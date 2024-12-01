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Литература

Что такое трагедия

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Содержание

    Трагедия — это один из старейших драматических жанров, ведущий свою историю от произведений Эсхила (525-456 гг. до н. э.). Самой древней классической трагедией считается пьеса Эсхила «Персы».

    Трагедия относится к сценическим жанрам (это художественное произведение, которое предназначено для театральной постановки). Трагедии всегда затрагивают серьезные проблемы,связанные с человеческими страданиями. Развязка никогда не бывает счастливой. В трагедии главный герой практически всегда погибает либо его ждет какая-нибудь катастрофа.

    Особенности трагедии как жанра

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    Трагедия в литературе создается в различных формах, но все они обладают обязательным набором ключевых компонентов:

    1. Конфликт. Это центральный элемент. Благодаря ему у главных героев возникают непреодолимые трудности.
    2. Персонажи. В трагедиях главный герой обычно наделен благородством, высокими моральными качествами и какой-нибудь фатальной особенностью, которая приводит героя к гибели. Злодей — это та движущая сила, которая вызывает главного героя на борьбу.
    3. Трагическая вина или ошибка главного героя. Она может быть случайной или неосознанной и обычно становится одной из основных причин финального крушения.
    4. Непреодолимая сила судьбы (фатализм). Трагедия в литературе практически всегда рассматривает влияние судьбы на участь героев. Они пытаются противостоять неизбежности, но только усугубляют свое положение.
    5. Драматическая ирония. Общие события предоставляют зрителям больше информации, чем известно героям. Это создает предчувствие неумолимо надвигающейся катастрофы.
    6. Катарсис, то есть эмоциональное освобождение зрителей, возникающее в ходе сопереживания страданиям героя.
    7. Фокусировка внимания на философском содержании произведения.

    Примеры трагедий в классической литературе

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    Приведем несколько примеров самых известных трагедий.

    Трагедия 

    Краткое содержание

    «Ромео и Джульетта», Уильям Шекспир, 1595 г.

    Юные Ромео и Джульетта принадлежат враждующим семьям. Они влюбляются друг в друга и тайно венчаются. Но из-за интриг и недоразумений они оба погибают. Их смерть заставляет семьи заключить мир

    «Борис Годунов», А. С. Пушкин, 1825 г.

    Описана борьба за российский престол в конце XVI века. Борис Годунов становится царем, но его жизнь омрачена причастностью к убийству законного наследника трона — маленького царевича Дмитрия. Появление самозванца, выдающего себя за Дмитрия, вызывает народные волнения и приводит к гибели Бориса Годунова

    «Бесприданница», А. Н. Островский, 1878 г.

    История бесприданницы Ларисы Огудаловой. Юную красавицу соблазняет купец Карандышев. Она мечтает о настоящей любви, но сталкивается с предательством Карандышева. В итоге Лариса погибает от рук отвергнутого ею поклонника — жалкого небогатого человека, который в нее безответно влюблен

    «Маскарад», М. Ю. Лермонтов, 1835 г.

    Нина, жена ревнивого дворянина Арбенина, теряет на маскараде браслет. Интриги и цепь случайных совпадений разжигают в сердце Арбенина подозрение в неверности Нины, и он убивает ее. Враги Арбенина сообщают ему, что Нина невиновна. Потрясенный Арбенин теряет рассудок


    Заключение

    Трагедия на протяжении тысячелетий занимает важное место в театре и литературе. В произведениях этого жанра исследуются глубинные аспекты отношений между людьми, ситуации, когда нужно сделать трудный выбор, и столкновения личных и социальных интересов.

    Используя свои характерные черты — конфликт, катарсис, вину, возвышенных героев, гибель — трагедия вызывает у зрителей сильные эмоции, помогает лучше осмыслить важные жизненные вопросы.

    Жанр трагедии продолжает развиваться. Он вбирает в себя новые социальные и культурные явления, но сохраняет свою ключевые черты. Трагедия побуждает зрителей и читателей размышлять о неизбежных потерях, с которыми сталкивается каждый человек, и о том, как справляться со страданиями, встречающимися на жизненном пути.

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