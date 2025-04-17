Эти колебания, подобно вынужденным, являются незатухающими колебаниями. Но они совершаются под воздействием некоторой постоянной, а не периодически действующей силы. Поэтому частота автоколебаний определяется внутренними особенностями колебательной системы.

Автоколебания очень распространены в реальном мире. К ним относится следующее:

движение маятника старинных часов под воздействием опускающейся гири;

колебания струны скрипки (виолончели, альта, контрабаса), вызываемые движением смычка;

колебания воздуха в трубе органа (музыкальный инструмент) под воздействием нагнетательного механизма;

звуки голоса людей и животных, возникающие благодаря продуванию струи воздуха через голосовые связки;

звучание духовых инструментов, когда музыканты продувают через них воздух.

Таким образом, для совершения автоколебаний необходима внешняя сила, действующая более или менее постоянно. Именно благодаря ей колебание становится возможным.

Характеристики колебаний

При колебательном процессе происходит периодическое повторение одних и тех же событий или состояний. Такие процессы описываются ключевыми характеристиками.

Амплитуда — максимальное отклонение системы от положения равновесия. Она определяет «размах» колебаний и может измеряться в различных единицах измерения в зависимости от типа системы (например, смещение, напряжение, сила тока). Чем больше амплитуда, тем сильнее выражены колебания.

Частота описывает количество полных циклов колебаний, совершаемых системой за определенный промежуток времени. Чаще всего частота измеряется в герцах (Гц), где 1 Гц соответствует одному циклу в секунду. Высокие частоты означают быстрые колебания, низкие — медленные. Например, если система колеблется с частотой 10 Гц, то за одну секунду совершается 10 полных колебаний.

Период — это время, необходимое для совершения одного полного цикла колебаний. Если известна частота ν, период можно вычислить по формуле:

Т = 1 / ν.

Частота колебаний ν, период Т, количество колебаний N и время t связаны друг с другом следующими формулами:

ν = 1 / Т = N / t,

Т = 1 / ν = t / N.

Угловая частота (круговая, радиальная, циклическая, вращения) — это величина, равная частоте, умноженной на 2 π. Обозначается греческой буквой омега — ω.

ω = 2 π ν.

Фаза — это величина, характеризующая текущее состояние системы относительно начала отсчёта. Она показывает, насколько далеко система находится от своего начального положения в процессе колебаний. Фазу часто измеряют в градусах или радианах. Обычно фазу обозначают греческой буквой фи — φ.

Гармонические колебания

Важной разновидностью колебательных процессов являются гармонические колебания.

Гармоническими называются колебания, в которых изменение физической величины происходит по синусоидальному закону:

x(t) = A sin ( 2πνt + φ 0 ),

где:

x(t) — отклонение от положения равновесия;

t — время;

A — амплитуда;

ν — частота;

φ 0 — начальная фаза;

( 2πνt + φ 0 ) — фаза в момент времени t.

Характерная особенность гармонических колебаний заключается в том, что их форма не меняется со временем.