Звуки делятся на согласные и гласные. Чтобы произнести любой звук, губам и языку нужно придать соответствующее положение.

Гласные можно определить как состоящие целиком из голоса, без примеси шумов. Согласные звуки в основном состоят из шума. Они произносятся при частичном или полном перекрытии струи выдыхаемого воздуха.

Звуки и буквы

Русский алфавит состоит из 33 букв. Только 10 из них обозначают гласные звуки. К согласным относится 21 буква, и 2 буквы («ь», «ъ») не относятся ни к тем, ни к другим.

Основная характеристика согласного звука: минимальное использование либо полное отсутствие голоса и обязательное наличие препятствия на пути струи воздуха. Это препятствие образуется с помощью языка, губ и зубов.

Основные особенности

Глухие согласные целиком состоят из шума. Голосовые связки не участвуют в произнесении этих звуков и остаются в полностью расслабленном состоянии.

На письме эти согласные звуки обозначаются следующими буквами: к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ. Быстро запомнить, какие именно согласные относятся к глухим, помогает следующая забавная мнемоническая фраза: «Степка, хочешь щец? — Фи!» Она содержит полный набор глухих и ни одного звонкого.

Почти все глухие могут быть твердыми и мягкими. Исключение составляют:

«ц» и «ш» — всегда твердые: [ц] и [ш];

«ч» и «щ» — всегда мягкие: [ч‘] и [щ‘].

Шесть согласных имеют парный звонкий: п-б, ф-в, к-г, т-д, с-з, ш-ж.

Глухие согласные в русском языке «х», «ц», «ч», «щ» являются непарными.

Интересные особенности