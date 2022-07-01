Книги для пап

Так уж сложилось, что отцы проводят с детьми меньше времени, чем мамы. Конечно, детям в первую очередь важна безусловная любовь, принятие и внимание родителей. Можно просто любить ребёнка и тем самым укреплять тёплые отношения с ним. Но чтение книг облегчает эту задачу. Ведь в литературе такого рода рассказывается о воспитании, даются инструменты и способы лучше понять ребёнка, построить с ним доверительное отношения.

Нил Синклер «Папа-спецназ. Миссия выполнима. Краткий курс молодого отца»

Книга для новичков в отцовском деле. Написана папой троих детей, который служил в спецназе. Соответственно, написана она тем языком, которым этот папа много лет оперирует — армейским. С одной стороны, читается странно, а с другой — забавно! Книга увлекает быстро и надолго. Вполне удачное руководство к действию для новоиспеченных отцов, которые не знают, с какого боку подойти к своему младенцу.

Хорошее качество печати, забавные цветные иллюстрации. Несмотря на экстравагантную подачу, информация в книге составлена с учетом богатого жизненного опыта и рекомендаций ВОЗ.

Ларс-Людвиг Ред «Папина книжка»

Книга морально готовит будущих отцов к тому, что их ждет. Здесь нет поучения и нравоучения, скорее рассказ или даже беседа, приправленная юмором и личным опытом. Прочитав ее, легко можно представить, что вас ждет после рождения ребёнка, ведь, несмотря на то что автор — норвежец — дети рождаются и влияют на быт семьи везде одинаково. Вообще, эта книга хорошая психологическая поддержка для пап, как, например, мамский форум для мам. Прочитав, просто понимаешь, что ты не один такой во всем мире.

Лимончи Д., Дариас Г.Ф. «Папа супермен. Комиксы о родителях и детях»

Все родители проходят одни и те же этапы, все родители чем-то похожи между собой. Поэтому, открыв эту книгу, вы точно увидите ситуации из вашей жизни. Комиксы нарисованы ярко, здесь собраны забавные иллюстрации, наверное, обо всех мелочах раннего родительства: от беременности до года после родов. Все особенности женского организма во время ожидания малыша, при родах и после показаны вполне доступно для мужчин, без неприятных подробностей, но вполне жизненно, да еще и с юмором. Книга может стать хорошим подарком как для будущих родителей, так и для уже состоявшихся.

Александр Кузнецов «100 советов Доктора Папы, или Как воспитать Счастливого Ребенка»

Неправильно было бы составлять подборку только из книг с юмором. Психология тоже нужна! Автор этой книги — Президент Ассоциации детских психологов, он помогает родителям оперативно найти ответы на свои вопросы, а по ходу повествования еще и объясняет, почему это так или иначе.

Здесь поднимаются такие животрепещущие темы, как приучение ребенка к горшку, нужно ли насильно заставлять ребенка есть, как контролировать свои эмоции. Темы поданы по степени взросления ребенка, что очень удобно при использовании книги.

Людмила Петрановская «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка»

Широко известная психолог написала много полезных книг для родителей и эта — одна из них. Как добрый помощник, книга понятно и просто рассказывает о процессах взросления ребенка, о том, что необходимо для счастливого детства, что творится в душе малыша и почему ребёнок поступает так или иначе. Описано формирование привязанности, психологические моменты вплоть до подросткового возраста.

Книга помогает задуматься, по тому ли пути вы идете, как родители. Автор не обвиняет, но поддерживает и ободряет. Надежда есть всегда!

Тосимаса Оота «Самый лучший папа! Как оставаться в сердце ребенка, когда работаешь с утра до вечера»

Современный папа много работает, чтобы обеспечить семью. От этого, конечно, в первую очередь страдают дети, которым жизненно важно общаться с отцом, знать, что он рядом. Японцы-трудоголики, в силу особенностей и менталитета, особенно хорошо прочувствовали этот момент и теперь делятся с нами, как найти качественное время на ребенка, что нужно сделать, чтобы малыш не чувствовал себя обделенным отцовским вниманием.

Тосимаса Оота предлагает провести эксперимент: выделить на общение и воспитание ребенка ровно три минуты в день, придерживаясь советов автора, посмотреть, к чему это приведет. Примечательно, что в книге затрагиваются не только отношения с ребенком, но и с его мамой.

Брайан Гордон «Утиная семейка. Комиксы о родителях и детях»

Еще одна книга с картинками. Автор и художник уже более десяти лет внимательно наблюдает за, казалось бы, обыденными семейными ситуациями и зарисовывает их. Получается жизненно, смешно и в то же время не обидно, ведь это утиная семейка, а не ваша. Если вы уже дошли до ручки – и даже если совсем нет - советуем окунуться в эти комиксы всей семьей и хорошенько посмеяться.

Сюзанна Вебер «Паша и папа. Рассказы для семейного чтения»

Тенденция современного родительства такова, что не только мама уделяет максимальное время на ребенка, но и папа. Поэтому и создаются в последние годы книги, нацеленные на общение папы и ребенка, похожие на эту. Истории-зарисовки из жизни обычной семьи, которой никогда не бывает скучно, коротенькие, с юмором, подходят для малышей 3-5 лет и уставших после работы пап. Надеемся, что эти книги будут полезны для вас и улучшат ваши отношения с детьми.