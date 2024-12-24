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Неправильный глагол to be в английском языке является как смысловым, так и вспомогательным. Это делает его одним из самых употребительных глаголов.
У глагола to be в английском существует несколько форм: am, are, is, was, were, will, being, been. Они выполняют следующие базовые функции:
|
be
|
инфинитив
|
am, are, is
|
настоящее время
|
was, were
|
прошедшее время
|
will
|
будущее время
|
been
|
причастие прошедшего времени
|
being
|
причастие настоящего времени, герундий
Как to be переводится на русский язык
Когда to be выполняет функцию смыслового глагола, он может переводиться как «быть», «являться», «существовать», «находиться». Также он может означать «иметь какие-либо характеристики». Очень часто при переводе на русский to be вовсе опускается. Например, мы говорим «этот карандаш красный», а не «этот карандаш является красным», но по-английски мы должны сказать «this pencil is red».
I am an engineer. — Я инженер. (Я являюсь инженером).
Decepticons and Autobots are enemies. — Десептиконы и автоботы враги. (Десептиконы и автоботы являются врагами.)
My cat is grey. — Мой кот серый.
My dog is sick. — Моя собака заболела.
Когда используется глагол to be
Использование глагола to be в английском языке во многом похоже на использование глагола «быть» в русском. Но в отличие от русского он никогда не опускается.
To be обязательно должен присутствовать в следующих ситуациях:
1. Фраза описывает свойства, качества объекта.
Starscream is the fastest Decepticon. — Старскрим самый быстрый десептикон.
2. Когда дается характеристика.
Fluffy is a lazy cat. — Пушок — ленивый кот.
3. Когда описывается местонахождение кого-нибудь или чего-нибудь.
The carousel is on the square. — Карусель на площади.
Формы глагола to be в настоящем
В настоящем времени to be спрягается по лицам следующим образом.
|
|
Единственное число
|
Множественное число
|
1-е лицо
|
I am
|
We are
|
2-е лицо
|
You are
|
You are
|
3-е лицо
|
He/she/it is
|
They are
Очень часто вместо полной формы используется сокращенная:
- I’m a student. — Я студент.
- He’s an athlete. — Он спортсмен.
- She’s a flight attendant. — Она стюардесса.
- It’s a beautiful day. — Сегодня прекрасный день.
- You’re a wonderful artist. — Ты замечательный художник.
- We’re very happy. — Мы очень счастливы.
- They’re skilled plumbers. — Они умелые водопроводчики.
Формы глагола to be в прошедшем времени
В прошедшем времени у to be в английском языке только две формы: was для единственного числа и were для множественного числа, а также для единственного числа второго лица.
The dog was very hungry. — Собака была очень голодна.
The kangaroos were very pugnacious. — Кенгуру были очень драчливы.
Формы глагола to be в будущем
В будущем времени используется только одна форма — will.
Someday humans will colonize Mars. — Когда-нибудь люди колонизуют Марс.
This rusty boat will never be safe again. — Эта ржавая лодка никогда не будет безопасной опять.
Форма shall в современном английском используется только для выражения просьбы или предложения.
Let's just clean everything up here, shall we? — Давайте просто приберемся здесь, ладно?
Глагол to be в отрицательных предложениях
Для построения отрицательного предложения после соответствующей формы to be ставится частица not.
These are not gorillas, these are orangutans. — Это не гориллы, это орангутаны.
This winter will not be snowy. — Эта зима не будет снежной.
Readers were not delighted with this author's new novel. — Читатели не были в восторге от нового романа этого автора.
В отрицательных предложениях можно использовать сокращения: ain’t (am not), aren’t (are not), isn’t (is not), wasn’t (was not), weren’t (were not), won’t (will not).
Глагол to be в вопросительных предложениях
Для построения вопроса соответствующую форму to be ставят в начало предложения.
Am I late? — Я опоздал?
Are you Johnny? — Ты Джонни?
Were you an acrobat? — Вы были акробатом?
Is this daddy's cup? — Это папина чашка?
Will we ever be together? — Мы будем когда-нибудь вместе?
Разделительные вопросы (tag questions) с глаголом to be
Этот тип вопросов (их еще называют tail questions) состоит из двух частей, отделенных друг от друга запятой. Первая — обычно предложение. Вторая — вопрос, который или отрицательный, если первая часть утвердительная, или утвердительный, если вторая часть отрицательная.
Если в первой части используется I am, то во второй части должно быть aren’t I (заметьте — не ain’t I и не am not I).
I'm taller than you, aren't I? — Я выше, чем ты, не так ли?
You were mountain climbers, weren't you? — Вы были альпинистами, не так ли?
The tour won't be boring, will it? — Экскурсия не будет скучной, не так ли?
Глагол to be и времена группы Continuous
Соответствующая форма глагола to be является частью времен группы Continuous, описывающих продолжающееся (незаконченное) действие. При этом смысловой глагол получает окончание -ing. При переводе на русский to be опускается.
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Past Continuous
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Mom was washing the dishes while we were dusting the bookshelves. — Мама мыла посуду, а мы тем временем вытирали пыль с книжных полок.
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Present Continuous
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Look! Jack is trying to skate. — Смотри! Джек пытается кататься на коньках.
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Future Continuous
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Tomorrow at this time I will be taking exams. — Завтра в это время я буду сдавать экзамены.
Глагол to be и Passive Voice (пассивный залог)
Глагол-сказуемое в пассивном залоге выражает действие, которое направлено на подлежащее. Поэтому пассивный залог еще называют страдательным (подлежащее «страдает» от действий сказуемого).
Схема образования пассивного залога используется третью форму смыслового глагола (V3) и зависит от группы времен следующим образом:
|
Схема
|
Пример
|
Группа Simple
Нужная форма to be + V3
|
The letter is written with special tenderness. — Письмо написано с особенной нежностью.
My car was repaired yesterday. — Мою машину вчера починили.
My car will be repaired tomorrow. — Мою машину завтра починят.
|
Группа Continuous
Нужная форма to be + being + V3
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I am being ignored. — Меня игнорируют.
We are being misinformed about health and nutrition. — Нас дезинформируют о здоровье и питании.
It seems that the prices will be being raised by more than 10%. — Похоже, что цены будут повышены более чем на 10%.
|
Группа Perfect
Нужная форма to have + been + V3
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They have been forever banished from the realm. — Они были навсегда изгнаны из королевства.
Your lifestyle will have been changed by this time. — К этому времени ваш образ жизни наверняка изменится.
В английском пассивный залог используется значительно чаще, чем в русском. Обычно с его помощью выражают тот факт, что важно само действие, а не его исполнитель.
To be как модальный глагол
Выступая в роли модального глагола, to be приобретает форму to be to. При этом он выражает следующие смысловые нюансы.
1. Договоренности и планы.
The premiere of the play is to take place in June. — Премьера спектакля состоится в июне.
He was to buy medicine yesterday. — Вчера он должен был купить лекарства.
The doctor is to tell us the results tomorrow. — Врач должен сообщить нам результаты завтра.
2. Приказы, распоряжения и команды.
You are to eat a lot of apples. — Тебе нужно съесть много яблок.
They are to come at five o'clock. — Они должны приехать в пять часов.
The patient is to be on bed rest. — Пациент должен соблюдать постельный режим.
3. Запреты.
You are not to make noise while mom is sleeping! — Не шумите, пока мама спит!
You are not to remove the bandage until the wound heals. — Не снимайте повязку, пока рана не заживет.
4. Выражение неизбежности.
He is to become a writer. — Ему суждено стать писателем.
But peaceful life was not to last. — Однако мирной жизни не суждено было продолжаться долго.
5. Устойчивые выражения.
What am I to do? — Что же мне делать?
What is to become of us now? — Что же теперь с нами будет?
Who is to blame for the tragedy? — Кто виноват в трагедии?
Глагол to be в конструкциях to begoing to/ to be about to
Подобные конструкции на русский язык переводятся, как «собираться сделать». При этом to be принимает ту форму настоящего или прошедшего времени, которая необходима по смыслу.
I'm going to buy a new computer. — Я собираюсь купить новый компьютер.
He wasn't going to sell the house. — Он не собирался продавать дом.
I'm going to pay the electricity bills tomorrow. — Завтра я собираюсь оплатить счета за электричество.
Заключение
To be — это важнейший глагол в английском языке. Он играет ключевую роль в образовании огромного количества фраз — от простейших утверждений до сложных конструкций. Без знания правил использования to be овладеть английским невозможно. Поэтому запоминание базовых форм to be — это первый шаг к успешному общению на английском.