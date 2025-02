В настоящем времени to be спрягается по лицам следующим образом.

Единственное число Множественное число 1-е лицо I am We are 2-е лицо You are You are 3-е лицо He/she/it is They are

Очень часто вместо полной формы используется сокращенная:

I’m a student. — Я студент. He’s an athlete. — Он спортсмен. She’s a flight attendant. — Она стюардесса. It’s a beautiful day. — Сегодня прекрасный день. You’re a wonderful artist. — Ты замечательный художник. We’re very happy. — Мы очень счастливы. They’re skilled plumbers. — Они умелые водопроводчики.

Формы глагола to be в прошедшем времени

В прошедшем времени у to be в английском языке только две формы: was для единственного числа и were для множественного числа, а также для единственного числа второго лица.

The dog was very hungry. — Собака была очень голодна.

The kangaroos were very pugnacious. — Кенгуру были очень драчливы.

Формы глагола to be в будущем

В будущем времени используется только одна форма — will.

Someday humans will colonize Mars. — Когда-нибудь люди колонизуют Марс.

This rusty boat will never be safe again. — Эта ржавая лодка никогда не будет безопасной опять.

Форма shall в современном английском используется только для выражения просьбы или предложения.

Let's just clean everything up here, shall we? — Давайте просто приберемся здесь, ладно?

Глагол to be в отрицательных предложениях

Для построения отрицательного предложения после соответствующей формы to be ставится частица not.

These are not gorillas, these are orangutans. — Это не гориллы, это орангутаны.

This winter will not be snowy. — Эта зима не будет снежной.

Readers were not delighted with this author's new novel. — Читатели не были в восторге от нового романа этого автора.

В отрицательных предложениях можно использовать сокращения: ain’t (am not), aren’t (are not), isn’t (is not), wasn’t (was not), weren’t (were not), won’t (will not).

Глагол to be в вопросительных предложениях

Для построения вопроса соответствующую форму to be ставят в начало предложения.

Am I late? — Я опоздал?

Are you Johnny? — Ты Джонни?

Were you an acrobat? — Вы были акробатом?

Is this daddy's cup? — Это папина чашка?

Will we ever be together? — Мы будем когда-нибудь вместе?

Разделительные вопросы (tag questions) с глаголом to be

Этот тип вопросов (их еще называют tail questions) состоит из двух частей, отделенных друг от друга запятой. Первая — обычно предложение. Вторая — вопрос, который или отрицательный, если первая часть утвердительная, или утвердительный, если вторая часть отрицательная.

Если в первой части используется I am, то во второй части должно быть aren’t I (заметьте — не ain’t I и не am not I).

I'm taller than you, aren't I? — Я выше, чем ты, не так ли?

You were mountain climbers, weren't you? — Вы были альпинистами, не так ли?

The tour won't be boring, will it? — Экскурсия не будет скучной, не так ли?

Глагол to be и времена группы Continuous

Соответствующая форма глагола to be является частью времен группы Continuous, описывающих продолжающееся (незаконченное) действие. При этом смысловой глагол получает окончание -ing. При переводе на русский to be опускается.

Past Continuous Mom was washing the dishes while we were dusting the bookshelves. — Мама мыла посуду, а мы тем временем вытирали пыль с книжных полок. Present Continuous Look! Jack is trying to skate. — Смотри! Джек пытается кататься на коньках. Future Continuous Tomorrow at this time I will be taking exams. — Завтра в это время я буду сдавать экзамены.

Глагол to be и Passive Voice (пассивный залог)

Глагол-сказуемое в пассивном залоге выражает действие, которое направлено на подлежащее. Поэтому пассивный залог еще называют страдательным (подлежащее «страдает» от действий сказуемого).

Схема образования пассивного залога используется третью форму смыслового глагола (V3) и зависит от группы времен следующим образом:

Схема Пример Группа Simple Нужная форма to be + V3 The letter is written with special tenderness. — Письмо написано с особенной нежностью. My car was repaired yesterday. — Мою машину вчера починили. My car will be repaired tomorrow. — Мою машину завтра починят. Группа Continuous Нужная форма to be + being + V3 I am being ignored. — Меня игнорируют. We are being misinformed about health and nutrition. — Нас дезинформируют о здоровье и питании. It seems that the prices will be being raised by more than 10%. — Похоже, что цены будут повышены более чем на 10%. Группа Perfect Нужная форма to have + been + V3 They have been forever banished from the realm. — Они были навсегда изгнаны из королевства. Your lifestyle will have been changed by this time. — К этому времени ваш образ жизни наверняка изменится.

В английском пассивный залог используется значительно чаще, чем в русском. Обычно с его помощью выражают тот факт, что важно само действие, а не его исполнитель.