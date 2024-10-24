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Звуки делятся на согласные и гласные. Чтобы произнести любой звук, губам и языку нужно придать соответствующее положение.
Гласные можно определить как состоящие целиком из голоса, без примеси шумов. Согласные звуки в основном состоят из шума. Они произносятся при частичном или полном перекрытии струи выдыхаемого воздуха.
Звуки и буквы
Русский алфавит состоит из 33 букв. Только 10 из них обозначают гласные звуки. К согласным относится 21 буква, и 2 буквы («ь», «ъ») не относятся ни к тем, ни к другим.
Основная характеристика согласного звука: минимальное использование либо полное отсутствие голоса и обязательное наличие препятствия на пути струи воздуха. Это препятствие образуется с помощью языка, губ и зубов.
Основные особенности
Глухие согласные целиком состоят из шума. Голосовые связки не участвуют в произнесении этих звуков и остаются в полностью расслабленном состоянии.
На письме эти согласные звуки обозначаются следующими буквами: к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ. Быстро запомнить, какие именно согласные относятся к глухим, помогает следующая забавная мнемоническая фраза: «Степка, хочешь щец? — Фи!» Она содержит полный набор глухих и ни одного звонкого.
Почти все глухие могут быть твердыми и мягкими. Исключение составляют:
- «ц» и «ш» — всегда твердые: [ц] и [ш];
- «ч» и «щ» — всегда мягкие: [ч‘] и [щ‘].
Шесть согласных имеют парный звонкий: п-б, ф-в, к-г, т-д, с-з, ш-ж.
Глухие согласные в русском языке «х», «ц», «ч», «щ» являются непарными.
Интересные особенности
Определить «глухость» согласного звука можно с помощью следующего эксперимента. Для этого надо прикоснуться пальцами к шее и произнести звук. Если он звонкий, то пальцы ощущают вибрацию голосовых связок.
Если попеременно произносить [ж] и [ш], то легко заметить, что положение речевого аппарата при этом не меняется. Звонкость появляется исключительно за счет вибрации голосовых связок.
Позиционное оглушение
В русском языке звонкость звука часто зависит от его позиции в слове. Так, звонкие согласные звуки, стоящие в конце слова либо перед глухой согласной, заменяются на парные глухие, но сохраняются на письме: пруд-[прут], друг-[друк], будка-[бутка].
Глухие, стоящие перед звонкими, при произнесении озвончаются: молотьба-[малад’ба].
Зависящее от позиции оглушение или озвончение на письме не отражается. Это создает большие трудности для всех, кто изучает русский.
Заключение
Глухие согласные — это важная часть звуковой системы русского языка. Их специфическая характеристика — отсутствие вибрации голосовых связок и наличие разнообразных шумов при произнесении. Правильное использование этих звуков обеспечивает четкость речи и отсутствие ошибок на письме.