Русский язык использует 10 частей речи, каждая из которых выполняет свои функции. Деепричастию принадлежит особое место, так как оно совмещает в себе свойства глагола и наречия, что позволяет лаконично и точно выражать дополнительные действия.
Правильное использование деепричастий делает язык более выразительным, способствует точности формулировки мыслей. Но в то же время деепричастие требует к себе очень внимательного отношения и грамотного употребления.
Понятие деепричастия
Деепричастие представляет собой самостоятельную часть речи (то есть эти слова обладают собственным лексическим значением и могут быть членами предложения) и является особой формой глагола.
Вопросы, на которые отвечает деепричастие, следующие:
- как?
- что делая?
- что сделав?
Например, подшивая шторы; выгуливая собаку; постирав простыни; спать посапывая.
Главная особенность деепричастий состоит в том, что они обладают основными свойствами глаголов и наречий:
- обозначают действия, как глаголы;
- описывают признак действия (характеризуют, как именно действие было совершено), как наречия.
Деепричастие обозначает не основное действие, а добавочное. Например, «Воробей чирикал, сидя на ветке». В этом предложении основное действие, которое совершал воробей, — чирикать. При этом он сидел на ветке, и деепричастие «сидя» называет это добавочное действие.
Грамматические признаки деепричастий
Каждое деепричастие имеет набор признаков, соответствующий глаголу и наречию.
Признаки глаголов
Вид совершенный или несовершенный. Быстро определять вид помогает простое мнемоническое правило: если в заданном к слову вопросе есть букве «с», значит, вид «совершенный». Например:
Маша слушала музыку, подшивая (что делая?) платье — буквы «с» в вопросе нет, следовательно, «подшивая» относится к несовершенному виду.
Маша включила музыку, подшив (что сделав?) платье — буква «с» в вопросе есть, следовательно, «подшив» относится к совершенному виду.
Особенности деепричастий совершенного и несовершенного вида удобно представить в виде таблицы.
|
|
Совершенного вида
|
Несовершенного вида
|
Обозначают
|
добавочное действие, происходящее одновременно с основным действием
|
добавочное действие, которое уже закончилось до начала основного действия
|
Образуются
|
от основы глагола в настоящем времени, прибавлением суффикса –а/-я; если глагол имеет суффикс –ва-, суффикс прибавляется к основе инфинитива.
ВАЖНО: существует ряд глаголов, от которых деепричастия не образуются (писать, рвать, бежать и т.д.)
|
от основы инфинитива или основы прошедшего времени глагола прибавлением суффиксов –в, -ши, -вши.
Некоторые глаголы допускают образование двух форм деепричастий (отперев, отперевши).
Некоторые глаголы допускают образование деепричастий прибавлением суффиксов –а/-я к основе будущего времени (придя).
Переходность. Определяется наличием существительного или местоимения в форме винительного падежа без предлога. Если такое имеется, то деепричастие является переходным; если отсутствует — непереходным.
Ремонтируя (что?) велосипед — существительное «велосипед» стоит в винительном падеже без предлога, следовательно, «ремонтируя» — переходное деепричастие.
Катаясь (на чём?) на велосипеде — существительное «велосипед» стоит в предложном падеже, следовательно, «катаясь» — непереходное деепричастие.
Возвратность. О возвратности, то есть направлении действия на говорящего, свидетельствует наличие –ся/-сь.
Испугавшись собаки — возвратное, так как есть –сь.
Испугав собаку — невозвратное, так как отсутствует –ся/-сь.
Подобно глаголам, деепричастие образует словосочетания с существительными (глядя на двор), местоимениями (глядя на него), наречиями (глядя внимательно).
Признаки наречий
Неизменяемость. Отсутствует изменение по падежам, числам, времени, наклонению.
Она работает, напевая. Мы работаем, напевая. Он работал, напевая.
Подобно наречиям соседствуют с глаголами в личной форме или в инфинитиве.
Они работают (настоящее время 3-е лицо, множественное число), напевая.
Приятно работать (инфинитив), напевая.
Синтаксическая роль деепричастия
В предложениях деепричастия всегда являются обстоятельствами, поэтому их подчёркивают пунктиром с точкой (штрих, точка, штрих, точка, штрих и т. д.).
Деепричастие, имеющее зависимые слова, образует деепричастный оборот. Он тоже является обстоятельством.
Если требуется разобрать деепричастный оборот в предложении, то его выделяют, как обычное обстоятельство, а затем делают разбор по членам самого оборота. Получается «двухэтажное» подчёркивание.
Морфологический разбор деепричастия
Разбор делается по следующему плану:
- указывается часть речи, формулируется общее значение;
- перечисляются морфологические признаки: начальная форма глагола, вид, возвратность, неизменяемость;
- указывается синтаксическая роль в предложении.
Рассмотрим морфологический разбор деепричастия на примере.
Мерцая, звёзды медленно загорались на темнеющем небосклоне.
- Мерцая — особая форма глагола — деепричастие, загорались (как?, что делая?) — мерцая — обозначает добавочное действие.
- Начальная форма — мерцать (глагол). Несовершенный вид, неизменяемая форма.
- Загорались (как?) мерцая — обстоятельство образа действия.
Случаи, не требующие обособления
В большинстве случаев в предложениях деепричастия с обеих сторон выделяются запятыми.
Кот, мурлыча, лежал на печке.
Но существует ряд случаев, когда деепричастия не выделяются запятыми. К ним относятся следующие:
- Одиночные деепричастия, которые не обозначают добавочного действия, а указывают на образ действия, подобно наречиям. Дождь лил не останавливаясь. Она убежала не простившись.
- Фразеологические обороты и устойчивые выражения, в состав которых входит деепричастие. Мальчик бежал сломя голову. Летом мы работали не покладая рук.
Одиночное деепричастие, стоящее в конце предложения, не обособляется. Но если оно стоит в начале или в середине, то обособляется.
Мы шли домой не спеша. По улице, не спеша, шёл высокий старик.
Мама сообщила новость улыбаясь. Улыбаясь, мама сообщила новость.
Кроме того, выделение запятыми одиночного деепричастия зависит от глагола, с которым оно связано. Если имеет место обозначение добавочного действия, то деепричастие обособляется. Если же описывается образ действия, то запятые не нужны.
Он спал, улыбаясь. — спал и улыбался, есть добавочное действие.
Он говорил улыбаясь. — говорил с улыбкой, добавочного действия нет.
Ошибки в предложении с деепричастным оборотом
Необходимо помнить, что в предложении с деепричастным оборотом основное и добавочное действия должны относиться к одному и тому же действующему лицу.
Пробираясь через кусты, у меня испачкалось платье. Здесь допущена ошибка, так как основное действие выполняет платье (оно испачкалось), а добавочное (пробираясь), выполняю «я». Правильное предложение должно выглядеть так: Пробираясь через кусты, я испачкала платье.
Нельзя использовать деепричастие в безличных предложениях, которые описывают не действие, а состояние.
Надев кофту, мне стало жарко. Здесь используется безличная конструкция «стало жарко», но кофту надела «я». Правильный вариант может выглядеть так: Надев кофту, я почувствовала, что мне стало жарко.
Практическое закрепление темы
Ответьте на вопросы.
- Признаками каких частей речи обладает деепричастие?
- Чем деепричастия совершенного вида отличаются от деепричастий несовершенного вида?
- Может ли деепричастие выполнять роль подлежащего в предложении?
- Определите деепричастие и выполните его морфологический разбор: Павлин расхаживал по двору, распустив хвост.
Заключение
В русском языке деепричастия гораздо чаще используются в книжной речи, чем в разговорной. Тем не менее, они очень важны, так как придают языку особую выразительность. Необходимо помнить, что употребление деепричастий требует соблюдения правил согласования, а на письме — правил пунктуации.
