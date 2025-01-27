Генетический код — основной механизм передачи наследственной информации между поколениями живых организмов. Он представляет собой систему преобразования последовательностей особых химических соединений (нуклеотидов) ДНК в последовательность аминокислот, формирующих белки организма. В этой статье рассмотрим базовые особенности стандартного генетического кода.

Свойства генетического кода

Основа жизнедеятельности любой живой клетки — белки. Они выполняют множество функций: от формирования структурных компонентов клетки до управления скоростью протекания биохимических реакций. Синтез необходимых клетке белков происходит за счет преобразования информации, закодированной в ДНК, в последовательность аминокислот, образующих белок.

Правила, по которым происходит синтез белка, представляют собой генетический код. Он обеспечивает возможность произвести именно тот белок, который необходим клетке.

К основным свойствам генетического кода относятся:

коллинеарность;

триплетность (триадичность);

вырожденность;

неперекрываемость;

универсальность.

Кратко охарактеризуем перечисленные свойства генетического кода.

Коллинеарность (линейность)

Это свойство генетического кода устанавливает соответствие между последовательностью нуклеотидов в ДНК и последовательностью аминокислот в синтезируемом белке. Благодаря коллинеарности, каждая элементарная единица наследственности, кодирующая структуру белков (ген), передается последовательно, без сдвигов или промежутков.

Если гены содержат некодирующие участки (интроны), то они вырезаются. При этом последовательность кодирующих участков (экзонов) не нарушается, что сохраняет коллинеарность передачи информации.

В некоторых случаях происходит замена нуклеотидов, и последовательность аминокислот в синтезируемом белке изменяется. Но в целом коллинеарность гена все равно будет сохраняться.

Если происходит перестановка экзонов, то изменяется порядок следования аминокислот в полипептидной цепи белка. Это происходит в результате мутаций.

Коллинеарность минимизирует вероятность ошибок при передаче генетической информации и обеспечивает определенные эволюционные преимущества. Благодаря ей, ключевые элементы, регулирующие синтез белка, эффективно влияют на экспрессию генов, то есть на преобразование последовательности нуклеотидов ДНК в белок или РНК. Поэтому организм получает возможность синтезировать нужные ему количества белков определенного типа.

Триплетность