Линейная функция — одна из основных элементарных функций математики. Существует бесконечное количество различных линейных функций, и график любой из них обязательно будет иметь вид прямой линии. То есть, каждая линейная функция описывает прямую линию.

Понятие функции

Функция — одно из главных понятий математики. Оно выражает зависимость между переменными величинами. Строго говоря, функцией называется правило, ставящее в соответствие каждому элементу одного множества ровно один элемент другого множества. Например, каждой длине радиуса соответствует своя длина окружности.

Существуют следующие способы задания функций:

словесный — правило сопоставления значений функции аргументу формулируется с помощью обычных слов;

табличный — значения представляются в виде таблицы;

аналитический — с помощью математической формулы;

графический — изображается график зависимости.

Основные элементы функции: аргумент (независимая переменная), значение функции (зависимая переменная), область определения (множество допустимых значений аргумента), область значений (множество значений зависимой переменной), график (множество точек с координатами (х; у), где х — значение аргумента, а у — значение функции).

Понятие линейной функции

Функция вида y = kx + b называется линейной. Здесь х — аргумент; k, b — числа (числовые коэффициенты). Множитель при аргументе — k — называется угловым коэффициентом прямой; число b — свободный член.

Имея перед глазами аналитически заданную линейную функцию (то есть формулу), можно легко определить значения k и b.

Формула функции Значение k Значение b y = -15x +2 -15 2 y = x - 7 1 -7 y = 55x 55 0 y = 9 0 9 y = 0 0 0

Коэффициент b можно представить себе как длину отрезка, который прямая отсекает на оси ординат (OY).

Свойства линейной функции

Основные свойства следующие:

Область определения совпадает с множеством действительных чисел. Множество значений при k ≠ 0 совпадает с множеством действительных чисел. При k = 0 множество значений содержит только одно число, равное b. Графиком является прямая линия. При k > 0 прямая наклонена вправо, при k < 0 — влево, при k = 0 прямая параллельна оси абсцисс (ОХ). Линейная функция не ограничена — она не имеет наименьшего или наибольшего значений. Непериодична. Четность зависит от значений коэффициентов.

Значение коэффициентов k Значение b Функция Четность 0 0 у = 0 как четная, так и нечетная 0 ≠ 0 у = b четная ≠ 0 0 у = kх нечетная ≠ 0 ≠ 0 у = kх + b общего вида; ни четная, ни нечетная

(-b/k; 0) — точка пересечения линейных функций с осью абсцисс ОХ. (0; b) — точка пересечения линейных функций с осью ординат ОY. Линейная функция является монотонно возрастающей при k > 0 и монотонно убывающей при k < 0 на всей области определения. Если значение коэффициента k > 0, то график линейной функции образует острый угол с положительным направлением оси ОХ, а при k < 0 — тупой. Если значение k = 0, прямая параллельна ОХ.

Линейная функция вида y = kx называется прямой пропорциональностью. Ее график обязательно проходит через начало координат (0; 0).

Построение линейной функции

Чтобы построить график линейной функции, достаточно знать координаты всего двух ее точек. Для этого х придают два разных значения и вычисляют соответствующие y.

Например, начертим график линейной функции y = 0,5x + 1. Сначала определим координаты каких-нибудь двух точек прямой. Для х можно брать любые числа.

Для х = 2 имеем: у = 0,5 • 2 + 1 = 2.

Для х = -2 имеем: у = 0,5 • (-2) + 1 = 0.

Ставим точки (2; 2) и (-2; 0) и приступаем к построению графика функции y = 0,5x + 1. Проводим прямую через эти точки.