Высотой (h) треугольника называют перпендикуляр, опущенный из вершины на противолежащую ей сторону, либо на ее продолжение (если треугольник тупоугольный). Так как в треугольнике 3 вершины, то и высот тоже 3.

Площадь треугольника Δ ABC (обозначается как S ABC или просто S) — это число, показывающее, сколько единиц площади (квадратных метров, сантиметров и т.д.) содержится в фигуре. Кроме того, площадь треугольника — это та часть плоскости, которая окружена его тремя сторонами.

Формул вычисления площади несколько, и для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ их следует выучить все. Кроме того, они сами подсказывают, как решается большинство задач, которые предлагаются на контрольных и экзаменах. В этом случае на решение будет затрачиваться минимальное количество времени.

Формулы запоминаются гораздо быстрее и надежнее, если их несколько раз записать. Такой прием помогает задействовать все виды памяти. Также во время заучивания рекомендуется делать чертежи, отмечая на треугольниках те элементы, с помощью которых рассчитывается S ABC .

Рисование даже простейшего, совершенно очевидного чертежа создает визуализацию, которая является мощнейшим инструментом запоминания. Если при этом использовать цветные карандаши, фломастеры или маркеры, то информация будет еще быстрее и глубже врезаться в память.

Формула площади треугольника через сторону и высоту

Это самая простая формула. Согласно ей, чтобы найти площадь треугольника, нужно умножить длину стороны на длину высоты, опущенной на эту сторону, и разделить полученное произведение на 2.

Так, если высота h опущена на сторону a, то формулу можно записать следующим образом:

S = h • a / 2

Ее часто зачитывают как: «половина произведения основания на высоту».

Для запоминания удобно мысленно разрезать Δ АВС по высоте на части и достроить его до 4-угольника. Получается следующая картинка: