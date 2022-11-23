Как оформлять школьный доклад?

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Очень часто школьники совершенно не задумываются над тем, что оформление доклада регламентируется специальными ГОСТами. Может быть, в школе учителя не настолько строго относятся к оформлению рефератов, докладов, проектных работ, но поступая в высшее учебное заведение, вчерашний школьник непременно столкнется с этими трудностями. Поэтому в школе все-таки рекомендуется требовать от детей правильного оформления документации.
• Текст должен быть размера 12 или 14 кегль (можно уточнить у преподавателя);
• Шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5 мм;
• Поля должны быть стандартные: слева отступ 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу по 2 см;
• Строки нужно выровнять по обе стороны;
• Нумерация ставится внизу страницы по центру, начиная с первой, но на титульном листе и странице с содержанием номер не ставится.
Структура каждого доклада должна содержать следующие пункты:
• Титульный лист;
• Содержание;
• Введение;
• Основная часть;
• Заключение;
• Список использованной литературы;
• Список вложений (не обязательно).
Независимо от того, требует ли преподаватель оформлять доклад или нет, аккуратный вид и правильная расстановка всех элементов упростят задачу выступающего и оценивание работы преподавателем.
Стоит запомнить эти правила, так как они общеприменимы. Но единых требований нет нигде, поэтому нужно уточнять все детали в конкретном учебном заведении и у конкретного преподавателя.
• Текст должен быть размера 12 или 14 кегль (можно уточнить у преподавателя);
• Шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5 мм;
• Поля должны быть стандартные: слева отступ 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу по 2 см;
• Строки нужно выровнять по обе стороны;
• Нумерация ставится внизу страницы по центру, начиная с первой, но на титульном листе и странице с содержанием номер не ставится.
Структура каждого доклада должна содержать следующие пункты:
• Титульный лист;
• Содержание;
• Введение;
• Основная часть;
• Заключение;
• Список использованной литературы;
• Список вложений (не обязательно).
Независимо от того, требует ли преподаватель оформлять доклад или нет, аккуратный вид и правильная расстановка всех элементов упростят задачу выступающего и оценивание работы преподавателем.
Стоит запомнить эти правила, так как они общеприменимы. Но единых требований нет нигде, поэтому нужно уточнять все детали в конкретном учебном заведении и у конкретного преподавателя.