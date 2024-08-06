Онлайн-школа «Дом Знаний» получила грант Президента РФ на поддержку детей из зон конфликтов

АНОО «Дом Знаний» стала победителем второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2024 году. Грант выделен на реализацию проекта «Путь к знаниям», направленного на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Проект создан для помощи детям, оставшимся без попечения родителей, вернувшимся из зон боевых действий, проживающим в отдаленных горных районах Дагестана. Многие из них столкнулись с серьезными пробелами в знаниях из-за пропущенных занятий. «Путь к знаниям» предлагает им возможность получить качественное образование в онлайн-формате, что особенно актуально для жителей труднодоступных регионов.

По информации, предоставленной Уполномоченной по защите семьи, материнства и прав ребенка Республики Дагестан Марины Ежовой, в Дагестане особенно остро стоит проблема детей, пострадавших от вооруженных конфликтов, а статистика ведомства гласит, что в республике насчитывается 1213 семей, где один или оба родителя были прямо или косвенно связаны с незаконными вооруженными формированиями и в этих семьях воспитывается 2798 детей. Более 10 000 детей на сегодняшний день находятся в группе риска. Свыше 200 юных дагестанцев уже вернулись из зон боевых действий на Ближнем Востоке, в том числе, 126 детей школьного возраста. Свыше 1900 человек, среди которых много сирот, раненых и больных детей, все еще остаются в тяжелейших условиях тюрем, приютов и лагерей беженцев Сирии, Ирака и Турции.

Эти дети нуждаются в незамедлительной помощи и поддержке: медицинской, психологической, социальной и образовательной.

Проект «Путь к знаниям» предлагает:

Социально-психологическую реабилитацию: помощь опытных психологов в преодолении травм прошлого и адаптации к мирной жизни.

Индивидуальный подход в обучении: кураторы и тьюторы помогают каждому ребенку ликвидировать пробелы в знаниях, успешно осваивать школьную программу, готовиться к экзаменам и строить отношения со сверстниками.

«Дом Знаний» обладает обширным опытом работы с детьми из группы риска, ведь с 2021 года помощь нашей организации получили более 30 подростков. Индивидуальный подход и заботливое отношение педагогов помогли им добиться значительных успехов в учебе и адаптироваться к новой реальности.

Если вы обладаете информацией о нуждающихся в нашей помощи детях из описанной целевой категории, просим вас направить информацию по адресу эл. почты info@domznaniy.school