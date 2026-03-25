Знать, как называются дни недели в английском языке, очень полезно. Это необходимо для успешной сдачи экзаменов любого уровня. Это упрощает планирование, работу с календарём и рабочими графиками, а также общение с носителями языка из разных стран. В английском названия дней недели пишутся с большой буквы, и в каждом из них содержится слово «день» (day). Они имеют богатую историю, и все восходят к античной и германоскандинавской мифологии. Из этой статьи вы узнаете интересные факты о каждом дне недели и эффективные способы запоминания новых слов.
Стараясь запомнить английские названия дней недели, не игнорируйте транскрипцию. Она подскажет, как верно поставить ударение и произнести звуки в словах. Вот дни недели и транскрипцией и переводом:
- Monday ['mʌndeɪ] — понедельник;
- Tuesday ['tjuːzdeɪ] — вторник;
- Wednesday ['wɛnzdeɪ] — среда;
- Thursday ['θɜːrzdeɪ] — четверг;
- Friday ['fraɪdeɪ] — пятница;
- Saturday ['ˈsætərdeɪ] — суббота;
- Sunday ['sʌndeɪ] — воскресенье.
Названия дней недели в Британии появились примерно в V–XI веках н. э. За основу была взята семидневная система Римской империи, где дни назывались в честь планет и божеств (например, dies Solis — «день Солнца»). При этом англосаксы заменили римских богов на своих.
Понедельник на английском: начало новой недели
Monday ['mʌndeɪ] (также используются сокращения: Mon, Mo). Всем известна хандра и усталость, которая иногда накатывает в понедельник утром (особенно, если выходные прошли очень весело). В английском для описания этого состояния есть специальная идиома — Monday blues (понедельничное уныние).
Слово Monday в английском языке восходит к древнеанглийскому Mōnandæg — «день Луны». Название отражает древнюю римскую традицию именовать дни недели в честь небесных тел и языческих божеств: Луна (Moon) ассоциировалась с лунным божеством.
I always feel a bit tired on Monday mornings after the weekend. — По утрам в понедельник после выходных я всегда чувствую себя немного уставшим.
Our team meeting is scheduled for next Monday at 10 a.m. — Собрание нашей команды запланировано на следующий понедельник в 10 утра.
Monday is often considered the most challenging day of the workweek. — Понедельник часто считается самым сложным днём рабочей недели.
Вторник на английском: время для деловых встреч
Tuesday ['tjuːzdeɪ] (Tue, Tu). Название дня происходит от древнеанглийского Tīwesdæg — «день Тиу». Тиу (Tiw / Tyr) — древнегерманский бог войны и справедливости, аналог скандинавского Тюра.
После тяжёлого понедельника наступает вторник — день, когда появляется энергия: работа идёт быстрее, встречи оказываются продуктивнее, а список задач постепенно тает.
It’s going to be a big Tuesday. — Будет насыщенный вторник.
I have a really important meeting this Tuesday. — У меня очень важная встреча в этот вторник.
That Tuesday is crucial for my project. — Этот вторник критически важен для моего проекта.
Среда на английском: середина недели
Wednesday ['wɛnzdeɪ] (Wed, We). Обратите внимание — буква d перед n не читается.
Название восходит к древнеанглийскому Wōdnesdæg — «день Водена». Воден (или Один) — верховный бог в германоскандинавской мифологии. Римляне соотносили среду с Меркурием и называли ее dies Mercurii (день Меркурия).
В англоязычных странах среду часто шутливо называют Hump day («день пригорка, горба» — имеется в виду, что теперь начинается «спуск» к субботе) и Almost weekend («почти выходные»).
Wednesday is usually my busiest day at work. — Среда обычно мой самый загруженный день на работе.
Let’s celebrate hump day with a coffee break today — it’s Wednesday, after all! — Давай отметим «день горба» перерывом на кофе сегодня — всё-таки среда!
I always feel more energetic on Wednesday — it’s hump day, and I know the weekend is just around the corner. — Я всегда чувствую себя бодрее в среду — это «день горба», и я знаю, что отдых уже не за горами.
Четверг на английском: ожидание выходных
Thursday ['θɜːrzdeɪ] (Thu, Tu). Происходит из древнеанглийского Þūnresdæg — «день Тора». Тор (Thor) — скандинавский бог грома, аналог римского Юпитера. Англосаксы, следуя традиции семидневной недели, унаследованной от римлян и вавилонян, заменили имена планет/богов на своих божеств — так четверг получил имя в честь Тора.
The package will be delivered by Thursday at the latest.
Посылка будет доставлена не позднее четверга.
She mentioned that the event will take place next Thursday.
Она упомянула, что мероприятие состоится в следующий четверг.
I’ve been looking forward to Thursday all week — that’s when my favourite show returns. — Я ждал четверга всю неделю — именно в этот день возвращается моё любимое шоу.
Пятница на английском: долгожданный финал
Friday ['fraɪdeɪ] (Fri, Fr). Происходит от древнеанглийского Frīgedæg — «день Фригг» верховной богини в скандинавской мифологии, жены Одина, покровительница любви, брака и домашнего очага. При адаптации римской семидневной недели день Венеры (dies Veneris) англосаксы заменили на день Фригг.
Пятница — день, которого ждут миллионы людей. Рабочая неделя позади, а впереди целых два свободных дня. Можно выспаться, встретиться с друзьями, заняться тем, что по-настоящему нравится, или сходить куда-нибудь в поход на пару дней. Вот почему пятница так радует и приносит с собой ощущение полной свободы.
The meeting has been rescheduled from Wednesday to Friday. — Собрание перенесли со среды на пятницу.
She will be leaving for Paris on Friday morning. — Она уезжает в Париж в пятницу утром.
We usually have pizza on Friday evenings. — По пятницам вечером мы обычно едим пиццу.
Суббота на английском: день свободы
Saturday ['ˈsætərdeɪ] (Sat, Sa). Восходит к древнеанглийскому Sæternesdæg — «день Сатурна». В пантеоне богов германских народов не нашлось божества, которое было бы аналогом Сатурна — бога земледелия и богатства. Кроме того, Сатурном уже называлась планета, известная римлянам в древнейших времён. Поэтому римский dies Saturni просто превратился в Saturday.
I usually go jogging early on Saturday mornings. — Обычно я бегаю по утрам в субботу.
She booked a flight to London for Saturday afternoon. — Она забронировала рейс в Лондон на субботний день.
Saturday is the perfect day for cleaning the house. — Суббота — идеальный день для уборки дома.
Воскресенье на английском: время перезагрузки
Sunday ['sʌndeɪ] (Sun, Su). Название говорит само за себя. Это день Солнца. Воскресенье традиционно посвящён отдыху. В англоговорящих странах на протяжении веков в этот день было даже запрещено торговать. В Великобритании воскресные ограничения торговли действовали вплоть до 1994 года. Но даже сегодня большинство магазинов закрываются, а крупные работают около 6 часов.
They decided to go hiking next Sunday. — Они решили пойти в поход в следующее воскресенье.
Last Sunday, we went to the park and fed the ducks. — В прошлое воскресенье мы ходили в парк и кормили уток.
We usually have a family dinner on Sunday. — Мы обычно устраиваем семейный ужин по воскресеньям.
Дни недели на английском по порядку
Английские дни недели: как выучить быстрее
Вот три простых способа:
- английский календарь: ведите его ежедневно — отмечайте даты и проговаривайте дни вслух;
- стишки: заучите рифмовки с днями недели — ритм поможет всё удержать в памяти;
- песенки: найдите детские песни про дни недели — музыка ускоряет запоминание.
Практикуйтесь каждый день — и скоро вы будете называть дни недели так же легко, как и на русском!
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие сложности могут возникнуть при изучении дней недели на английском?
Определённые трудности связаны со следующим:
- произнести названия некоторых дней довольно сложно (например, Wednesday или Thursday);
- отличия от родного языка в порядке отсчёта (в Англии неделя начинается с воскресенья);
- путаются похожие по звучанию слова (Tuesday и Thursday).
К счастью, все эти сложности вполне преодолимы: с помощью регулярных занятий, запоминающихся песенок, стишков и работы с календарём.
Как часто нужно повторять материал для лучшего запоминания?
Для лучшего запоминания дней недели важно повторять их каждый день. Лучше всего работает метод распределённого повторения: 3 подхода по 7–10 минут — утром, днём и вечером.
Какие практические упражнения эффективно интегрировать в ежедневную практику?
Отмечайте дни в календаре, составляйте планы на неделю на английском языке — так слова запомнятся быстрее.
Где можно найти качественные аудио- и видеоматериалы для тренировки произношения?
Оптимальный подход — слушать то, что вам действительно интересно. Дни недели часто звучат в диалогах фильмов и сериалов, подкастах. Так вы познакомитесь с их естественным употреблением. Ускорить прогресс поможет запись собственной речи и сравнение с оригиналом. Такой практический тренинг эффективнее письменных упражнений из учебника.
Заключение
Освоить дни недели проще, чем кажется. Главное — регулярная практика. Проговаривайте слова вслух, отмечайте даты в календаре, заучивайте стишки, смотрите фильмы и мультфильмы без перевода, придумывайте собственные ассоциации. Используйте мнемоники и рифмовки, записывайте себя и сравнивайте произношение. Уже через пару недель эти слова станут привычными, и вы будете употреблять их в речи автоматически.