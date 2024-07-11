Вы когда-нибудь задумывались, почему «домик» — это маленький дом, а «домище» — огромный? Как суффикс может значительно изменить смысл? Ответ кроется в удивительном мире морфем — в «кирпичиках», из которых выстраиваются слова. В русском языке существует несколько видов разборов. К категории морфемики относится морфемный вид. Разберемся, как проводить морфемный анализ слова, что нужно знать, чтобы раскрыть тайны русского языка и улучшить свою речь.

Определение

Слово можно представить как конструктор. Каждая деталь этого конструктора выступает морфемой: приставкой, корнем, суффиксом и окончанием. Это самые маленькие элементы, без которых, тем не менее, невозможно составить слово.

Давайте разберем на примере. Допустим, есть слово «прикроватная». В его состав входят:

при- — приставка, которая говорит нам, что что-то находится рядом с кроватью; -кроват- — корень, основной элемент, обозначающий саму кровать; -н- — суффикс, говорит о том, что слово относится к прилагательным; -ая — окончание, указывающее на женский род, единственное число и именительный падеж.

Каждая морфема, как и деталька конструктора, имеет свое значение и помогает нам собрать полную картину слова. И как раз в ходе морфемного разбора осуществляется поиск всех этих маленьких единичек, причем поиск проходит по четко установленному порядку.

Какие есть группы морфем

Все морфемы, используемые в русском языке, делят на две группы:

Словообразующие. Это части, которые служат для формирования новых слов с новым лексическим значением. К ним относят приставки, суффиксы, нулевые и возвратные суффиксы. Возьмем, например, существительное «ход». Добавим к нему приставку «по» и суффикс «к», и получится новое слово — «походка». Формообразующие. Служат для образования форм одного и того же слова, не меняя при этом его лексического значения. Ими выступают окончания и суффиксы глаголов прошедшего времени, глаголов повелительного наклонения, сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных и наречий. К примеру, если к слову «город» добавить окончание «а», то получится новая форма «города» во множественном числе. А если к наречию «важно» добавить суффикс «ее», получится «важнее».

Посредством анализа мы можем разбирать словесные единицы по составу, выделяя все основные морфемы, из которых они состоят. Морфемный разбор слова позволяет значительно улучшить качество письма.

Разновидности морфем

Школьники должны уметь отличать каждую морфему, чтобы не путаться в процессе морфологического разбора. Ниже мы разберем каждую морфему в отдельности, подробно поговорив об их особенностях и функциях.

Корень

Выступает сердцевиной слова, главным смысловым центром. Все однокоренные слова, например «ход», «приход», «выход», «заходить», объединяются общим корнем «-ход-», который и несет их основное значение — «перемещение». Без корня слово не может существовать. Есть лишь редкие исключения, допустим, глагол «вынуть», где корень исторически утрачен.

Окончание

Окончание слова — это его изменяемая часть, которая служит для выражения грамматических значений рода, лица, числа и падежа. Оно помогает словам согласовываться друг с другом в предложении, обеспечивая его связность и понимание смысла.

В словосочетании «старый учебник» окончание «-ый» указывает на мужской род, единственное число и именительный падеж, что позволяет связать прилагательное с существительным. Слово «ветка» (единственное число) с добавлением окончания «-и» станет «ветки» (множественное число). Окончание также важно для управления словами в предложении, например, как в примере «письмо брату», где окончание «-у» указывает на дательный падеж.

Приставка

Приставка — это морфема, добавляемая к началу слова, изменяющая его значение или грамматические характеристики. Она может указывать на направление действия, его характер, способ, степень и т.д. Например, приставка «под-» в существительном «подход» указывает на направление действия, а «не-» в слове «несчастный» — на отрицание. Приставки могут быть как основными (неизменяемыми), так и производными (изменяемыми) в зависимости от способа их формирования и значений, которые они придают словам.

Суффикс

Обычно располагается после корня и перед окончанием. Служит для словообразования и рождения новых словоформ. Допустим, с помощью суффикса «-ниц-» образуются существительные женского рода (учитель-ниц-а), а суффикс «-оват-» указывает на неполноту качества (сер-оват-ый).

Возвратный суффикс

Возвратными суффиксами считаются «-ся/-сь», которые присоединяются к глаголам, образуя их возвратную форму. Эта форма обозначает действие, направленное на самого деятеля, как бы «возвращающееся» к нему. Например, умываться — умывать себя, решаться — решать для себя. Суффикс «-ся» входит в основу слова, делая глагол возвратным. Это позволяет точнее выразить смысл действия. Также сюда относятся «-то», «-либо», «-нибудь», которые могут использоваться в местоимениях и наречиях.

Процесс разбора: как проходит

Разбор слова по составу проходит по следующему порядку:

окончание — находим первым, изменяя форму слова;

— находим первым, изменяя форму слова; основа — выделяем все слово без окончания;

— выделяем все слово без окончания; приставка — следующим этапом выделяем часть перед корнем;

— следующим этапом выделяем часть перед корнем; суффикс — обозначаем часть после корня;

— обозначаем часть после корня; корень — отмечаем оставшуюся часть, выступающую носителем главного смысла.

На первый взгляд при разборе не должно возникнуть никаких сложностей. Однако на практике многие школьники путаются при определении морфем. Чтобы стало еще понятнее, разберем наглядно несколько примеров.

Морфемный разбор существительного

Пример 1 — разбор слова «карандаш»:

Нулевое окончание, которое обозначает мужской род и единственное число. Основа — карандаш; Приставка и суффикс отсутствуют, слово является бесприставочным и бeccyффикcным; Корень — карандаш.

Пример 2 — разбор слова «перевозка»:

Окончание — а; Основа слова — перевозк; Приставка — пере; Суффикс — к; Корень — воз.

Пример 3 — разбор слова «телега»:

Окончание — а; Основа слова — телег; Приставка и суффикс отсутствуют; Корень — воз.

Морфемный разбор прилагательного

Пример 1 — разберем слово «высоченный»:

Окончание — ый; Основа слова — высоченн; Приставка — отсутствует; Суффикс — енн; Корень — высоч.

Пример 2 — разберем слово «превеликий»:

Окончание — ий; Основа слова — превелик; Приставка — пре; Суффикс — отсутствует; Корень — велик.

Пример 3 — разберем слово «подпольный»:

Окончание — ый; Основа слова — подпольн; Приставка — под; Суффикс — н; Корень — поль.

Морфемный разбор глагола

Пример 1 — разберем слово «убегать»:

Окончание — ть; Основа слова — убега; Приставка — у; Суффикс — а; Корень — бег.

Пример 2 — разберем слово «показать»:

Окончание — ть; Основа слова — показа; Приставка — отсутствует; Суффикс — а; Корень — показ.

Пример 3 — разберем слово «поставить»:

Окончание — ть; Основа слова — постави; Приставка — по; Суффикс — и; Корень — став.

Если появились сложности с определением той или иной морфемы можно воспользоваться морфемными словарями. Есть словари Ефремова Т. Ф. и Тихонова А. Н, в которых найдется все необходимое для точного анализа.