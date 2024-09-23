Латинское слово «inversio» переводится на русский как «перестановка», «переворачивание». Термин «инверсия» используется во многих областях науки. Основное его значение везде одинаковое: изменение какого-либо признака на противоположный. Но конкретное содержание термина везде разное.

В логике инверсией называется логическое отрицание, при котором происходит замена суждения на его отрицание. Например, суждение «число 7 не является делителем числа 25» получено с помощью инверсии суждения «число 7 является делителем числа 25».

В математике под инверсией понимается операция, обратная данной. Например, логарифмирование и возведение в степень — это обратные друг другу операции.

В комбинаторике инверсия — это особый вид перестановки (изменение порядка следования) элементов конечного множества. Например, в множествах (5; 6; 7) и (5; 7; 6) элементы 6 и 7 образуют инверсию.

В геометрии инверсия — это преобразование евклидовой плоскости относительно заданной окружности. Для выполнения такого преобразования задается окружность с радиусом R. Центр О этой окружности называется полюсом (центром) инверсии. Выбираем на плоскости любую точку Р, не совпадающую с полюсом О. Инверсией точки Р относительно данной окружности будет точка Р 1 , лежащая на луче ОР на таком расстоянии ОР 1 от полюса инверсии, что ǀОР 1 ǀ • ǀОРǀ = R2.

Исследование такой инверсии может показаться просто изящной геометрической задачкой, не имеющей никакого практического применения. Но на самом деле это не так. На свойствах инверсии основана работа механизма Липкина — Посселье, преобразовывающего вращательное движение в прямолинейное.

В биологии под инверсией понимается такой вид хромосомной перестройки, при котором какой-либо участок хромосомы переворачивается на 180°. Многие из таких изменений не вызывают у организмов патологических симптомов. Но если инверсия происходит в пределах гена, то она может привести к некоторым наследственным заболеваниям.

В геологии известно такое явление, как инверсия геомагнитного поля. Его суть заключается в следующем. Положения географического и геомагнитного полюсов не совпадают. При этом магнитные полюса иногда меняются местами — то есть происходит инверсия: северный магнитный полюс становится южным, а южный — северным.

Во время перестановки магнитное поле Земли ослабевает до такой степени, что губительное для живых организмов космическое излучение достигает земной поверхности. К счастью, смена геомагнитной полярности происходит очень редко. В последний раз она имела место около 780 лет тому назад. По прогнозам ученых, в следующие две тысячи лет вероятность появления очередной инверсии магнитного поля практически равна нулю.

В метеорологии инверсией называют аномальное увеличение температуры атмосферы в разных слоях. Такая инверсия может наблюдаться как у поверхности земли (толщина слоя повышенной температуры составляет несколько десятков метров), так и в свободных атмосферных слоях (толщина достигает сотен метров). При этом нарушается вертикальное движение воздушных масс, могут образовываться миражи, смог, дымка. Приземные температурные инверсии часто возникают в Антарктиде, Восточной Сибири, а также в мегаполисах. Особенно сильно они выражены в Мумбаи, Мехико, Лос-Анджелесе.

В химии под инверсией понимаются перестановки групп атомов в молекулах, в результате чего получаются другие пространственные структуры. Также инверсией называют расщепление сахарозы на два более простых сахара: глюкозу и фруктозу.

Термин «инверсия» активно используется в сексологии и психоанализе, исследующих такое явление, как гомосексуализм. Так, З. Фрейд выделял во временном плане появление особенностей поведения, которые во взрослом возрасте приводят к инверсии сексуального влечения. Фрейд утверждает, что в детстве каждый человек находится в фазе кратковременной, но чрезвычайно интенсивной фиксации на женщине, которая либо является матерью, либо заменяет ее. Если происходит инверсия, то некоторые лица мужского пола отождествляют себя с матерью, а свою любовь и половое влечение переносят на мужчин. Таким образом, их влечение к мужчинам обусловливается возникающим тревожным бегством от женщин.

В лингвистике и литературе термин «инверсия» тоже встречается очень часто. Им обозначают изменение порядка слов в предложении, смещение интонационного акцента, перестановку групп слов или обратный порядок элементов сюжета произведения.

Для чего используют инверсию

В литературе и драматургии инверсия является средством повышения выразительности.

В русском языке, в отличие от английского или французского, порядок слов в предложении свободный. Но в нейтральных предложениях преобладает следующий порядок:

в повествовательных подлежащее предшествует сказуемому, а в вопросительных и побудительных — наоборот;

дополнение следует за поясняемым словом;

согласованное определение предшествует определяемому слову, а несогласованное следует за определяемым словом.

При инверсии привычный порядок слов в словосочетаниях и фразах нарушается, что сразу же привлекает внимание слушателей или читателей. Положение слова или группы слов, отличающееся от нейтрального, называется позицией инверсии. Переместившись в позицию инверсии, слово приобретает эмоциональное, стилистическое или другое значение.

Рассмотрим, как влияет инверсия на смысл предложений, состоящих из одинакового набора слов:

«Мы завтра поедем в Сочи на поезде». Акцент падает на способ передвижения — подчеркивается, что мы едем на поезде, а не на машине. «На поезде мы поедем в Сочи завтра». Подчеркивается время начала поездки. «Завтра на поезде мы поедем в Сочи». Внимание привлекается к пункту назначения — это Сочи, а не какой-либо другой город. «Завтра на поезде в Сочи поедем мы». — Акцентируется тот факт, что именно мы поедем в Сочи, а не кто-либо другой.

Примеры инверсии в русской литературе

В литературе инверсия всех видов применяется очень часто. Особенно много инверсий встречается в стихах, так как этот прием не только повышает выразительность текста, но и облегчает подбор рифмы. В прозаических произведениях инверсия часто используется в словах автора, поясняющих прямую речь. Авторские ремарки в пьесах практически все построены на инверсии. Приведем несколько наиболее ярких примеров разных типов инверсии в литературных произведениях.

В следующих строках подлежащее предшествует сказуемому.

«Роняет лес багряный свой убор» (А. С. Пушкин)

«Прилег вздремнуть я у лафета, И слышно было до рассвета, Как ликовал француз». (М. Ю. Лермонтов)

«Пусть сохнет», — говорит Свинья. «Ничуть меня то не тревожит, В нем проку мало вижу я;» (И. А. Крылов)

«Заколдован невидимкой, Дремлет лес под сказку сна.» (С. А. Есенин)

Определения идут после определяемого слова.

«Белеет парус одинокий В тумане моря голубом!» (М. Ю. Лермонтов)

«Год прошел, как сон пустой, Царь женился на другой.» (А. С. Пушкин)

«Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой.» (А. М. Жуковский)

«Теперь один старик седой, Развалин страж полуживой.» (М. Ю. Лермонтов)

«На меня она имела влияние сильное.» (И. С. Тургенев)

Дополнения предшествуют глаголу.

«Из гроба тогда император, Очнувшись, является вдруг.» (М. Ю. Лермонтов)

Обстоятельства перед поясняемым словом.

«Трудами ночи изнурен Я лег в тени.» (М. Ю. Лермонтов)