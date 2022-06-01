Как рассказать ребенку о природных катаклизмах?

Ураганы и торнадо, землетрясения, оползни и даже экстремальные метели - эти стихийные бедствия приводят к смертельным инцидентам и поэтому родители сталкиваются с вопросами о них со стороны своих детей. Как же лучше всего говорить с детьми о стихийных бедствиях?

Вот вещи, которые следует иметь в виду при обсуждении стихийных бедствий с детьми на разных стадиях развития:

Сохраняйте спокойствие

Дети лучше всего справляются, если их родители спокойны и уравновешенны. Тревога заразительна, и когда родители напуганы или не в форме, дети всех возрастов подхватят это.

У маленьких детей большие уши, и если родители говорят о сорванных крышах или деревьях, врезающихся в дома, они слышат это и беспокоятся об этом.

Ограничьте воздействие средств массовой информации

Дети постарше имеют тенденцию оставаться приклеенными к телевизору или радио. Но это не очень полезно для маленьких детей, потому что они не понимают всего, и это просто становится подавляющим. Выключение телевизора может помочь держать их тревоги и страхи под контролем. Старшие дети и подростки имеют постоянный доступ к информации, поскольку они взаимодействуют с социальными сетями, но вы можете смотреть новости вместе со своими подростками, чтобы отвечать на вопросы и говорить с ними о том, что происходит. Дети младшего возраста могут быть ошеломлены всеми изображениями и информацией в новостях.

Создайте атмосферу безопасности и доверия

Даже если проблемы, волнующие вашего ребенка, кажутся вам далекими и недостойными переживаний (ну какие пожары в Австралии, когда вы в Пензе, у вас ипотека, у ребенка — «тройка» в четверти и гайморит?!), не стоит их отрицать. Не говорите, что он «страдает глупостями», «забивает себе голову» и «лучше бы уроками занялся».

Отрицание проблемы не приведет ни к чему, кроме того, что ребенок замкнется в попытках справиться со стрессом самостоятельно или пойдет искать ответы на свои вопросы в непроверенных или даже опасных источниках. Какой бы «надуманной» и «оторванной от реальности» вам ни казалась проблема, его переживания, связанные с ней — настоящие, и ваша задача — справиться с ними вместе.

Узнайте, что они хотят знать

У родителей всегда есть тенденция чрезмерно объяснять или привносить информацию, которая находится на более высоком уровне, чем ребенок, поэтому постарайтесь понять, о чем именно на самом деле спрашивают дети с точки зрения их собственных мыслей и чувств. Дети нуждаются в уверенности.

Отвечайте на вопросы

Сделайте так, чтобы ваша беседа была диалогом, а не монологом. Будет лучше, если ребенок будет задавать вам волнующие его вопросы, а вы — коротко и емко отвечать на них. Убедите ребенка в том, что вы всегда готовы ответить на волнующие его вопросы, какими бы странными и пугающими они ни были.

Помните, что вы говорите с детьми

Дети всех возрастов хотят знать три фундаментальные вещи: "я в безопасности?” “В безопасности ли мои родители? " и “как эта катастрофа повлияет на мою повседневную жизнь?”

То, как родители ответят на эти вопросы, и количество деталей, которые они должны предложить, зависит от возраста развития ребенка. Маленькие дети более легко запутываются и подавляются, и могут даже думать, что они сыграли какую-то роль в возникновении катастрофы, или винить себя. Дети школьного возраста лучше обрабатывают информацию и способны усваивать фактические объяснения. Подростки наиболее осведомлены о том, что происходит, и, скорее всего, воспринимают последние новости из социальных сетей и других источников.

Дошкольники должны знать "это не то, что кто-то может контролировать, и то, что мы должны уметь делать, - это быть готовыми”. Они должны знать, что их родители или семья должны обеспечить их безопасность. Детали катастрофы могут стать слишком запутанными или увеличить их беспокойство. Немного больше объятий может иметь большое значение.

Будьте честны

В то время как важно сохранять спокойствие и вести разговоры в соответствии с возрастом, родители могут честно говорить о своей неуверенности, даже успокаивая своих детей. Будьте открыты для ответов на вопросы, на которые вы, возможно, не знаете ответа. Дети могут захотеть узнать, будет ли их комната или игрушки в порядке, и родители не должны давать ложных обещаний, а скорее подчеркивать, что они исправят или заменят их, если что-то плохое случится.

Детей успокаивают честность и спокойствие.

Акцент на готовности

Отличный способ успокоить страх перед стихийными бедствиями-сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, например, на подготовке к ожидаемому или неожиданному событию.

Дети, оказавшиеся вне зоны той или иной катастрофы, могут спросить своих родителей: "может ли это случиться здесь?” Очень важно предложить конкретные шаги и планы в этих случаях.

Найдите положительные стороны

Разобравшись в причинах для беспокойства, не заканчивайте беседу. Ваша задача — вывести разговор в позитивное русло, даже если ничего хорошего не произошло. Малышам будет достаточно обещания того, что скоро все наладится («полицейские поймают преступника», «пожарные справятся с пожаром»). С детьми постарше вы можете обсудить причины происходящего, обратить внимание на положительные тенденции, отметить, что в мире много людей, неравнодушных к проблеме.

Внезапные события, такие как торнадо или землетрясение, обычно не дают столько времени на подготовку, сколько ураган, но есть еще шаги, которые вы можете предпринять, и важно поделиться этими планами с детьми. Для детей школьного возраста это может включать в себя указание им, по каким телефонным номерам звонить или писать сообщения, или к кому из взрослых обращаться, если произойдет катастрофа, когда семья не вместе.