Чтобы понять суть драмы, нужно заглянуть в её колыбель — Древнюю Грецию. Она возникла в Греции в V–IV веках до нашей эры. Ее появление не было случайностью. Драма выросла из шумных и ярких народных празднеств в честь Диониса, бога вина, плодородия и веселья.

Во время этих праздников хор людей, наряженных сатирами (мифическими спутниками Диониса в козлиных шкурах), пел дифирамбы — хвалебные песни. Эти песни рассказывали мифы о боге. Кстати, само слово «трагедия» так и переводится с древнегреческого языка как «песнь козлов».

Сначала был только хор. Потом из хора выделился один человек, который не просто пел, а отвечал хору, вступал с ним в диалог. Это был первый актер, или, как его тогда называли, «декламатор». Так зародился конфликт, столкновение мнений. Греческий драматург Эсхил сделал революционный шаг — он ввел на сцену второго актера. Теперь персонажи могли общаться не только с хором, но и друг с другом. А чуть позже Софокл добавил и третьего. Так из ритуального пения родилась настоящая пьеса.

Древнегреческий театр был зрелищем условным. Актеры-мужчины (женщинам играть запрещалось) носили огромные маски, которые выражали только одну эмоцию, но очень яркую: скорбь, гнев, радость. Чтобы их было лучше видно издалека, они надевали котурны — обувь на очень высокой подошве.

После падения Римской Империи театр был забыт. Но идеи древних греков не исчезли. Спустя века, в эпоху классицизма во Франции, драматурги вновь обратились к античным образцам.

Они сформулировали строгие правила «правильной» пьесы: единство времени, места и действия. Это означало, что все события должны были происходить в одном месте, укладываться в одни сутки и иметь только одну сюжетную линию. Но даже тогда нашлись бунтари. Великий Шекспир в Англии писал свои пьесы, совершенно не обращая внимания на эти правила, создавая сложные, многогранные миры. Его творчество открыло для драмы новые горизонты, показав, что она может быть свободной и куда более близкой к реальной жизни.

Особенности драмы как рода литературы