Когда мы слышим слово «драма», в голову часто приходят мысли о бурных ссорах, слезах и трагических событиях из жизни. Но в искусстве это понятие гораздо шире и глубже. Драма — это один из трех китов, на которых стоит вся мировая литература, наряду с эпосом и лирикой.
Если эпос (роман, повесть) нам рассказывает о событиях, а лирика (стихотворение) передает чувства и переживания, то драма нам всё показывает. Это род литературы, предназначенный в первую очередь не для чтения в кресле, а для постановки на сцене. Её стихия — это действие, живая речь и прямой диалог. Автор в драме как бы уходит в тень, позволяя персонажам говорить и действовать самостоятельно. Мы, зрители или читатели, становимся свидетелями событий, которые разворачиваются здесь и сейчас.
Зарождение драмы как рода литературы
Чтобы понять суть драмы, нужно заглянуть в её колыбель — Древнюю Грецию. Она возникла в Греции в V–IV веках до нашей эры. Ее появление не было случайностью. Драма выросла из шумных и ярких народных празднеств в честь Диониса, бога вина, плодородия и веселья.
Во время этих праздников хор людей, наряженных сатирами (мифическими спутниками Диониса в козлиных шкурах), пел дифирамбы — хвалебные песни. Эти песни рассказывали мифы о боге. Кстати, само слово «трагедия» так и переводится с древнегреческого языка как «песнь козлов».
Сначала был только хор. Потом из хора выделился один человек, который не просто пел, а отвечал хору, вступал с ним в диалог. Это был первый актер, или, как его тогда называли, «декламатор». Так зародился конфликт, столкновение мнений. Греческий драматург Эсхил сделал революционный шаг — он ввел на сцену второго актера. Теперь персонажи могли общаться не только с хором, но и друг с другом. А чуть позже Софокл добавил и третьего. Так из ритуального пения родилась настоящая пьеса.
Древнегреческий театр был зрелищем условным. Актеры-мужчины (женщинам играть запрещалось) носили огромные маски, которые выражали только одну эмоцию, но очень яркую: скорбь, гнев, радость. Чтобы их было лучше видно издалека, они надевали котурны — обувь на очень высокой подошве.
После падения Римской Империи театр был забыт. Но идеи древних греков не исчезли. Спустя века, в эпоху классицизма во Франции, драматурги вновь обратились к античным образцам.
Они сформулировали строгие правила «правильной» пьесы: единство времени, места и действия. Это означало, что все события должны были происходить в одном месте, укладываться в одни сутки и иметь только одну сюжетную линию. Но даже тогда нашлись бунтари. Великий Шекспир в Англии писал свои пьесы, совершенно не обращая внимания на эти правила, создавая сложные, многогранные миры. Его творчество открыло для драмы новые горизонты, показав, что она может быть свободной и куда более близкой к реальной жизни.
Особенности драмы как рода литературы
Драма — это совершенно особый мир со своими законами. Чтобы его понять, нужно знать ключевые особенности, которые отличают пьесу от романа или стихотворения:
- Ориентация на действие. Само слово «драма» означает «действие». В пьесе ничего не пересказывается, все происходит на наших глазах. Герои не вспоминают о ссоре, а ссорятся прямо здесь. События показаны в динамике, в развитии.
- Диалоги и монологи — главный инструмент. Раз автор не может напрямую высказать свое мнение или описать мысли героя, он делает это через речь самих персонажей. Диалог двигает сюжет, раскрывает характеры, создает напряжение. Монолог же — это разговор героя с самим собой, который позволяет нам заглянуть ему в душу.
- Отсутствие повествователя. В романе есть автор или рассказчик, который ведет нас за руку по сюжету, комментирует, оценивает. В драме этого нет. Мы видим только действующих лиц и слышим их реплики. Выводы мы должны делать сами. Единственное место, где слышен «голос» автора — это ремарки (пояснения в скобках о том, как выглядит сцена или что делает герой).
- Конфликт — сердце пьесы. Без конфликта нет драмы. Это может быть столкновение двух людей (Чацкий и Фамусов), борьба человека с обществом (Катерина Кабанова и «темное царство») или внутренний конфликт, когда герой разрывается между долгом и чувством (Борис Годунов).
- Сценичность. Пьеса пишется для театра. Это накладывает свои ограничения. Количество действующих лиц обычно невелико. Время действия ограничено парой часов, а пространство — сценой. Поэтому автор должен очень экономно и точно использовать все средства. Пьеса делится на большие части — акты (или действия), а те, в свою очередь, на более мелкие — явления (или сцены).
Ключевые элементы в драме
Любая пьеса — от античной трагедии до современного фарса — строится по определенной схеме и состоит из узнаваемых «кирпичиков». Понимание этой структуры помогает глубже анализировать произведение.
Стадии развития драмы
Сюжет в пьесе развивается последовательно, проходя через несколько обязательных этапов. Повествование похоже на восхождение в гору и спуск с нее, а состоит оно из следующих элементов:
- Экспозиция. Что-то вроде знакомства. Автор представляет нам главных героев, место и время действия, обрисовывает изначальную ситуацию. Мы понимаем, кто есть кто перед тем, как начнется основное действие.
- Завязка. «Спусковой крючок» сюжета. Событие, которое запускает основной конфликт. Например, известие о приезде ревизора в пьесе Гоголя.
- Развитие действия. Конфликт нарастает, напряжение увеличивается. Герои совершают поступки, сталкиваются с препятствиями, ситуация усложняется. Это самая длинная часть пьесы.
- Кульминация. Вершина горы. Это точка наивысшего напряжения, самый острый момент конфликта, после которого действие неизбежно пойдет на спад. В «Ревизоре» это немая сцена.
- Конечный этап — развязка, то есть результат кульминации. Конфликт разрешается — так или иначе. Тайны раскрываются, герои получают по заслугам. Мы узнаем, чем все закончилось.
Ключевые элементы драмы
А вот из чего состоит сам текст пьесы, его, так сказать, ткань:
- Действующие лица. Список персонажей, который обычно дается в начале пьесы.
- Реплика. Любое отдельное высказывание одного персонажа. Из реплик складываются диалоги.
- Диалог. Разговор двух или более персонажей. Это основной способ общения и развития действия.
- Монолог. Пространная речь одного героя, обращенная к себе, другим персонажам или зрительному залу.
- Ремарка. Авторское примечание в тексте пьесы. Ремарки поясняют, где происходит действие, как выглядят герои, что они делают, с какой интонацией говорят (например: «говорит тихо, оглядываясь»). Это единственный способ прямого авторского вмешательства.
- Акт (действие). Крупная часть пьесы, законченный фрагмент действия. Между актами обычно бывает антракт.
- Явление (сцена). Часть акта, в пределах которой состав действующих лиц на сцене не меняется. Выход или уход одного из персонажей знаменует начало нового явления.
Жанры драмы в классической русской литературе
Русская литература впитала мировые драматические традиции, но наполнила их своим уникальным содержанием. Наши классики создали великие образцы всех основных драматических жанров.
Трагедия
Это жанр о неразрешимом конфликте. Герой оказывается в ситуации, где любой выбор ведет к страданиям или гибели. Конфликт носит глобальный, философский характер: человек и судьба, личность и история, долг и совесть.
Пример: «Борис Годунов» А. С. Пушкина. Это не просто история одного царя. Это трагедия власти, совести и целого народа. Борис страдает от мук совести за совершенное преступление, но и отказаться от трона уже не может. Его личная судьба неразрывно связана с судьбой России. Финал трагичен и для героя, и для страны.
Комедия
Задача комедии — высмеивать пороки: глупость, жадность, лицемерие. Конфликт здесь носит общественный или бытовой характер, а персонажи часто являются карикатурами. Финал, как правило, благополучный, а порок наказан смехом.
Пример: «Ревизор» Н. В. Гоголя. Классическая комедия положений. Гоголь создает целый паноптикум уездных чиновников-взяточников, которые в страхе принимают проходимца Хлестакова за важную персону. Смех здесь горький, он вскрывает язвы всего общества. Другой великий пример — «Горе от ума» А. С. Грибоедова, где сатира на московское общество сочетается с личной драмой главного героя.
Драма (в узком смысле)
Этот жанр занимает промежуточное положение между трагедией и комедией. Он изображает серьезный, острый конфликт, но в отличие от трагедии этот конфликт происходит в частной жизни обычных людей. В центре — психология, быт, сложные человеческие отношения.
Пример: «Чайка» А. П. Чехова или «Гроза» А. Н. Островского. В пьесах Чехова нет грандиозных злодеев и исторических катаклизмов. Есть несчастные люди, которые не могут найти любовь, реализовать свой талант, понять друг друга. Их драма — это драма повседневности, неудавшейся жизни. Островский в «Грозе» показывает столкновение чистой души Катерины с жестоким и лицемерным миром «темного царства».
Трагикомедия
Как видно из названия, это жанр, который смешивает трагическое и комическое. Смешные ситуации и нелепые персонажи здесь соседствуют с подлинным страданием. Зритель то смеется, то сочувствует, а смех часто имеет горький привкус.
Пример: «Женитьба» Н. В. Гоголя. С одной стороны, это уморительная история о нерешительном женихе Подколесине. Но за всем этим фарсом скрывается трагедия одиночества, неспособности людей сделать решительный шаг и изменить свою жизнь. Пьесы Чехова, которые он сам упорно называл комедиями (например, «Вишневый сад»), по своей сути тоже являются трагикомедиями.
Заключение
Драма — это уникальный литературный жанр, возникший в глубокой древности и прошедший многовековую эволюцию. Она сочетает в себе яркую эмоциональность и напряженность конфликта. Драма занимает центральное место в литературном творчестве и является мощным инструментом познания человеческой природы.
Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Любит разбирать сложные тексты и анализировать стиль известных писателей