
Бумеры взрослели в период оттепели, поэтому стали более свободными, чем представители молчаливого поколения. Они уже могли выбирать, какую музыку слушать, какую одежду носить, какие фильмы смотреть. Однако бумеров воспитывало молчаливое поколение, поэтому они не научились в полной мере проявлять эмоции. Родившимся в эпоху бэби-бума людям свойственны такие черты:
- Стремление к совместной деятельности. Бумеры любят и умеют работать вместе с коллегами. Это относится и к другим сферам жизни. Бумеры отдают предпочтение отдыху в дружеских компаниях, участвуют в общественной деятельности и занимаются командными видами спорта.
- Привязанность к работе. Бумеры способны длительно строить карьеру в одной компании. Они остро реагируют на возможную потерю работы.
- Потребность в комфорте. Бумеры стремятся к улучшению жилищных условий, повышению уровня жизни и покупке редких товаров. Это объясняется подъемом экономики и культуры, появлением рекламы.
- Сложность адаптации к новым технологиям. По результатам исследований, бумеры чаще слушают радио и смотрят телевизор, чем сидят в интернете. Они реже, чем более младшие поколения, пользуются сложными техническими средствами. Также они остро реагируют на глобальные перемены в тех или иных сферах жизни.
- Приверженность традиционным ценностям. Бумеры стараются создавать крепкие семьи, поддерживают отношения с близкими и друзьями, внимательно относятся к младшим родственникам. Также они положительно относятся к культурным ценностям.
Поколение X
Это группа людей, родившихся в 1967-1984 годах. Взросление этих людей протекало в достаточно сложных условиях. Они наблюдали военные операции в Афганистане, угрозу новой войны, перестройку, развал СССР. Они получили абсолютную свободу, что оказало влияние на их убеждения и поведение.
Поколение X легко адаптируется к социальным, экономическим и политическим изменениям. Они менее, чем люди старшего возраста, привязаны к коллективу. Это касается и традиционных ценностей. «Иксы» чаще вступают в браки и чаще расстаются. Они патриотичны, поскольку боятся повторения 90-х годов. Политика их интересует меньше, чем бумеров, но больше, чем миллениалов. Из-за нестабильности эпохи, в которую взрослели «Иксы», у них появились такие черты:
- Нацеленность на результат, лидерские качества. «Иксы» правильно ставят цели и достигают их. Они понимают, как привлечь к работе необходимых сотрудников и управлять ими.
- Баланс между отдыхом и трудом. «Иксы» часто отказываются от внеурочной работы, предпочитая фиксированный график. Они стараются больше времени проводить с родственниками и друзьями.
- Настороженность в отношении рекламируемых услуг, продуктов и разработок. «Иксы» больше доверяют традициям, известным людям, проверенным идеям. При принятии решений руководствуются собственным опытом.
- Стремление быть независимыми. Люди поколения X задумываются о карьере и повышении уровня своего дохода. Это делается для обеспечения будущего детей: оплаты образования, покупки жилья, помощи в трудоустройстве.
- Технологическая грамотность. «Иксы» внедряют высокотехнологичные устройства в работу и быт, в отличие от старших поколений. Они чаще ищут информацию в интернете, чем читают газеты и смотрят телевизор.
Миллениалы
Немалая часть населения относится именно к этой группе. Она получила свое название от слова «миллениум» (тысячелетие). К миллениалам относятся люди, рожденные в 1984-2000 годы. Это поколение, также называемое «Игреком», отличается от «Иксов». Эти люди видели развал СССР, 90-е, появление иностранных вещей, зарубежной литературы и фильмов. Миллениалы стали первыми, кто познакомился с новыми технологиями в детстве. Все эти факторы привели к появлению следующих особенностей:
- свободы самовыражения. Миллениалы выросли в период появления множества субкультур, возрождения религии и распространения эзотерики. Они стремятся к самовыражению разными методами;
- неспособности к длительному планированию. Миллениалы взрослели в эпоху перемен, будущее кажется им неопределенным. Они не строят долгосрочные планы, однако легко адаптируются к любым переменам;
- ослабления общественных взаимодействий. Миллениалы все чаще выбирают общение в соцсетях, отказываясь от встреч с родственниками и друзьями;
- стремления к саморазвитию, повышению уровня благосостояния. Миллениалы не отказываются от обучения, освоения новых навыков, необходимых для карьерного роста. Они нередко покупают дорогие вещи и много путешествуют, не умеют экономить и копить, поэтому редко приобретают недвижимость;
- отсутствия стремления к созданию семьи. Миллениалы позже, чем люди более старшего возраста, обзаводятся детьми. В детстве они видели, как было трудно родителям справляться с бытовыми и финансовыми проблемами, поэтому не хотят оказаться в том же положении;
- технологической грамотности. Представители этого поколения активно пользуются компьютерами, смартфонами, интернетом.
Зумеры
Людей, родившихся с 2000 по 2011 годы, называются зумерами из-за того, что они пользуются гаджетами с детства. Слово Zoom означает приближение или увеличение. Это основная функция планшетов и смартфонов. Характерные признаки этого поколения формировались под воздействием экономических кризисов и политической нестабильности, а также глобальной цифровизации. Зумеры не уверены в своем будущем, не способны к долгосрочному планированию. Им свойственны такие черты:
- Активное пользование интернетом. Зумеры — постоянные посетители социальных сетей и образовательных платформ. Интернет ими воспринимается как большая часть жизни, а не как средство достижения поставленных целей.
- Изменение когнитивных процессов. Зумеры не запоминают большие объемы данных, поскольку ответы на любые вопросы можно легко найти в интернете. Это влияет на работу памяти: далеко не вся полезная информация помещается в долгосрочную память, лучше воспринимаются данные, получаемые с помощью гаджетов.
- Повышенная работоспособность. Еще будучи подростками, зумеры хотят стать независимыми и начинают работать на фрилансе. Совмещение учебы и работы становится возможным благодаря способности к одновременному выполнению нескольких задач.
- Наличие некоторых черт молчаливого поколения, например склонности к получению знаний из внешних источников с минимальным использованием личного опыта. Также зумеры редко выражают свое мнение публично, боясь травли и потери репутации.
- Интерес к науке. Зумеры интересуются биоинженерией, искусственным интеллектом. Они активно внедряют новые технологии в свою жизнь.
- Интерес к глобальным проблемам. Зумеры обеспокоены экологией, политической и экономической ситуацией. Они выступают за равноправие, отстаивают свое мнение, пытаются улучшить мир.
- Индивидуализм. Самовыражение крайне важно для зумеров. Они используют для этого яркую одежду и социальные сети.
- Баланс между личной жизнью и карьерой. Зумеры предпочитают работать в коллективе без четкой иерархии, они не стремятся к выполнению дополнительных обязанностей и не терпят трудностей.
- Потребность в защищенности. Среди получаемой зумерами информации немало новостей о международных конфликтах, терроризме и стихийных бедствиях. Они больше, чем другие поколения, заботятся о своей безопасности.
Альфа
Это дети и подростки, которые рождались с 2011 по 2020 годы. Основные признаки поколения еще не сформированы, поэтому сложно сказать, какие убеждения будут иметь эти люди. С учетом предположений и тенденций были сделаны выводы, что «Альфам» будут свойственны:
- Образованность и материальное благополучие. Предполагается, что «Альфы» будут самыми продвинутыми и богатыми людьми.
- Здоровый эгоизм. Дети этого поколения воспитываются без физических наказаний и психологического давления.
- Индивидуальный подход к образованию. В обучении используются современные технологии, программы адаптируются под способности и потребности каждого ребенка.
- Понимание психологии. «Альфы» будут изучать особенности возникновения чувств и эмоций человека, использовать эти знания на практике.
- Развитые софт-скиллы. Детей учат общению и активному взаимодействию с окружающими. Немало внимания уделяется развитию креативного мышления.
- Новые ценности. Считается, что «Альфы» будут стремиться к политической стабильности и сохранению окружающей среды.
- Высокий интерес к технологиям и науке. «Альфы» будут активно внедрять новое во все сферы жизни.
Бета
Это дети, рожденные после 2021 года. Пока только делаются предположения, какими будут люди этого поколения. Считается, что на их убеждения серьезно повлияют искусственный интеллект, виртуальная реальность и изменение климата. Предполагаемые черты поколения «Бета»:
- Ценность цифровых технологий. Детям будет важнее получать признание в интернете, чем в реальной жизни.
- Стремление к экономии ресурсов. У людей будут появляться новые привычки, помогающие сохранять окружающую среду.
- Самовыражение разными методами. Люди смогут выбирать публичность или анонимность, выражать собственные убеждения по-разному.
- Клиповое мышление. «Бетам» будет сложнее воспринимать большие тексты и длительные видео. Снизится и способность к тщательному анализу информации.
Заключение
Теория поколений — инструмент, помогающий выявлять сходные черты у людей, живущих в одну историческую эпоху. Гипотезу критикуют из-за стереотипов и обобщений, однако она успешно применяется маркетологами, педагогами, политиками и HR-специалистами. Деление людей на поколения является условным. Помните, что все мы уникальны и можем обладать несвойственными своей возрастной группе чертами.
Легко объясняет сложные темы, связывая их с реальной жизнью, и всегда готов обсудить с учениками актуальные вопросы: от глобальных экономических трендов до локальных социальных изменений. В свободное время пишет статьи и исследует, как современные процессы влияют на наше будущее. Его уроки — это не просто лекции, а дискуссии, где каждый может высказать своё мнение и найти ответы на важные вопросы