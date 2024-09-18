Как определить главную мысль текста

Главная мысль текста — это основная идея (посыл), которую автор старается сообщить читателям. Главную мысль также называют центральной идеей (мыслью, проблемой), особенно когда речь идет о научных, научно-популярных, новостных и публицистических статьях.

Если произведение объемное, то центральная идея может быть распределена по нескольким частям. При этом каждая из них обладает своей центральной идеей. Поэтому, чтобы уловить основную мысль любого произведения, его всегда нужно прочитывать целиком.

В коротких текстах, например эссе, основная мысль нередко формулируется в первом абзаце. При прочтении ему следует уделять особое внимание. Но нельзя забывать и о том, что в исследовательских статьях авторы часто формулируют свою основную идею ближе к концу.

Тему рассказа и главную мысль часто предлагается определить на ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку.

Как определить тему текста

Приступая к анализу текста, всегда следует помнить, что тема и главная идея не всегда совпадают.

Тема — это основной предмет, которому посвящен текст. Она всегда связана с главной мыслью, но зачастую оказывается гораздо шире. Например, в известном рассказе К. Д. Ушинского «Летом в лесу» тема текста: «Летний лес». Главная мысль рассказа: «В погожий летний полдень в лесу очень хорошо и красиво».

Рассмотрим более сложный пример. Тему романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» можно сформулировать как «Отчужденность и социальный крах как следствие имеющихся в обществе проблем». Основную мысль составляет следующее: «С помощью преступления невозможно прийти к добру. Преступление всегда ведет к наказанию, и нередко преступник наказывает сам себя намного беспощаднее, чем это делает закон».

Тема в текстах обычно выносится в заголовок. Но нередко она формулируется иносказательно, чтобы сделать заголовок более интригующим.

Чтобы определить тему анализируемого рассказа, статьи или отрывка, надо задать вопрос: «О чем говорится в этом тексте?» Ответом на него будет тема текста.

Часто тема текста оказывается очень общей:

о любви / дружбе;

о семейных проблемах;

о войне;

о проблемах науки;

об экологии;

о спорте;

о подвиге / предательстве;

о патриотизме.

После того как зафиксирована самая общая тема, можно переходить к ее уточнениям. Главная мысль будет представлять собой конкретный анализ одного из аспектов темы.

Но все же тема и главная идея нередко совпадают. Ярким примером полного совпадения служит басня Эзопа «Черепаха и Заяц». В этом случае тема и главная мысль формулируются следующим образом: «Гордость может помешать успеху».

Как определить главную мысль текста

Поиски центральной мысли текста требуют аккуратности. Не всегда можно определить по названию и первому абзацу текста тему и его главную мысль. Поэтому, приступая к анализу, прежде всего следует вдумчиво прочитать текст целиком, затем пересказать его, мысленно или вслух.

Определить главную мысль помогают вопросы:

О каких событиях рассказывается в тексте? Какие слова и фразы чаще всего повторяются в тексте? Какие эмоции вызывает чтение? Как связаны между собой части в этом тексте?

Последний вопрос помогает уловить большую общую мысль, пронизывающую все повествование, в то время как каждая его часть может нести в себе собственную идею.

Ответы на эти простые вопросы следует кратко записать. Получившийся текст поможет быстро найти главную мысль. Подобный конспект особенно полезен в тех случаях, когда она выражена неявно либо сложна для восприятия.

Проще всего найти главную мысль удается в эссе. Авторы обычно формулируют ее в виде одного предложения и располагают в самом начале эссе, либо в конце вступительного абзаца.

А как понять проблему в тексте и позицию автора

Позиция автора — это его точка зрения на затронутые в тексте проблемы. Автор стремится убедить читателя согласиться с этой позицией, которая может быть выражена как явно, так и неявно.

Определить точку зрения автора помогают следующие вопросы:

Какой главный посыл заключен в предложенном тексте? С помощью каких доводов автор старается убедить читателей в своей правоте? Как можно возразить доводам автора?

Также на позицию автора указывает стиль письма. Присутствия ярких, эмоционально окрашенных выражений указывает на сильную увлеченность автора тем, о чем он рассказывает. Нейтральное повествование означает стремление к объективности.

Позиция автора наиболее ярко выражается там, где используются оценочные прилагательные, метафоры, цитаты, вводные слова, призывы, фактические данные, исторические справки.

Определение авторской позиции при анализе публицистических статей и эссе сложностей не вызывает. В них позиция формулируется максимально четко, иногда даже агрессивно. Художественные тексты требуют более тщательного исследования. При этом важно не смешивать позицию автора с позицией главного героя, так как они часто не совпадают друг с другом. В любом случае, прежде всего следует установить главную мысль текста, и затем, отталкиваясь от нее, изучать позицию автора.