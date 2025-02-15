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В русском языке, как и в любом другом, предложение представляет собой базовую единицу передачи информации. Оно сообщает законченную мысль и состоит из взаимосвязанных элементов. Одним из ключевых аспектов восприятия и анализа предложений является умение находить их грамматическую основу, то есть подлежащее и сказуемое. Этот навык чрезвычайно важен для понимания текста и грамотного письма.
Грамматическая основа предложения состоит из его главных членов. Возможны три варианта:
- подлежащее плюс сказуемое;
- только подлежащее;
- только сказуемое.
Именно наличие грамматической основы отличает предложение от словосочетания и от отдельного слова. Даже если предложение состоит всего из одного слова (например, «Ночь.» или «Поехали!»), оно все равно обладает грамматической основой, придающей выражаемой мысли завершенность.
Что такое предложение как единица речи
Предложение — минимальная единица речи, выражающая законченное сообщение, имеющая определенную грамматическую структуру и интонационную законченность. Обычно оно строится из нескольких слов, но некоторые предложения состоят всего из одного слова.
Грамматическая основа — важнейший элемент, который присутствует в любом предложении. В основу входят только главные члены: подлежащее и сказуемое. Например: «Яблоко лежит в корзине». Здесь «яблоко» — подлежащее, «лежит» — сказуемое, «в корзине» — дополнение, уточняющее местоположение яблока. Основа: яблоко лежит.
Схемы предложений могут быть различными.
|
Предложение
|
Главные члены
|
Второстепенные члены
|
Слова, не являющиеся членами предложения
|
Подлежащее
|
Сказуемое
|
Дополнение
|
Обстоятельство
|
Грамматическая основа
|
Подлежащее + сказуемое
|
Подлежащее
|
Сказуемое
Интересно заметить, что некоторые слова в одних предложениях могут быть главными членами, а в других — вовсе не быть ими. Например:
- «Вася ужинает.» — Существительное «Вася» является подлежащим;
- «Вася, ты будешь ужинать?» — Существительное «Вася» является обращением, поэтому не входит в число членов предложения.
Предложение сопровождается особой интонацией, обозначающей завершенность высказывания. В устной речи это сопровождается изменениями тона голоса, а в письменной — специальными знаками пунктуации.
Многие предложения могут быть понятными даже вне контекста. Например, «Дождь — это разновидность атмосферных осадков», что можно понять без дополнительных пояснений.
Определение грамматической основы предложения
Грамматическая основа — это смысловое ядро предложения. Если выбросить все остальные члены и оставить только одну основу, то главная информация, заложенная в предложении, все-таки сохранится.
Основу можно представлять себе как монолитный объект, так как подлежащее и сказуемое никогда не разделяются запятыми.
В зависимости от особенностей, основы предложения подразделяются на следующие типы.
1. По составу грамматической основы.
По количеству членов предложения, входящих в основу, предложения разделяются на:
- двусоставные — основа состоит из подлежащего и сказуемого;
- односоставные — основа состоит только из подлежащего, либо только из сказуемого.
|
Двусоставные
|
Односоставные
|
Только подлежащее
|
Только сказуемое
|
Мы пошли в лес за грибами.
Дети играют в саду.
|
Зима. Мороз.
Сильная метель.
|
Вечереет.
Завтра испекут пирожки.
2. По числу грамматических основ.
Если грамматических основ больше одной, то предложение является сложным. Такое предложение объединяет в себе несколько простых.
Заяц залез в огород, и сторожевая собака с лаем набросилась на него.
Заяц стремглав бросился обратно в лес, где легко можно было спрятаться.
3. По наличию второстепенных членов.
Если в предложении, кроме основы, присутствуют еще и второстепенные члены, то оно называется распространенным. Если нет, то нераспространенным.
|
Нераспространенные (нет второстепенных членов)
|
Распространенные (есть второстепенные члены)
|
Дождик идет.
Заяц сидит.
|
Мелкий дождик идет целый день
Серый заяц сидит на лужайке.
Как определить грамматическую основу предложения
Основу образуют главные члены предложения. Поэтому, чтобы ее определить, нужно найти подлежащее и сказуемое.
Подлежащее обозначает субъект действия или состояния. Отвечает на вопросы «кто?» / «что?». Чаще всего оно выражается существительным или местоимением. Другие части речи (например, прилагательные) значительно реже выступают в роли подлежащего.
Иногда подлежащее может быть выражено глаголом: «Плеваться невежливо». Или целым фразеологическим оборотом: «Из пушки по воробьям — бесполезное занятие».
Сказуемое характеризует действие или состояние подлежащего. Отвечает на вопросы «что делает?» / «что с ним происходит?» / «каково?».
Пример №1.
Рассмотрим предложение: «Горячий пирог лежит на блюде». Найдем его основу. Прежде всего, нужно выяснить, о чем идет речь. Задаем вопрос «что?». На него отвечает существительное «пирог». Следовательно, подлежащее в данном предложении — «пирог».
Далее нужно найти сказуемое. Для этого задаем вопрос, что делает объект-подлежащее или каким он является. Что делает наш пирог? Он лежит. Следовательно, «лежит» — сказуемое.
Таким образом, «пирог лежит» — это основа данного предложения.
Пример №2.
Найдем основу предложения «Я буду строителем городов».
Задаем вопрос «кто/что?» — я. Значит, это подлежащее.
Что я делаю / что я буду делать / каков я / каким я буду? — буду строителем. Это составное именное сказуемое.
Основа данного предложения — «я буду строителем».
Пример №3.
Найдем основу предложения: «На улице подмораживает».
Задаем вопрос «кто/что?» — ни одно слово на этот вопрос не отвечает. Значит, подлежащего нет.
Что делает? — подмораживает. Следовательно, это сказуемое.
Основа данного предложения — «подмораживает».
Чем может быть выражено подлежащее
Подлежащее ищется сравнительно просто. Этот главный член предложения всегда отвечает на вопрос «кто?» или «что?» Других вариантов нет. Выделяется этот член предложения одной чертой.
Роль подлежащего могут выполнять разные части речи.
|
Подлежащее
|
Пример
|
Существительное — наиболее часто встречающийся вариант
|
Кошка лежит на диване. (кошка)
Кто? Кошка. Это слово указывает на предмет, о котором идет речь.
|
Местоимение — оно может быть любого типа: личное, возвратное, неопределенное и т.д.
|
Я люблю читать комиксы. (я)
|
Прилагательное
|
Красный был самым сладким. (красный)
|
Причастие
|
Приехавшие валились с ног от усталости. (приехавшие)
|
Наречие
|
Завтра наконец-то наступило. (завтра)
|
Инфинитив
|
Курить в самолете запрещено. (курить)
|
Числительное — порядковое или количественное
|
Двое вышли из строя. (двое)
|
Устойчивое выражение, название
|
Красна девица ждала царевича. (красна девица)
Красный Пищевик — это кондитерская фабрика. (Красный Пищевик)
|
Словосочетание, выполняющее функции одного члена предложения
|
Что он сказал — стало неожиданностью для всех. (что он сказал)
Папа с сыном пошли в зоопарк. (папа с сыном)
|
Любое слово, значение которого разъясняется, либо которое приводится в пример
|
Бла-бла-бла — это междометие. (бла-бла-бла)
Важно помнить, что каким бы экзотическим способом ни было выражено подлежащее, оно в любом случае будет отвечать на вопрос «кто/что?».
Чем может быть выражено сказуемое
Сказуемое, как и подлежащее, является главным членом предложения. Оно выражает действие объекта, о котором говорится в предложении, его состояние или описание. Основные вопросы, на которые отвечает сказуемое: «что делает?», «какой он?». Подчеркивается двумя чертами.
В простейших случаях сказуемое состоит из одного глагола. Это простое глагольное сказуемое.
Примеры: Мама варит суп. Суп кипит в кастрюльке. Мама зовет нас обедать.
Составные сказуемые состоят из нескольких слов.
|
Сказуемое
|
Пример
|
Составное глагольное: глагол-связка + инфинитив.
Глагол-связка согласуется с подлежащим. Также в качестве связки могут использоваться краткие прилагательные: должен, готов, вынужден и т.д.
|
Я должна воплотить свою мечту.
Я хочу танцевать.
Волки собирались напасть на лося.
|
Составное именное: глагол-связка + именная часть. В качестве глагола часто используется «быть», при этом в настоящем времени его обычно опускают.
Именная часть может выражаться любыми самостоятельными частями речи: существительными, прилагательными, числительными, причастиями и т. д. Также их роль могут выполнять фразеологизмы, неделимые словосочетания.
|
Она — отличная танцовщица.
Она была отличной танцовщицей.
Я была неопытна.
Кукла была ее.
Черешня — это косточковый плод.
Дерево было срублено.
Он был десятым в очереди за билетами.
Иллюстрация была нарисована.
Сестра была высокого роста.
Я с моим другом — не разлей вода.
|
Осложненное сказуемое — содержит несколько глаголов и именных частей.
|
Она хотела бы стать балериной.
Братья собирались перестать лоботрясничать.
Чтобы определить вид сказуемого, нужно проверить его структуру.
|
Вид сказуемого
|
Структура
|
Простое глагольное
|
Состоит из одного глагола, повтора или фразеологизма. Также может состоять из междометия («Кошка цап меня за руку») и из глагола со вспомогательной частицей («Он ждет не дождется каникул»)
|
Составное именное
|
Состоит из нескольких слов: связка + именная часть. Связка может быть бытийной («быть»), фазовой («становиться», «продолжать» и т. п.), модальной («казаться», «считаться» и т.п.), номинативной («звать», «называть»)
|
Составное глагольное
|
Состоит из нескольких слов: основной глагол + вспомогательный глагол, который обычно представлен инфинитивом и уточняет характер действия
Анализ сказуемого нередко оказывается сложнее, чем поиски подлежащего. Но если немного потренироваться, то даже в самых трудных случаях не будет никаких ошибок.
В каком порядке выделять грамматическую основу
Продемонстрируем этот порядок на примерах.
№1
Он неподвижно остановился (что сделал?) в углу, в то время как братья прыгали (что делали?) по комнате, толкались (что делали?) и смеялись (что делали?).
|
Какие слова обозначают действие?
|
Что сделал? остановился
|
Что делали? прыгали
|
Что делали? толкались
|
Что делали? смеялись
|
Кто выполнял действия?
|
Кто сделал? он
|
Кто прыгал? братья
|
Кто толкался? братья
|
Кто смеялся? братья
В предложении два основы: он остановился; братья прыгали, толкались, смеялись.
№2
Лес сравнивают (что делают?) со сказкой, скрывающей (какой?) в себе удивительную тайну, но дающей (какую?) подсказки, которые нужно понять (что сделать?), чтобы найти (что сделать?) сокровище.
|
Какие слова обозначают действие?
|
Что делают? сравнивают
|
Что сделать? понять
|
Что сделать? найти
|
Кто выполнял действия?
|
Кто сравнивает? Все (подразумевается). Само местоимение отсутствует, поэтому мы имеем неопределенно-личное предложение.
|
Кто должен понять? Нужно понять — подлежащего здесь быть не может. Составное глагольное сказуемое. Предложение безличное.
|
Кто должен найти? Подлежащего быть не может. Найти сокровище — инфинитивное предложение.
Три основы, выраженные простым глагольным сказуемым, составным глагольным сказуемым, инфинитивом.
№3
А она возьми да и упади (что сделай?) в самую лужу.
|
Какие слова обозначают действие?
|
Что сделай? возьми да и упади. Глагол со вспомогательным глаголом. Простое глагольное сказуемое.
|
Кто выполнял действия?
|
Кто упал в лужу? она
Одна основа: она возьми да и упади.
Заключение
Умение находить грамматическую основу предложения — это один из ключевых навыков, необходимых для глубокого понимания текста и правильного изложения своих мыслей. Это помогает избегать досадных ошибок и значительно повышает общую культуру устной и письменной речи.
филолог, кандидат наук, автор научных работ по лингвистике. Специализируется на развитии письменной и устной речи, а также на анализе сложных языковых конструкций