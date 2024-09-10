Следует подчеркнуть, что изменчивость тесно связана с наследственностью. Но наследственность является первичной и определяет способность к изменчивости, а также ее диапазон. Этот обусловленный генотипом диапазон, в котором может изменяться определенный признак, называется нормой реакции.

Модификационная изменчивость

Данный вид не затрагивает генетическую информацию. Подвергаясь влиянию внешней среды, особь может накопить много характерных особенностей, но своему потомству их не передаст.

Таким образом, модификационная изменчивость влияет на фенотип, но оставляет неизменным генотип. Напомним, что фенотипом называется совокупность внешних и внутренних характеристик организма. Например, цвет наружных покровов, безусловные рефлексы, анатомическое строение.

Наиболее заметным модификациям подвержены рост и вес. Недостаток или плохое качество пищи приводит к замедлению или уменьшению роста, потере веса. При избытке пищи вес резко увеличивается.

По наследству передается способность к модификациям, но не сам признак, развившийся под влиянием воздействий внешней среды. Так, человек передает своим детям способность к загару, но не сам загар; способность к накоплению жира, но не сам жир.

Модификационная изменчивость организмов способствует выживанию видов при изменении условий окружающей среды.

Модификации какого-либо признака, не влияющие на генотип, происходят в пределах нормы реакции. Эта норма закреплена генетически.

Определим норму реакции такой характеристики, как жирность молока у коров определенной породы. Если наблюдения за стадом показывают, что жирность молока у разных коров может варьироваться от 3,5% до 4,4%, то норма реакции составляет 4,4 – 3,5 = 0,9. Изменение условий содержания не помогут повысить у молока процент жира выше предельного для данной породы уровня.