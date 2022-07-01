Безопасность младшеклассников. Объясняем почему нельзя подходить к чужим

Дома и в школе детей учат базовым правилам безопасности, таким как «не разговаривать с незнакомцами», «не садиться в чужую машину». Однако истории о пропавших детях и рассказы о других преступлениях против несовершеннолетних продолжают регулярно появляться в СМИ и в соцсетях. Объяснить правила недостаточно, нужно следить за их выполнением.

Одна из причин в том, что недостаточно пройти правила безопасности с детьми один раз и думать, что на этом в нужной ситуации правила помогут, их нужно повторять с детьми регулярно, тогда грамотное поведение закрепится и станет почти рефлекторным.

К сожалению, очевидные для взрослого принципы безопасности вроде „не соглашаться на подарки и не уходить с незнакомыми людьми“ кажутся ребенку довольно абстрактными. К сожалению, даже после лекции по безопасности 35 детей из 50, то есть 70%, открывали дверь в квартиру, почти сразу соглашались донести вещи до машины, уйти вместе с детской площадки или уехать после школы.

Детям свойственно проявлять эмпатию и верить взрослым — особенно когда те называют ребенка по имени и ссылаются на родителей. Этим пользуются злоумышленники.

Закрепляем паттерны безопасного поведения

Чтобы ребенок чётко усвоил правила безопасности и научился устанавливать личные границы в общении с другими людьми, лучше всего учить его на конкретных примерах, разыгрывать те или иные ситуации, каждый раз обсуждая его реакцию, отмечает эксперт. Также необходимо время от времени возвращаться к этой теме, чтобы закрепить паттерны правильного поведения.

Определяем, кто такие посторонние и как с ними (не) общаться

Первое, что нужно усвоить, — кто относится к категории посторонних людей. Правило простое: это все, кроме членов семьи. Соседи по дому или даче, милая продавщица в магазине у дома и даже дети во дворе, с которыми ребенок играл, — это посторонние.

Когда ребенок один на улице, ему лучше не вступать в разговоры с посторонними. Если общения избежать не удается, надо постараться дать минимум информации о себе.

На просьбу сообщить имя и тем более фамилию научите ребенка отвечать: «Извините, это личная информация, родители запретили сообщать её посторонним», а на вопрос о возрасте или классе достаточно односложного «хожу в школу».

На примере конкретных ситуаций научите ребенка различать границу между общественным и личным пространством и договоритесь, что «переход» из одного в другое возможен только с ведома и разрешения родителей.

Можно играть с незнакомыми ребятами во дворе, но если они зовут в гости, сначала нужно спросить родителей. Можно предложить вызвать «скорую помощь» для человека на улице, но нельзя провожать его домой или куда-либо еще.

Можно объяснить дорогу и указать направление, но нельзя соглашаться провести до места или садиться в чужую машину.

Научите ребенка настороженно относиться к любым просьбам о помощи. Для этого задайте ему простой вопрос: «К кому бы ты сам обратился за помощью — к взрослому или ребенку?» Очевидно, что взрослый способен помочь лучше ребенка, и поэтому любой человек, у которого нет злых намерений (в том числе и другой ребенок), не станет обращаться за помощью к детям. Объясните, что взрослые должны решать свои проблемы со взрослыми. На просьбу о помощи всегда нужно отвечать просто: «Я не могу вам помочь, обратитесь ко взрослым».

Подумайте, что может оказаться для вашего ребенка заманчивым (игрушка, котенок), и попробуйте вместе разыграть сценки, в которых ему это могли бы предложить. Научите его никогда ничего не брать у незнакомых людей, если вас нет рядом, а на любые подобные предложения отвечать отказом и не останавливаться. Объясните, что это не грубость, а забота о собственной безопасности.

Учим говорить «нет» взрослому, кричать и сопротивляться

Мы учим детей не шуметь, быть вежливыми и слушаться старших, но в ситуации опасности эти установки только мешают. Расскажите, что при любой угрозе привлечь к себе внимание можно и нужно любыми доступными способами: кричать во весь голос, сбрасывать товары с полок магазина, барабанить во все двери в подъезде, стучать по машинам. Пусть ребенок кричит и шумит так, чтобы сразу стало ясно: происходит что-то плохое.

Потренируйте с ним этот навык где-нибудь, где вас не будут слышать другие люди. Это поможет ребенку переступить через внутреннее «нельзя», через желание быть хорошим, послушным, воспитанным. Объясните, что лучше сделать это и ошибиться в намерениях человека, чем столкнуться с возможными последствиями, и что звать на помощь, когда страшно, не стыдно.

Вырабатываем привычку использовать самый безопасный маршрут

Проработайте безопасные маршруты похода в школу, на дополнительные занятия и в другие места, где часто бывает ваш ребенок. Желательно, чтобы дорога проходила по многолюдным, ярко освещенным улицам. По возможности исключите из маршрута темные дворы и переулки, гаражи, пустыри, стройки, а также участки, которые плохо просматриваются из-за зарослей.

Не помешает несколько раз пройти по маршруту вместе с ребенком: так родителям будет проще найти «слабые звенья» (например, плохо освещенный в вечернее время участок пути). Если избежать таких мест не удается, провожайте и встречайте ребенка хотя бы в темное время суток.

Проговорите отдельно, что короткий путь — не значит безопасный и не стоит самостоятельно искать новые маршруты. Если у ребенка есть друзья-одноклассники, которые живут в соседних домах, можно договориться ходить в школу и из школы вместе.

Вне зависимости от того, знает ли незнакомец кодовое слово, ребенок должен предупредить классного руководителя, что за ним пришли, и попросить нового человека сначала поговорить с ним. Ведь, как уже было сказано, взрослые должны решать проблемы со взрослыми.

Как снизить уровень родительской тревоги

Избежать постоянного беспокойства за ребенка поможет общесемейное правило сообщать о том, куда отправляешься, сколько там пробудешь и когда вернешься домой. Если вся семья ему следует, ребенок привыкнет поступать так же.

Приучите его брать с собой заряженный телефон, когда он уходит из дома, и периодически проверять сообщения, если он обычно выключает звук. Обязательно говорите домашним, куда пошли и когда вернетесь, и требуйте от ребенка того же.

Снизить уровень тревоги можно, если установить на смартфон ребенка приложение-трекер, которое отслеживает его местоположение по GPS. Также специальные родительские сервисы определения местоположения есть у мобильных операторов, они работают даже в том случае, если у школьника кнопочный телефон.