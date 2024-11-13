Деление в столбик — один из самых простых и часто используемых методов вычислений вручную. Он основывается на упрощении расчетов и позволяет находить полные и неполные частные, остатки, а также выполнять деление с любой степенью точности.

Главное достоинство деления в столбик заключается в том, что для получения результата не требуется использовать калькулятор или специальное программное обеспечение. Все можно сделать, если есть листок бумаги и ручка.

Какие арифметические действия используют при делении в столбик

Чтобы освоить этот метод, ученик должен уметь складывать, вычитать и сравнивать числа. Также необходимо назубок знать таблицу умножения.

При делении операция сравнения выполняется многократно. С ее помощью устанавливают, сколько раз делитель может уместиться в разных неполных делимых.

Вычитание — одно из основных арифметических действий, необходимых для деления столбиком. После того как сделана оценка, сколько раз делитель может поместиться в очередном неполном делимом, выполняется умножение делителя на полученное число и найденное произведение вычитается из соответствующего неполного делимого. Эта комбинация действий повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто остаточное число, которое оказывается меньше делителя.

Умножение — еще одно действие, без которого невозможно делить в столбик. Результат умножения служит основой для последующего вычитания.

Каждое из перечисленных арифметических действий многократно используется при делении столбиком.

Термины «делимое», «делитель», «частное», «неполное делимое»

Вспомним значения ключевых терминов арифметики.

Делимое — число, которое надо разделить.

Делитель — число, на которое делим.

Частное — число, являющееся результатом деления.

Неполное делимое — это получаемое из первых цифр делимого число, которое можно разделить на делитель.

Проще говоря, мы берем какую-то целую часть (делимое) и пытаемся понять, сколько частей определенного размера (делитель) в нем поместилось (частное).

Наглядно эти определения можно изобразить так:

21 : 7 = 3 Делимое Делитель Частное

Проиллюстрируем неполное делимое. Пусть нужно решить пример: «168:4 = ?»

Запишем деление в столбик:

1 6 8 4

168 — это делимое, 4 — это делитель.

Сравниваем первую цифру числа 168 с заданным делителем.

1 6 8 4

«1» мы не можем разделить на «4».

Сравниваем число, составленное из первых двух цифр числа 168, с делителем:

1 6 8 4

«16» мы можем разделить на «4». Следовательно, «16» будет первым неполным частным.

Другой пример: разделим 812 на 3.

8 1 2 3

«8» можно разделить на «3». Значит, «8» — первое неполное частное.