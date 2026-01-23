Новичкам, изучающим английский, прекрасно подходят сайты с двойными субтитрами (английскими и русскими), встроенным переводчиком и дополнительными функциями для изучения языка.

lelang.ru

LeLang идеален для новичков, так как предоставляет возможность переключаться между английскими и русскими субтитрами. Такая функция особенно полезна для тех, кто только начинает изучать язык, поскольку позволяет сопоставлять тексты на двух языках и тем самым ускоряет понимание смысла.

Вниманию пользователей предлагается большая коллекция фильмов и сериалов. Правда, качество видео порой оказывается не самым высоким.

friends10.ru

Сайт Friends10 специализируется на популярных американских сериалах («Друзья» и другие).

На сайте есть возможность выбора между английскими и русскими субтитрами.

Одно из заметных преимуществ — полное отсутствие рекламы, благодаря чему смотреть фильмы становится гораздо комфортнее, так как просмотр не прерывается навязчивыми вставками. Тем не менее библиотека контента на сайте не слишком обширна — в ней представлены лишь несколько избранных сериалов. Но этого достаточно, чтобы повысить свой уровень английского.

Ororo.tv

Предлагает обширную коллекцию видеоконтента — от художественных фильмов и сериалов до познавательных TED-выступлений и материалов National Geographic.

Доступен выбор субтитров на разных языках, включая английский и русский. Особого внимания заслуживает встроенный переводчик: достаточно навести курсор на незнакомое слово — немедленно появляется его перевод, транскрипция, примеры использования в речи. Для изучающих язык предусмотрена удобная функция личного словаря: можно сохранять новые слова, чтобы потом возвращаться для повторения. Система поиска легко находит нужный контент, сортируя фильмы по множеству параметров: например, по стране производства или киностудии. Однако в бесплатной версии сервиса ежедневно доступно не более 30 минут просмотра.

english-films.com

Быстрый поиск мгновенно выдает увлекательный фильм или сериал на оригинальном иностранном языке. Функция встроенного перевода субтитров помогает разбираться в незнакомых выражениях. Есть специальная вкладка для сохранения слов.

К сожалению, на сайте много рекламы, поэтому настоятельно рекомендуется установить надежный антивирус, перед тем как анализировать сериалы в оригинале.

2sub-tv.space

Сайт прекрасно подходит для изучения английского, немецкого, итальянского. Субтитры есть на всех этих языках. Для многократного просмотра офлайн материалы можно скачивать — доступ к субтитрам при этом сохраняется.

show-english.com

Здесь есть не только фильмы, но и уроки, помогающие заучивать слова. Чтобы приступить к просмотру, требуется зарегистрироваться на сайте.

puzzle-movies.com

Платформа с лицензионной базой фильмов и сериалов. Коллекция регулярно обновляется, контент можно фильтровать по жанру, году, уровню сложности. Бесплатная версия ограничивает доступ фрагментами по 11 минут.

inoriginal.net

Кинотеатр, похожий на Puzzle Movies. Бесплатная версия предоставляет полный доступ к контенту, но изобилует рекламой.

amediateka.ru

Подписка исключительно платная. Зато есть все лицензионные новинки.

goldenglish.ru

Количество фильмов на этом ресурсе невелико, но все они отличного качества, а субтитры поддерживаются на двух языках. Недостатком является обилие назойливой рекламы.