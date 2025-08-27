Русский язык использует 10 частей речи, каждая из которых выполняет свои функции. Деепричастию принадлежит особое место, так как оно совмещает в себе свойства глагола и наречия, что позволяет лаконично и точно выражать дополнительные действия.

Правильное использование деепричастий делает язык более выразительным, способствует точности формулировки мыслей. Но в то же время деепричастие требует к себе очень внимательного отношения и грамотного употребления.

Понятие деепричастия

Деепричастие представляет собой самостоятельную часть речи (то есть эти слова обладают собственным лексическим значением и могут быть членами предложения) и является особой формой глагола.

Вопросы, на которые отвечает деепричастие, следующие:

как? что делая? что сделав?

Например, подшивая шторы; выгуливая собаку; постирав простыни; спать посапывая.

Главная особенность деепричастий состоит в том, что они обладают основными свойствами глаголов и наречий:

обозначают действия, как глаголы;

описывают признак действия (характеризуют, как именно действие было совершено), как наречия.

Деепричастие обозначает не основное действие, а добавочное. Например, «Воробей чирикал, сидя на ветке». В этом предложении основное действие, которое совершал воробей, — чирикать. При этом он сидел на ветке, и деепричастие «сидя» называет это добавочное действие.

Грамматические признаки деепричастий