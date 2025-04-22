Как понять, что у ребенка депрессия?

Детская депрессия – серьезное психическое расстройство, которое может значительно повлиять на развитие ребенка. В отличие от взрослых, дети часто не могут четко выразить свои чувства и описать свое состояние. Поэтому распознать депрессию у ребенка может быть сложно, и родители часто списывают изменения в поведении на капризы или подростковый бунт. Однако своевременное выявление и лечение крайне важны для успешной адаптации и развития ребенка.

Признаки депрессии у детей (до 12 лет):

Депрессия у детей младшего возраста может проявляться не так, как у подростков или взрослых. Обратите внимание на следующие симптомы:

Изменения в настроении: Постоянная грусть, плаксивость, раздражительность, отсутствие интереса к любимым играм и занятиям.

Изменения в поведении: Ухудшение успеваемости в школе, трудности с концентрацией внимания, изменения в аппетите (потеря аппетита или переедание), расстройства сна (бессонница или повышенная сонливость).

Физические симптомы: Головные боли, боли в животе, тошнота – эти симптомы могут быть проявлением соматизированной тревоги, часто сопровождающей депрессию.

Социальная изоляция: Отказ от общения с друзьями, уединение, избегание социальных контактов.