Суть тропа заключается в использовании отдельных слов или выражений не в прямом, а в переносном значении. Это придает тексту образность.

Существует несколько основных видов тропов, каждый из которых имеет свою специфику и название.

Метафора — перенос значения одного предмета или явления на другой на основе сходства. Позволяет увидеть привычные вещи в новом свете, создавая яркие образы.

Сравнение — устанавливает прямое сходство между двумя объектами или явлениями. Используется сравнительные союзы (как, будто, словно).

Метонимия — замена одного понятия другим словом, которое ассоциативно связано с ним. Делает речь более лаконичной и емкой. Часто используется не только в литературе, но и в рекламе, политической риторике, журналистике.

Синекдоха — разновидность метонимии, когда часть обозначает целое или наоборот. Акцентирует определенные характеристики описываемого объекта.

Гипербола — намеренное преувеличение. Используется для усиления впечатления.

Литота — преуменьшение чего-либо (противоположность гиперболе).

Олицетворение — наделение неодушевленных предметов и явлений чертами живых существ.

Ирония — употребление слова в противоположном значении для создания комического или саркастического эффекта. Позволяет превратить похвалу в насмешку.

Аллегория — завуалированное сравнение, при котором один объект символизирует другой. Часто используется в мифах и баснях. В отличие от сравнения аллегория не использует прямого сопоставления объектов.

Эпитет — прилагательное или наречие, характеризующее предмет или явление. Подчеркивает наиболее важные признаки и свойства. В отличие от метафоры эпитет является отдельным словом и выделяет наиболее значимые черты описываемого объекта. Метафора же создает ассоциативный образ и может быть целой фразой.

Катахреза — необычное употребление сочетаний слов, которые кажутся несовместимыми. Часто катахрезу называют сочетанием несочетаемого, так как нарушаются привычные правила грамматики.

Антономасия (переименование) — замена имени собственного на название или выражение, которое характеризует того, кого переименовывают. Например, Король-Солнце вместо Людовик XIV, «Железная леди» вместо Маргарет Тэтчер.

Примеры тропов

Троп Пример Значение Метафора Лед в сердце С физиологической точки зрения сердце у человека обычное, но сам он стал равнодушным, безучастным. Его эмоции как будто «замерзли». Эти слова стали медом для ее души. Услышанные героиней слова приятно успокоили ее, принесли ей такое же удовольствие и пользу, которые получает человек, лакомящийся медом. Сравнение Ее глаза сияли, как звезды на безоблачном ночном небе. Глаза героини блестели очень ярко. Данное сравнение подчеркивает яркость блеска и красоту глаз. Он мчался, словно ветер. Герой двигался очень быстро. Сравнение подчеркивает стремительность движения. Метонимия Весь зал аплодировал стоя. «Зал» заменяет зрителей, находящихся в зале. Синекдоха Шевелись, мясо! «Мясо» подразумевает человека, состоящего из мяса, костей, крови и т. д. Гипербола На праздничном столе были горы еды. На столе было очень много еды. Я смотрела этот фильм сто миллионов раз! Героиня смотрела этот фильм очень много раз. Литота Ваш прелестный шпиц не больше наперстка. Шпиц очень маленький. Олицетворение Ветер таинственно шептал. Ветер представляется как живое существо, способное шептать. Это олицетворение создает таинственный, загадочный эффект. Ирония Великолепный результат — опять двойка за контрольную! Ты просто гений! Говорящий использует иронию, чтобы выразить свое недовольство такими результатами. Аллегория Басня «Стрекоза и Муравей» Стрекоза — это аллегория легкомысленности, а Муравей — трудолюбия. Эпитет Темная ночь. Указывает на то, что ночью мало света. Катахреза Железобетонные аргументы Необычное сочетание подчеркивает неоспоримость аргументов.

Эти примеры дают представление о том, насколько разнообразны тропы русского языка.

Стилистические фигуры