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Литература

Что такое драма как род литературы

Белослудцева Алёна

8 мин. чтения
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Когда мы слышим слово «драма», в голову часто приходят мысли о бурных ссорах, слезах и трагических событиях из жизни. Но в искусстве это понятие гораздо шире и глубже. Драма — это один из трех китов, на которых стоит вся мировая литература, наряду с эпосом и лирикой.

Если эпос (роман, повесть) нам рассказывает о событиях, а лирика (стихотворение) передает чувства и переживания, то драма нам всё показывает. Это род литературы, предназначенный в первую очередь не для чтения в кресле, а для постановки на сцене. Её стихия — это действие, живая речь и прямой диалог. Автор в драме как бы уходит в тень, позволяя персонажам говорить и действовать самостоятельно. Мы, зрители или читатели, становимся свидетелями событий, которые разворачиваются здесь и сейчас.

Зарождение драмы как рода литературы

Что такое драма как род литературы

Чтобы понять суть драмы, нужно заглянуть в её колыбель — Древнюю Грецию. Она возникла в Греции в V–IV веках до нашей эры. Ее появление не было случайностью. Драма выросла из шумных и ярких народных празднеств в честь Диониса, бога вина, плодородия и веселья.

Во время этих праздников хор людей, наряженных сатирами (мифическими спутниками Диониса в козлиных шкурах), пел дифирамбы — хвалебные песни. Эти песни рассказывали мифы о боге. Кстати, само слово «трагедия» так и переводится с древнегреческого языка как «песнь козлов».

Сначала был только хор. Потом из хора выделился один человек, который не просто пел, а отвечал хору, вступал с ним в диалог. Это был первый актер, или, как его тогда называли, «декламатор». Так зародился конфликт, столкновение мнений. Греческий драматург Эсхил сделал революционный шаг — он ввел на сцену второго актера. Теперь персонажи могли общаться не только с хором, но и друг с другом. А чуть позже Софокл добавил и третьего. Так из ритуального пения родилась настоящая пьеса.

Древнегреческий театр был зрелищем условным. Актеры-мужчины (женщинам играть запрещалось) носили огромные маски, которые выражали только одну эмоцию, но очень яркую: скорбь, гнев, радость. Чтобы их было лучше видно издалека, они надевали котурны — обувь на очень высокой подошве.

После падения Римской Империи театр был забыт. Но идеи древних греков не исчезли. Спустя века, в эпоху классицизма во Франции, драматурги вновь обратились к античным образцам.

Они сформулировали строгие правила «правильной» пьесы: единство времени, места и действия. Это означало, что все события должны были происходить в одном месте, укладываться в одни сутки и иметь только одну сюжетную линию. Но даже тогда нашлись бунтари. Великий Шекспир в Англии писал свои пьесы, совершенно не обращая внимания на эти правила, создавая сложные, многогранные миры. Его творчество открыло для драмы новые горизонты, показав, что она может быть свободной и куда более близкой к реальной жизни.

Особенности драмы как рода литературы

Что такое драма как род литературы

Драма — это совершенно особый мир со своими законами. Чтобы его понять, нужно знать ключевые особенности, которые отличают пьесу от романа или стихотворения:

  1. Ориентация на действие. Само слово «драма» означает «действие». В пьесе ничего не пересказывается, все происходит на наших глазах. Герои не вспоминают о ссоре, а ссорятся прямо здесь. События показаны в динамике, в развитии.
  2. Диалоги и монологи — главный инструмент. Раз автор не может напрямую высказать свое мнение или описать мысли героя, он делает это через речь самих персонажей. Диалог двигает сюжет, раскрывает характеры, создает напряжение. Монолог же — это разговор героя с самим собой, который позволяет нам заглянуть ему в душу.
  3. Отсутствие повествователя. В романе есть автор или рассказчик, который ведет нас за руку по сюжету, комментирует, оценивает. В драме этого нет. Мы видим только действующих лиц и слышим их реплики. Выводы мы должны делать сами. Единственное место, где слышен «голос» автора — это ремарки (пояснения в скобках о том, как выглядит сцена или что делает герой).
  4. Конфликт — сердце пьесы. Без конфликта нет драмы. Это может быть столкновение двух людей (Чацкий и Фамусов), борьба человека с обществом (Катерина Кабанова и «темное царство») или внутренний конфликт, когда герой разрывается между долгом и чувством (Борис Годунов).
  5. Сценичность. Пьеса пишется для театра. Это накладывает свои ограничения. Количество действующих лиц обычно невелико. Время действия ограничено парой часов, а пространство — сценой. Поэтому автор должен очень экономно и точно использовать все средства. Пьеса делится на большие части — акты (или действия), а те, в свою очередь, на более мелкие — явления (или сцены).

Ключевые элементы в драме

Что такое драма как род литературы

Любая пьеса — от античной трагедии до современного фарса — строится по определенной схеме и состоит из узнаваемых «кирпичиков». Понимание этой структуры помогает глубже анализировать произведение.

Стадии развития драмы

Сюжет в пьесе развивается последовательно, проходя через несколько обязательных этапов. Повествование похоже на восхождение в гору и спуск с нее, а состоит оно из следующих элементов:

  1. Экспозиция. Что-то вроде знакомства. Автор представляет нам главных героев, место и время действия, обрисовывает изначальную ситуацию. Мы понимаем, кто есть кто перед тем, как начнется основное действие.
  2. Завязка. «Спусковой крючок» сюжета. Событие, которое запускает основной конфликт. Например, известие о приезде ревизора в пьесе Гоголя.
  3. Развитие действия. Конфликт нарастает, напряжение увеличивается. Герои совершают поступки, сталкиваются с препятствиями, ситуация усложняется. Это самая длинная часть пьесы.
  4. Кульминация. Вершина горы. Это точка наивысшего напряжения, самый острый момент конфликта, после которого действие неизбежно пойдет на спад. В «Ревизоре» это немая сцена.
  5. Конечный этап — развязка, то есть результат кульминации. Конфликт разрешается — так или иначе. Тайны раскрываются, герои получают по заслугам. Мы узнаем, чем все закончилось.

Ключевые элементы драмы

А вот из чего состоит сам текст пьесы, его, так сказать, ткань:

  1. Действующие лица. Список персонажей, который обычно дается в начале пьесы.
  2. Реплика. Любое отдельное высказывание одного персонажа. Из реплик складываются диалоги.
  3. Диалог. Разговор двух или более персонажей. Это основной способ общения и развития действия.
  4. Монолог. Пространная речь одного героя, обращенная к себе, другим персонажам или зрительному залу.
  5. Ремарка. Авторское примечание в тексте пьесы. Ремарки поясняют, где происходит действие, как выглядят герои, что они делают, с какой интонацией говорят (например: «говорит тихо, оглядываясь»). Это единственный способ прямого авторского вмешательства.
  6. Акт (действие). Крупная часть пьесы, законченный фрагмент действия. Между актами обычно бывает антракт.
  7. Явление (сцена). Часть акта, в пределах которой состав действующих лиц на сцене не меняется. Выход или уход одного из персонажей знаменует начало нового явления.

Жанры драмы в классической русской литературе

Что такое драма как род литературы

Русская литература впитала мировые драматические традиции, но наполнила их своим уникальным содержанием. Наши классики создали великие образцы всех основных драматических жанров.

Трагедия

Это жанр о неразрешимом конфликте. Герой оказывается в ситуации, где любой выбор ведет к страданиям или гибели. Конфликт носит глобальный, философский характер: человек и судьба, личность и история, долг и совесть.

Пример: «Борис Годунов» А. С. Пушкина. Это не просто история одного царя. Это трагедия власти, совести и целого народа. Борис страдает от мук совести за совершенное преступление, но и отказаться от трона уже не может. Его личная судьба неразрывно связана с судьбой России. Финал трагичен и для героя, и для страны.

Комедия

Задача комедии — высмеивать пороки: глупость, жадность, лицемерие. Конфликт здесь носит общественный или бытовой характер, а персонажи часто являются карикатурами. Финал, как правило, благополучный, а порок наказан смехом.

Пример: «Ревизор» Н. В. Гоголя. Классическая комедия положений. Гоголь создает целый паноптикум уездных чиновников-взяточников, которые в страхе принимают проходимца Хлестакова за важную персону. Смех здесь горький, он вскрывает язвы всего общества. Другой великий пример — «Горе от ума» А. С. Грибоедова, где сатира на московское общество сочетается с личной драмой главного героя.

Драма (в узком смысле)

Этот жанр занимает промежуточное положение между трагедией и комедией. Он изображает серьезный, острый конфликт, но в отличие от трагедии этот конфликт происходит в частной жизни обычных людей. В центре — психология, быт, сложные человеческие отношения.

Пример: «Чайка» А. П. Чехова или «Гроза» А. Н. Островского. В пьесах Чехова нет грандиозных злодеев и исторических катаклизмов. Есть несчастные люди, которые не могут найти любовь, реализовать свой талант, понять друг друга. Их драма — это драма повседневности, неудавшейся жизни. Островский в «Грозе» показывает столкновение чистой души Катерины с жестоким и лицемерным миром «темного царства».

Трагикомедия

Как видно из названия, это жанр, который смешивает трагическое и комическое. Смешные ситуации и нелепые персонажи здесь соседствуют с подлинным страданием. Зритель то смеется, то сочувствует, а смех часто имеет горький привкус.

Пример: «Женитьба» Н. В. Гоголя. С одной стороны, это уморительная история о нерешительном женихе Подколесине. Но за всем этим фарсом скрывается трагедия одиночества, неспособности людей сделать решительный шаг и изменить свою жизнь. Пьесы Чехова, которые он сам упорно называл комедиями (например, «Вишневый сад»), по своей сути тоже являются трагикомедиями.

Заключение

Драма — это уникальный литературный жанр, возникший в глубокой древности и прошедший многовековую эволюцию. Она сочетает в себе яркую эмоциональность и напряженность конфликта. Драма занимает центральное место в литературном творчестве и является мощным инструментом познания человеческой природы.

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Белослудцева Алёна

Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Любит разбирать сложные тексты и анализировать стиль известных писателей

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