Южно-Африканская Республика — многонациональное государство, в котором проживают представители всех рас и нескольких десятков национальностей.
История формирования такого многонационального состава началась задолго до образования государства Южно-Африканская Республика. На протяжении веков его территорию населяли различные племена и народы, относящиеся к бантуязычным группам: зулу, коса, суахили, кимбунду, свази, луба, луганда, шона, кикуйю, ндебеле и другие. Самым многочисленным всегда было племя зулу.
Начиная с XVII века, в Южную Африку хлынул поток белого населения, главным образом голландцев, немцев и англичан. Колонизация привела к смешению различных этнических групп и формированию сложных социальных отношений.
Особенности географического положения
Южно-Африканская Республика расположена на южной оконечности африканского континента, граничит с Намибией, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Побережье омывается водами Атлантического и Индийского океанов.
Территория делится на несколько природных зон:
- Высокий Велд. Это плато высотой от 1200 до 1800 м. Обладает умеренным климатом и плодородными почвами.
- Карру. Полупустынная область с жарким летом и холодными зимами.
- Драконовы горы. Горная цепь, протянувшаяся вдоль восточной границы.
- Капский полуостров. Южная оконечность Африки. Здесь встречается множество видов растений и животных, широко представлены эндемики.
Климат изменяется от аридного на западе до влажного субтропического на востоке. В целом, страна находится в зоне умеренно-континентального климата.
Природные условия и ресурсы
Территория разнообразна по своему рельефу и климату. Водные ресурсы ограниченны, несмотря на наличие крупных рек, таких как Оранжевая и Лимпопо. Большая часть территории испытывает дефицит пресной воды.
ЮАР обладает одними из самых больших запасов полезных ископаемых в мире. Важнейшие из них: золото, алмазы, уголь, платина, железная руда, хромиты, марганец.
Природные красоты Южной Африки привлекают множество туристов. Национальные парки, пляжи, горы и дикие животные создают уникальные возможности для экотуризма.
Народы Южно-Африканской Республики
Современное население ЮАР состоит из нескольких основных этнических групп:
- Бантуязычные народы. Самая крупная этническая группа, включающая такие народы, как зулусы, коса, сото, тсвана и другие. Они составляют большую часть граждан ЮАР, им принадлежит ведущую роль в культурной и политической жизни страны.
- Зулусы. Одно из крупнейших племен, насчитывающее миллионы представителей. Зулусы известны своей богатой военной историей и культурой, которая они сохранили до наших дней.
- Коса. Второе по величине племя после зулусов. Косаны занимают важное место в социальной структуре ЮАР, активно участвуют в политической жизни.
- Белое население. Европейские переселенцы и их потомки составляют значительную, но не основную часть населения. Говорят они на английском и африкаанс (этот язык развился из нидерландского).
- Азиаты. Азиатские общины в ЮАР представлены в основном индийскими и китайскими иммигрантами. Индийские иммигранты начали массово прибывать в Южную Африку в XIX веке, работая на плантациях сахарного тростника.
Также среди жителей много метисов — потомков смешанных браков между европейцами, коренными жителями Южной Африки и выходцами из Азии. Эти жители ЮАР тоже имеют свои особенности культуры.
Население
Современное общество ЮАР продолжает испытывать остаточное влияние таких исторических факторов, как апартеид и колониализм. Несмотря на значительные достижения в области прав человека, остаются проблемы неравенства и дискриминации, которые еще предстоит преодолеть.
Население страны сегодня превышает 62 млн. Почти 80% приходится на представителей негроидной расы. Доля белокожих составляет около 8%, метисов — 9%. Азиатов сегодня в ЮАР насчитывается около 3%.
Численность населения увеличивается сравнительно медленно из-за снижения рождаемости и увеличения эмиграции высококвалифицированных специалистов. Вместе с тем, внутренняя миграция и приток мигрантов помогают поддерживать общее количество работоспособных граждан.
Хозяйство
Южно-Африканская Республика — одно из наиболее экономически развитых государств Африки. Ее экономика основывается на трех ключевых отраслях:
- Горнодобывающая промышленность. ЮАР входит в группу мировых лидеров по производству золота, платины, алмазов, угля и марганцевой руды.
- Сельское хозяйство. Отрасль характеризуется высокой степенью механизации и автоматизации. Население страны производит пшеницу, кукурузу, фрукты, овощи, мясо.
- Сектор услуг составляет около двух третей ВВП. Ведущие позиции в этом сегменте занимают финансовые услуги, торговля, телекоммуникации, туризм.
Одной из основных проблем экономики ЮАР является высокий уровень безработицы, достигающий 30%. Друга серьезна проблема — социальное неравенство. Инфраструктурные ограничения также тормозят экономический рост. Недостаточная электрификация, плохие дороги и отсутствие надежного водоснабжения препятствуют развитию бизнеса.
Плотность расселения и агломерации
Средняя плотность относительно невысока и составляет около 42 человек на квадратный километр. В восточных прибрежных районах, где климат более мягкий и плодородные земли, численность населения заметно выше, чем в засушливых внутренних областях, таких как Кару и Калахари.
Наиболее густонаселенные регионы:
- Провинция Гаутенг. Здесь находится крупнейший город — Йоханнесбург. Плотность превышает 700 человек на квадратный километр.
- Кейптаунская агломерация. Жители особенно плотно сгруппированы в пригородах Кейптауна.
- Дурбан и прилегающие районы.
Городские агломерации играют важную роль в экономике и социальной жизни. Они концентрируют промышленное производство, финансовые услуги, научные, образовательные учреждения.
Заключение
Многообразие народов Южно-Африканской Республики создает уникальную ситуацию, которая находит свое отражение в искусстве, музыке, литературе и повседневной жизни общества. Этнические группы стараются сохранить свои традиции и обычаи. Но одновременно с этим относящиеся к разным народам жители ЮАР взаимодействуют друг с другом, создавая новую культуру.
Южно-Африканская Республика продолжает жить и развиваться как многонациональное государство, стремящееся к взаимопониманию между всеми своими гражданами.
Географ, исследователь природных зон, автор статей о климатических изменениях и геополитике. Любит делиться фактами о странах и особенностях их природы