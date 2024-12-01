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Трагедия — это один из старейших драматических жанров, ведущий свою историю от произведений Эсхила (525-456 гг. до н. э.). Самой древней классической трагедией считается пьеса Эсхила «Персы».
Трагедия относится к сценическим жанрам (это художественное произведение, которое предназначено для театральной постановки). Трагедии всегда затрагивают серьезные проблемы,связанные с человеческими страданиями. Развязка никогда не бывает счастливой. В трагедии главный герой практически всегда погибает либо его ждет какая-нибудь катастрофа.
Особенности трагедии как жанра
Трагедия в литературе создается в различных формах, но все они обладают обязательным набором ключевых компонентов:
- Конфликт. Это центральный элемент. Благодаря ему у главных героев возникают непреодолимые трудности.
- Персонажи. В трагедиях главный герой обычно наделен благородством, высокими моральными качествами и какой-нибудь фатальной особенностью, которая приводит героя к гибели. Злодей — это та движущая сила, которая вызывает главного героя на борьбу.
- Трагическая вина или ошибка главного героя. Она может быть случайной или неосознанной и обычно становится одной из основных причин финального крушения.
- Непреодолимая сила судьбы (фатализм). Трагедия в литературе практически всегда рассматривает влияние судьбы на участь героев. Они пытаются противостоять неизбежности, но только усугубляют свое положение.
- Драматическая ирония. Общие события предоставляют зрителям больше информации, чем известно героям. Это создает предчувствие неумолимо надвигающейся катастрофы.
- Катарсис, то есть эмоциональное освобождение зрителей, возникающее в ходе сопереживания страданиям героя.
- Фокусировка внимания на философском содержании произведения.
Примеры трагедий в классической литературе
Приведем несколько примеров самых известных трагедий.
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Трагедия
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Краткое содержание
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«Ромео и Джульетта», Уильям Шекспир, 1595 г.
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Юные Ромео и Джульетта принадлежат враждующим семьям. Они влюбляются друг в друга и тайно венчаются. Но из-за интриг и недоразумений они оба погибают. Их смерть заставляет семьи заключить мир
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«Борис Годунов», А. С. Пушкин, 1825 г.
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Описана борьба за российский престол в конце XVI века. Борис Годунов становится царем, но его жизнь омрачена причастностью к убийству законного наследника трона — маленького царевича Дмитрия. Появление самозванца, выдающего себя за Дмитрия, вызывает народные волнения и приводит к гибели Бориса Годунова
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«Бесприданница», А. Н. Островский, 1878 г.
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История бесприданницы Ларисы Огудаловой. Юную красавицу соблазняет купец Карандышев. Она мечтает о настоящей любви, но сталкивается с предательством Карандышева. В итоге Лариса погибает от рук отвергнутого ею поклонника — жалкого небогатого человека, который в нее безответно влюблен
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«Маскарад», М. Ю. Лермонтов, 1835 г.
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Нина, жена ревнивого дворянина Арбенина, теряет на маскараде браслет. Интриги и цепь случайных совпадений разжигают в сердце Арбенина подозрение в неверности Нины, и он убивает ее. Враги Арбенина сообщают ему, что Нина невиновна. Потрясенный Арбенин теряет рассудок
Заключение
Трагедия на протяжении тысячелетий занимает важное место в театре и литературе. В произведениях этого жанра исследуются глубинные аспекты отношений между людьми, ситуации, когда нужно сделать трудный выбор, и столкновения личных и социальных интересов.
Используя свои характерные черты — конфликт, катарсис, вину, возвышенных героев, гибель — трагедия вызывает у зрителей сильные эмоции, помогает лучше осмыслить важные жизненные вопросы.
Жанр трагедии продолжает развиваться. Он вбирает в себя новые социальные и культурные явления, но сохраняет свою ключевые черты. Трагедия побуждает зрителей и читателей размышлять о неизбежных потерях, с которыми сталкивается каждый человек, и о том, как справляться со страданиями, встречающимися на жизненном пути.