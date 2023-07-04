Самые необычные профессии современности

Люди привыкли жить в достаточно узких рамках. Часто интернет дает иллюзию свободы, а лента новостных событий превращается в рутину, где все новости похожи на предыдущие.



Каждый имеет круг общения, где обычно все работают на типовых должностях — менеджер, водитель, юрист, правоохранитель, доктор, продавец или IT-специалист.



Российское общество является более консервативным, поэтому отечественный рынок труда предлагает умеренное количество нестандартных вакансий, но все же они есть. В этой статье вы узнаете о необычных и интересных профессиях в России и в мире.



Необычных профессий во всём мире:



Живой манекен

Работодателем являются магазины дорогой брендовой одежды. Дизайнеры и модельеры считают, что в особых случаях манекены не могут справиться с поставленными задачами. Поэтому привлекаются живые модели, которые занимают места на витринах и стоят без движения длительное время. Это позволяет покупателю оценить посадку вещи без примерки и быстрее принять решение о покупке. Требования к уровню образования не предъявляются.



Оператор трехмерной съёмки в Google

О машинах Google с камерами, которые ездят по улицам и снимают панорамы, слышали многие. Там, где не проедут машины, используются велосипеды, лодки и даже верблюды. Многие операторы с футуристичной круглой камерой над головой пешком обходят каньоны, пустыни и поля. Предпочтение отдается претендентам с операторским образованием.



Психолог для животных

Психолог анализирует поведение животного, объясняя владельцу причины и способы их устранения. Также он помогает преодолеть сложности, которые возникают в отношениях между животным и человеком. Такие аналитики должны иметь два образования — высшее психологическое и ветеринарное.



Смотритель за пандами

Крупнейший китайский заповедник нанимает персонал, который ухаживает за травоядными животными. Панд нужно кормить, ухаживать за ними и следить за состоянием их здоровья. Работа имеет важное значение для фауны — с пандой ничего не должно произойти, поскольку популяция краснокнижных панд строго контролируется. Соискателю потребуется ветеринарное образование.



Вылавливатель велосипедов

Амстердам считается велосипедной столицей мира, а еще здесь очень много внутригородских водных каналов.

Поэтому работники, плавающие в одиночку на барже-манипуляторе, здесь востребованы как нигде. Они трудятся на государство, в год в столице достают из водоемов до 14 тысяч велосипедов. Также им часто попадаются мопеды и самокаты.



Скульптор из LEGO

Их заслуга — различные скульптуры из деталей детского конструктора, которые возникают в торговых центрах и на выставках. Человек должен обладать художественными навыками, чтобы перенести идею заказчика в трехмерный образ из Лего. Если вы думали, что огромные фигуры создают дети, то это далеко не так. Вакансию занимают взрослые, обладающие дипломом скульптора, оформителя или дизайнера.



Судебный художник

Успешными становятся свободные художники, которые делают себе имя самостоятельно. Для этого необходимо регулярно приходить на судебные резонансные процессы. В США видеосъемка в стенах суда недопустима, а вот прийти и сделать набросок может любой желающий. СМИ и интернет-порталы с удовольствием приобретают рисунки для своих заметок. Многие художники хорошо зарабатывают, рисовать нужно не только качественно, но и быстро. Образование не имеет значения, но дипломированные иллюстраторы смогут быстрее «влиться» в профессию.



Собачий учитель серфинга

Состоятельные туристы регулярно прибывают на отдых вместе с питомцами. Крупные собаки могут достаточно уверенно стоять на доске и преодолевать небольшие волны, поэтому ради забавы псов учат серфингу. Обычно этим занимаются инструкторы, которые работают в серф-клубах. В Калифорнии есть отдельная команда, которая занимается исключительно с четвероногими.



Нестандартные профессий в России

Если некоторые зарубежные необычные профессии 21 века можно назвать «декоративными» и порой лишенными смысла, то россияне зачастую работают руками и в достаточно суровых условиях. Для нашей страны важен реальный продукт и прикладная направленность. Именно поэтому в России есть несколько достаточно нестандартных вакансий.



Охотовед для иностранцев

Обычно такую должность получают егеря с многолетним стажем или охотники, которые идеально знают лесистую местность, населенную дикими животными. Специалист проживает в охотхозяйстве и регулярно прикармливает дичь, следит за гостевым домиком, принимает иностранных гостей и отвечает за их охотничий досуг. Он должен бегло разговаривать на нескольких языках, знать оружейные тонкости, обладать навыками оказания первой медицинской помощи. На самом деле его функционал гораздо шире — от встречи гостей до подготовки трофеев к экспорту за границу.



Сборщик гагачьего пуха

Птица гага дает легкий и эластичный пух, который нецелесообразно заменять синтетическими аналогами. Материал используется в профессиональной экипировке для полярников, а также в дорогих куртках. Килограмм пуха северной птицы стоит более 100 тысяч рублей. Российские ремесленники работают официально, поэтому несут ответственность за птиц. Они в отсутствии птиц подкрадываются к их гнездам и изымают пух. Чтобы птица не заметила, природную подстилку подменяют сеном. Гага возвращается с птенцами и продолжает жить в этом гнезде. Одно гнездо дает лишь 20 грамм пуха, поэтому обходятся тысячи гнезд арктической утки. В Исландии фермеры разводят своих гаг, в России же более ценный пух собирается в природных условиях, после чего импортируется за рубеж.



• Клакер

Название произошло из французского языка, дословный перевод звучит как «хлопающий в ладони». Так называются «подсадные» зрители, которые влияют на рейтинг концерта, балета или выступления. Они могут освистать и уничтожить произведение, либо поднять его рейтинг — все зависит от поставленной цели. Российская практика пошла по позитивному пути. Клакер должен хлопать в нужный момент, заводя остальную публику, также он кричит «браво» и всячески заводит аудиторию. Специалиста готовят заранее, чтобы его деятельность была максимально незаметной. Сейчас их деятельность становится менее востребованной, но отдельные театры все еще прибегают к услугам клакеров.



• Домовед

В одном из российских вузов можно выучиться на домоведческом факультете. После окончания выдается диплом менеджера по специальности домоведение. Профессия выбирается женщинами, которые получают широкий спектр знаний: основы менеджмента и маркетинга, теория принятия решений, психология внутрисемейных отношений и организация досуга. Идеальный домашний менеджер изучает сразу несколько языков и ряд уникальных предметов: физиогномика, кинесика, эргономика, этикет, эстетика, менеджмент гостеприимства. Женщина с такой специальностью способна стать отличной женой, матерью, предпринимателем, медиатором, психологом и даже руководителем.



• Организатор порядка

В топ необычных профессий входит и мастер порядка. Девиз таких специалистов — личный успех начинается с порядка в шкафу. Специалист соберет всех членов семьи, изучит содержимое их шкафов, научит класть вещи на нужное место и расскажет о поддержании порядка. Навести порядок в документах, зонировать детскую комнату, разгрузить гардероб — эксперт расскажет не один способ сделать жизнь уютнее и комфортнее. Сами специалисты признаются, что далеко не каждый готов впустить незнакомца в дом и открыть ему свои шкафы. Охотнее клиенты соглашаются на дистанционные консультации, которые проходят не менее эффективно.



• Авитолог

Такой эксперт знает, как создать объявление на одноименной платформе, чтобы привлечь покупателя. Он изучает рынок, схожие предложения, разрабатывает стратегию продаж, делает объявления привлекательными и запускает продвижение.



Крупные компании привлекают лишь сертифицированных авитологов, они досконально знают правила сервиса и имеют богатое портфолио. Специалисты работают в формате экспресс-консультации или штатно, состоя на постоянном довольствии в компании.



• Дергаль

Это не совсем обычный рабочий, который собирает ламинарию (морскую капусту). Работа дергаля является сезонной, промысел длится лишь несколько месяцев в году. Водоросли собираются специальной косой, после извлечения капуста считается готовой к употреблению. В Российской Федерации дергали работают преимущественно в Белом море с июня по сентябрь. Профессия требует специальных навыков, ее можно считать очень редкой и хорошо оплачиваемой. Работа относится к физически сложным, трудится приходиться в прямом смысле под водой.



• Кремуляторщик

Так называется работник кремационного комплекса. Его деятельность нормирована приказом Минтруда, ведомство выпустило профессиональный стандарт, полностью описывающий трудовые функции и требования. Работа кремуляторщика начинается с обследования тележек и электрокаров на наличие неисправностей, после чего объект кремации доставляется к транспортеру, который также входит в зону ответственности специалиста. Он занимается разгрузкой, погрузкой, следит за соблюдением технологического процесса и поддерживает противопожарную безопасность на объекте.



Профессия легко может войти не только в самые необычные профессии мира, но и в самые мрачные.



• Профайлер

Статью завершает эксперт по определению лжи, который считается достаточно узким специалистом. Он изучает жесты, дыхание, коммуникацию человека и иные косвенные признаки, которые способны выдать фальшь в поведении человека.



Позы, мимика, эмоции — все это позволяет не только судить о честности, но и спрогнозировать реакцию человека на конкретное событие и его поведение в будущем. Часто специалист должен успешно использовать в своей работе полиграф. Проверить ребенка на ложь, изучить потенциального работника, понять что движет напарником по бизнесу — вот основные задачи профайлера. Его деятельность хорошо оплачивается, за одну проверку платят порой десятки тысяч рублей.