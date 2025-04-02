Южно-Африканская Республика — многонациональное государство, в котором проживают представители всех рас и нескольких десятков национальностей.

История формирования такого многонационального состава началась задолго до образования государства Южно-Африканская Республика. На протяжении веков его территорию населяли различные племена и народы, относящиеся к бантуязычным группам: зулу, коса, суахили, кимбунду, свази, луба, луганда, шона, кикуйю, ндебеле и другие. Самым многочисленным всегда было племя зулу.

Начиная с XVII века, в Южную Африку хлынул поток белого населения, главным образом голландцев, немцев и англичан. Колонизация привела к смешению различных этнических групп и формированию сложных социальных отношений.

Особенности географического положения