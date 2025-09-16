Самая известная формула выглядит следующим образом: S = πR2 (обычно ее читают как «пи эр квадрат»). Но находить площадь круга можно также с помощью других формул. Они легко выводятся из этой, и знать их бывает очень полезно.

Основные понятия

Прежде чем знакомиться с формулой площади круга, вспомним несколько главных терминов.

Круг

Круг — это геометрическое место точек плоскости, расстояние от каждой из которых до некоторой фиксированной точки (центра круга) не превышает заданной величины.