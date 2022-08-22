Современные тренды образования

10 трендов будущего образования

Непрерывное обучение, или Lifelong Learning

Тотальная цифровизация

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК)

Предоставить доступ к актуальному образованию как можно большему количеству человек;

Сделать процесс получения знаний открытым и интерактивным.

Геймификация

Технологии VR и AR

Учащиеся получают живой опыт;

Учатся критически мыслить;

На практике отрабатывают полученные знания и навыки;

Лучше усваивают информацию;

Учатся коммуницировать и сотрудничать с другими;

Поддерживают высокий уровень мотивации к учёбе.

Agile и Scrum-технологии

Адаптивное обучение

Интегральный подход

Изменение роли преподавателя и чат-боты

Вовлекать студентов в обучение;

Поддерживать мотивацию;

Придумывать и режиссировать интерактивные проекты;

Учить мыслить и критически воспринимать информацию.

Главные тренды в будущей системе образования связывают не только с поиском новых форматов обучения, но и новых ролей для всех участников образовательного процесса. Вот какие тенденции кажутся нам наиболее важными:Понятию Lifelong Learning неспроста отводится первая позиция в рейтинге трендов образования будущего. Ведь это данность, без которой невозможно представить жизнь современного человека. Информация обновляется с огромной скоростью, появляются новые технологии, роботы замещают людей, растёт спрос на неизвестные ранее профессии. Всё это вынуждает нас постоянно обучаться, чтобы просто поддерживать нужный уровень компетенции.Ещё один важный тренд современного образования, который точно останется с нами надолго — цифровизация. К этому явлению относится не только переход на дистанционное обучение, но также увеличение роли мобильных технологий и создание цифровой среды для учащихся. Основная причина ухода обучения в цифровой мир — глобализация и существенный рост студентов. Университетам гораздо проще запустить курсы в интернете, чем принять на очное обучение всех желающих. Хорошо это и для студентов-иностранцев, которым больше не надо преодолевать огромные расстояния, чтобы получить диплом престижного вуза.Это глобальное изменение в системе образования плавно вытекает из двух предыдущих. Массовые открытые онлайн-курсы эффективно справляются с двумя задачами:Такие образовательные площадки, на которых доступны курсы даже самых престижных университетов мира, есть не только за границей, но и в России. Например, на единой МООК платформе можно найти современные программы обучения по анализу данных, дизайну, маркетингу, IT-разработке, английскому и менеджменту. Там даже есть бесплатные курсы и курсы для детей.«Вся наша жизнь игра, а люди в ней актёры» - слова Уильяма Шекспира в XXI веке приобретают особую значимость, ведь теперь игра становится необходимым элементом образования.Появился даже особый термин — Edutainment, который объединяет в себе понятия «обучение» (education) и «развлечение» (entertainment). Практика геймификации учебного процесса вовлекает школьников и студентов в обучение, помогает развивать креативное мышление, «гибкие навыки», или soft skills, которые так важны в современном мире, а также находить пути взаимодействия с другими участниками процесса.Логично из геймификации выходит ещё один тренд — применение технологий виртуальной и дополненной реальности. Это позволяет по-новому взглянуть на процесс образования, сделать его более объёмным и увлекательным. Методы виртуальной реальности не только повышают наглядность изучаемого материала, но и расширяют границы восприятия, помогая максимально приблизить теорию и практику. Эффективность VR и AR технологий подтверждается различными экспериментами, которые активно проводят как за границей, так и в российских институтах.Активная проектная работа. Благодаря современным технологиям мы можем получить доступ к любой информации в один клик. При этом реальная жизнь и бизнес ждут от вчерашних выпускников не теоретических знаний, а практических навыков. Эти два факта требуют существенной перестройки образовательного процесса. Так, возрастает роль самостоятельной работы студентов. Теперь они сами могут найти нужную информацию перед занятием и изучить её. Преподаватели же всё меньше тратят времени на объяснения, а больше организовывают групповую активность и проектную работу. На первый план выходит решение кейсов, проблемных задач, разработка учебного проекта, участие в мозговых штурмах и поиск творческих решений.Плюсы такого подхода:Проектная работа — это отличная альтернатива скучным лекциям, после которой студенты покидают стены альма-матер более мотивированными и подготовленными к реальной жизни.Среди тенденций современного образования не только новые форматы, но и подходы к методикам организации учебного процесса. Один из них — это внедрение принципов Agile и Scrum-технологий. Agile и Scrum в образовании позволяет разбить учебный процесс на короткие отрезки, усилить командную работу над проектами и постоянно отслеживать результат обучения.Методология Agile учит студентов давать себе постоянную обратную связь, ответственно относиться к каждому этапу и поддерживать высокую мотивацию. А если учитывать, что Agile и Scrum — это, как правило, основные методики работы в IT-компаниях, студенты получают полезные навыки, которые точно пригодятся для быстрого профессионального роста.Адаптивное обучение набирает всё большую популярность в мире. О том, что образование должно подстраиваться под нужды ученика говорили ещё в древние времена. Но по-настоящему реальной эта идея стала с развитием искусственного интеллекта. Адаптивные системы позволяют создать максимально индивидуальный путь обучения, который учитывает когнитивные особенности ученика, его способы восприятия информации и начальный уровень подготовки. Пока у адаптивных программ есть свои ограничения: они не очень подходят для гуманитарных знаний и тех областей, которые подвергаются постоянным изменениям. Но это зоны для дальнейшего развития технологий.Интегральный подход в образовании и в жизни предполагает междисциплинарное обучение. В классической медицине болезнь — это физический недуг, который нужно лечить лекарственными или оперативными методами. Специалист, который использует интегральный подход, рассматривает заболевание не только с точки зрения физического тела, но также учитывает психологическое состояние пациента, его отношения с другими, семейную историю, знает альтернативные методы лечения. Если вы хотите быть действительно востребованным специалистом, стоит подумать о развитии междисциплинарных навыков, которые позволят изучить предмет с разных сторон.Важная тенденция, которая будет только усиливаться со временем — это изменение роли преподавателя. Он перестал быть единственным источником знаний. Теперь он становится режиссёром, который создаёт и курирует образовательный процесс. На плечи преподавателя ложатся такие задачи:А кто же будет заниматься проверкой знаний? Пока это тоже задача преподавателя. Но уже есть сервисы по разработке чат-ботов, которые смогут автоматизировать процесс и облегчить преподавательский труд.Вот топ-10 трендов современного образования. Конечно, это далеко не все нововведения, которые уже активно применяются в обучении. Однако какие бы технологии не приходили в нашу жизнь, контрольные, курсовые, дипломные и другие виды работ точно будут частью образовательного процесса.