Знать, как называются дни недели в английском языке, очень полезно. Это необходимо для успешной сдачи экзаменов любого уровня. Это упрощает планирование, работу с календарём и рабочими графиками, а также общение с носителями языка из разных стран. В английском названия дней недели пишутся с большой буквы, и в каждом из них содержится слово «день» (day). Они имеют богатую историю, и все восходят к античной и германоскандинавской мифологии. Из этой статьи вы узнаете интересные факты о каждом дне недели и эффективные способы запоминания новых слов.

Стараясь запомнить английские названия дней недели, не игнорируйте транскрипцию. Она подскажет, как верно поставить ударение и произнести звуки в словах. Вот дни недели и транскрипцией и переводом:

Monday ['mʌndeɪ] — понедельник;

Tuesday ['tjuːzdeɪ] — вторник;

Wednesday ['wɛnzdeɪ] — среда;

Thursday ['θɜːrzdeɪ] — четверг;

Friday ['fraɪdeɪ] — пятница;

Saturday ['ˈsætərdeɪ] — суббота;

Sunday ['sʌndeɪ] — воскресенье.

Названия дней недели в Британии появились примерно в V–XI веках н. э. За основу была взята семидневная система Римской империи, где дни назывались в честь планет и божеств (например, dies Solis — «день Солнца»). При этом англосаксы заменили римских богов на своих.

Понедельник на английском: начало новой недели

Monday ['mʌndeɪ] (также используются сокращения: Mon, Mo). Всем известна хандра и усталость, которая иногда накатывает в понедельник утром (особенно, если выходные прошли очень весело). В английском для описания этого состояния есть специальная идиома — Monday blues (понедельничное уныние).

Слово Monday в английском языке восходит к древнеанглийскому Mōnandæg — «день Луны». Название отражает древнюю римскую традицию именовать дни недели в честь небесных тел и языческих божеств: Луна (Moon) ассоциировалась с лунным божеством.

I always feel a bit tired on Monday mornings after the weekend. — По утрам в понедельник после выходных я всегда чувствую себя немного уставшим.

Our team meeting is scheduled for next Monday at 10 a.m. — Собрание нашей команды запланировано на следующий понедельник в 10 утра.

Monday is often considered the most challenging day of the workweek. — Понедельник часто считается самым сложным днём рабочей недели.

Вторник на английском: время для деловых встреч