В этой статье мы разберем пошагово, как правильно написать изложение, с чего начать и как добиться наилучшего результата.

Написание изложения – один из самых распространенных видов письменных работ в школе. Для многих школьников это настоящий вызов, вызывающий стресс и затруднения. Однако, освоив правильную технику и структуру, написание изложения превращается из сложной задачи в вполне выполнимую и даже увлекательную работу.

2. Шаг 2: Структура изложения

Компоненты изложения:

Вступление: Кратко изложите основную тему текста. Не нужно переписывать первое предложение – сформулируйте основную мысль своими словами.

Основная часть: Разделите текст на логические части, каждая из которых раскрывает определенный аспект темы. Излагайте события в той же последовательности, что и в исходном тексте. Используйте синонимы и свои слова, избегая дословного копирования.