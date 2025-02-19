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В современном мире английский язык занимает первое место по распространенности. Он является основным средством общения при ведении международного бизнеса. Большинство деловых партнеров из разных стран общаются друг с другом именно на этом языке.
Если вы владеете английским и приедете в какую-либо страну, то у вас не будет ни малейших проблем с приобретением билетов на транспорт, заселением в гостиницу, покупкой товаров в крупных магазинах. Везде предоставляется обслуживание на английском языке.
Важно понимать, что знание языка — это не просто способность говорить и понимать устную речь. Также необходимо уметь излагать свои мысли письменно и, разумеется, писать письма на английском языке. Особую ценность приобретает умение вести деловую переписку, так как ей принадлежит одна из ключевых ролей в развитии профессиональной карьеры.
Письма на английском языке и почтовый этикет
Письма часто становятся первым контактом между соискателем и работодателем, а также между деловыми партнерами. Грамотная письменная речь, соблюдение правил оформления сразу же располагают к себе. Досадные ошибки, наоборот, создают негативное впечатление и ставят под сомнение компетентность отправителя письма. Поэтому правильное написание писем — это важное конкурентное преимущество.
Почтовый этикет зависит от типа письма на английском языке. Существует три основные категории:
- официальные — для ведения деловой переписки;
- полуофициальные — используются в ситуациях, когда необходимо соблюдать определенный уровень формальности, но правила менее строгие, чем в сугубо деловой переписке;
- неофициальные — предназначены для общения между друзьями и родственниками.
Неофициальные письма предоставляют полную свободу. Полуофициальные и официальные требуют соблюдения стандартной структуры.
Структура письма в английском языке
Правильная структура письма помогает четко передавать информацию и избегать недоразумений в деловом и личном общении.
В современной деловой корреспонденции широко распространен блоковый формат, при котором дата, адрес отправителя и подпись смещены вправо, а все остальные строки начинаются с левого края страницы.
Далее следует пример стандартного оформления письма, которое принято в английском языке.
Your Full Name (ваше полное имя)
Your Street Address (ваш почтовый адрес)
Your City, State/Province, Postal Code (ваш город, штат/провинция, почтовый индекс)
Country (страна)
Date (Дата)
Recipient’s Full Name (Полное имя получателя)
Recipient’s Job Title (Должность получателя)
Company Name (Название компании)
Street Address (Почтовый адрес)
City, State/Province, Postal Code (Город, штат/провинция, почтовый индекс)
Country (Страна)
Dear [Mr./Mrs./Ms.] Last Name, (Уважаемый [господин/госпожа/госпожа] Фамилия,)
§1. Purpose of the letter. (Цель письма.)
§2. Main body of the letter, providing details and explanations. (Основная часть письма, содержащая подробности и пояснения.)
§3. Conclusion (if necessary). (Заключение (при необходимости).)
Sincerely/Yours faithfully, (С уважением/с уважением,)
Your Signature (ваша подпись)
Your Typed Full Name (ваше полное имя)
Дата и адрес
Дату и адрес отправителя обычно ставят в правом верхнем углу письма.
В Великобритании и США используются разные форматы дат:
- Британский формат: день, месяц, год. Например, 15 May 2025 или 15th May 2025.
- Американский формат (США и Канада): месяц, день, год. May 15, 2025, или May 15th, 2025.
Вместо названия месяца можно ставить его номер, но во избежание путаницы лучше использовать слова.
Адрес отправителя принято размещать в самой верхней части письма. Адрес включает в себя следующие элементы:
- полное имя либо фамилия и инициалы;
- название компании, если письмо отправляется от имени организации;
- название улицы, номер дома;
- город, штат/провинция, почтовый индекс;
- название страны, если письмо отправляется за границу.
Некоторые элементы адреса можно сокращать. Так, вместо «Street» можно написать «St.», а вместо «Avenue» использовать аббревиатуру «Ave.».
Основная часть письма
Содержание основной части делового письма следует делать четким, по возможности лаконичным и хорошо структурированным. Текст должен включать в себя следующие части:
- Введение — содержит приветствие и краткую формулировку цели письма.
- Основная часть — подробное изложение сути вопроса.
- Заключение — подводится краткий итог всему сказанному выше, выражается благодарность.
- Подпись.
Эти же правила применимы и для основной части личных писем. При написании писем очень важно соблюдать правила грамматики и пунктуации. Письмо производит хорошее впечатление только в том случае, если оно написано грамотно.
План письма по английскому языку: стандартные фразы
В письмах допускается использование стандартных оборотов. Эти фразы помогают быстро и правильно составлять важные письма.
Приветствие
Это важная и обязательная часть любого письма. Приветствие определяет стиль всего последующего сообщения. Форму обращения выбирают в зависимости от степени формальности письма.
Dear Mr./Ms. [Фамилия] (Уважаемый господин/госпожа) — при официальном обращении к знакомому человеку.
Dear Sir/Madam (Уважаемый господин/госпожа) — универсальная форма обращения, которая используется в тех случаях, когда вы не знаете имени адресата.
Dear [Полное имя] — универсальное официальное обращение. Обычно используется, когда пол адресата неизвестен.
Hello [Имя] — универсальный вариант, который можно использовать для обращения к знакомому человеку в полуофициальной и неофициальной обстановке.
Hi [Имя] (Привет!) — неформальное обращение к людям, с которыми установлены дружеские отношения.
Вводная часть
После приветствия следует вводная часть. Если ранее было получено письмо от делового партнера или коллеги, то следует выразить благодарность. Для этого подходят следующие стандартные фразы.
|
Стандартная фраза
|
Перевод
|
Thank you for your letter.
|
Спасибо за ваше письмо.
|
Thanks for getting back to me so quickly.
|
Благодарю вас за столь оперативный отклик.
|
I appreciate your prompt response.
|
Я ценю ваш быстрый ответ.
Благодарность выглядит более искренней, если причина слегка конкретизируется.
|
Thank you for taking the time to review my proposal.
|
Спасибо, что нашли время рассмотреть мое предложение.
|
We really appreciate all the effort you’ve put into this project.
|
Мы действительно ценим все усилия, которые вы вложили в этот проект.
|
Your feedback was very helpful.
|
Ваша обратная связь была очень полезной.
Для переписки с друзьями больше подходят следующие фразы.
|
Thank you so much for your lovely letter!
|
Большое спасибо за твое милое письмо!
|
It was great to hear from you!
|
Было здорово получить от тебя весточку!
|
It was nice to hear from you.
|
Приятно было получить от тебя весточку.
|
Sorry for the late reply. Been super busy lately.
|
Извини за поздний ответ. Был жутко занят последнее время.
|
I am sorry I didn’t write sooner, but I really appreciated receiving your message.
|
Извини, что не ответил раньше, но мне было очень приятно получить твое сообщение.
|
Sorry for not writing back earlier. I’ve been really busy lately.
|
Прости, что не ответил раньше. У меня было много дел последнее время.
Вводная часть обычно содержит не более трех предложений.
Основная часть
Основная часть письма содержит главную информацию. С ее помощью делятся новостями, планами, задают вопросы, интересуются жизнью адресата. Следующие вводные конструкции помогают быстро структурировать основную часть.
|
So, let’s get started…
|
Итак, давайте начнем…
|
First off, I want to tell you about…
|
Прежде всего, хочу рассказать тебе о…
|
I’ve got some news to share…
|
У меня есть новости, которыми хочу поделиться…
|
Guess what happened…
|
Угадай, что случилось…
|
I’m planning to…
|
Я планирую…
|
How are things with you?
|
Как дела у тебя?
|
What have you been up to lately?
|
Чем ты занимался последнее время?
|
Have you heard any interesting news?
|
Слышал ли ты какие-нибудь интересные новости?
|
Remember when we…
|
Помнишь, когда мы…
|
Do you still enjoy…
|
Тебе все еще нравится…
Все эти фразы помогают выразить живой интерес к жизни адресата и хорошо поддерживают дружеское общение.
Заключение в письме
Заключительная часть письма, написанного на английском языке, должна завершать сообщение и оставлять приятное впечатление у адресата. Обычно для заключения делают отдельный абзац, в котором сообщают о завершении письма, передают приветы и выражают надежду на продолжение переписки в будущем.
|
Overall, I’m really happy that...
|
В целом, я действительно счастлив, что...
|
In conclusion,…
|
В заключение,...
|
Now it’s time for me to finish the letter
|
Сейчас мне пора заканчивать письмо…
|
Forgot to mention, I have a meeting in 10 minutes. Looking forward to catching up again!
|
Забыл упомянуть, у меня совещание через 10 минут. С нетерпением жду новой встречи!
|
Oops, almost missed my favorite TV show starting in five minutes! See ya later…
|
Упс, чуть не пропустил начало моего любимого телешоу через пять минут! До скорого…
|
Gotta run, but let’s continue this chat later!
|
Мне нужно бежать, но давай продолжим эту беседу позже!
|
Can’t wait to hear from you!
|
Жду с нетерпением твоего ответа!
Заключительные фразы обычно бывают короткими и эмоциональными.
Завершающая фраза и подпись
Перед подписью в письмах, написанных на английском языке, принято ставить стандартные прощальные слова:
- sincerely yours — искренне ваш;
- take care — береги себя;
- respectfully — с уважением;
- all the best — всего хорошего;
- thank you — благодарю вас.
Эти слова делают письмо, написанное на английском языке, дружелюбным, пробуждают теплые чувства.
Образцы писем на английском языке
Рассмотрим несколько примеров коротких писем, составленных на английском языке, в которых используются характерные фразы. Их можно использовать в качестве образца при составлении собственных писем.
Пример личного письма на английском
Ivanova Elena
22.3 Novolipetskaya street
Lipetsk, 123456
Russia
16 February, 2025
Hi Sarah!
Hope you’re doing great! It’s been ages since we last talked. How’ve you been? What’s new in your life?
I have good news. Recently, I took up yoga classes. Also, I finally finished reading that book you recommended — thanks for the suggestion! By the way, remember that trip we planned to take together? Maybe we could visit that cute little town we always talked about. What do you think?
How’s your family doing? Send them my warm regards. And please let me know how your new job is going.
Well, that’s all for now. Write back when you get a chance. Can’t wait to hear from you!
Take care,
Elena
(Привет, Сара!
Надеюсь, у тебя все отлично! Мы давно не общались. Как у тебя дела? Что нового в твоей жизни? У меня хорошие новости. Недавно я записалась на занятия йогой. Кроме того, я наконец-то дочитала книгу, которую ты порекомендовала, спасибо за совет! Кстати, помнишь ту поездку, которую мы планировали совершить вместе? Может быть, мы могли бы посетить тот милый маленький городок, о котором всегда говорили. Что ты об этом думаешь?
Как дела у твоей семьи? Передавай им мои наилучшие пожелания. И, пожалуйста, дай мне знать, как продвигается твоя новая работа.
Ну, на сегодня это все. Напиши мне, когда представится возможность. Не терпится получить весточку от тебя!
Береги себя,
Елена)
Ответ на приглашение
Приглашение, написанное на английском языке, обязательно требует вежливого ответа, независимо от того, принимаете вы его или отказываетесь.
Прежде всего необходимо выразить благодарность человеку, который пригласил вас:
Thank you for inviting me. — Спасибо за приглашение.
I appreciate the invitation. — Я ценю ваше приглашение.
It was kind of you to include me. — Очень любезно с вашей стороны пригласить меня.
Если приглашение принимается, нужно подтвердить этот факт и выразить радость по поводу предстоящего мероприятия:
Yes, I will definitely be there. — Да, я обязательно приду.
I would be delighted to attend. — Я был бы рад принять участие.
Отказ от приглашения выражают подчеркнуто вежливо:
Unfortunately, I won’t be able to attend. — К сожалению, я не смогу прийти.
Thank you for the offer, but I am afraid I can’t make it. — Спасибо за предложение, но боюсь, я не смогу прийти.
Письмо-благодарность
Письмо-благодарность — это замечательный способ показать адресатам, как сильно вы их цените и как важны для вас их поступки. Такие письма могут быть очень краткими.
Dear [Name],
I just wanted to say thank you so much for your help with specific event. It was greatly appreciated!
Best regards,
Your [Name]
(Уважаемый [Имя],
Я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу помощь в организации конкретного мероприятия. Я вам очень признателен!
С уважением,
Ваше [Имя])
Такое письмо, составленное на английском языке, отлично подходит для выражения благодарности за помощь, поддержку или подарок.
Письмо другу
Письма друзьям могут быть очень короткими и простыми. Они помогают поддерживать дружбу, даже если нет времени писать длинное послание.
Вот пример такого письма.
Dear [friend’s name],
How are you? Hope you’re doing well!
Just wanted to drop you a quick line to let you know I am thinking of you. It’s been a while since I’ve seen you. It would be great to catch up sometime.
See you soon,
[Your name]
(Дорогой [имя друга],
Как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо!
Просто хотел быстро черкнуть тебе пару строк, чтобы сказать, что думаю о тебе. Давненько мы не виделись. Было бы здорово пообщаться когда-нибудь.
До скорого,
[Твое имя])
Поздравление
Следующее письмо идеально подходит для поздравления друга с любым важным событием.
Dear [friend’s name],
Congratulations on [name of the special occasion]! You deserve the best. I wish you continued success and happiness!
Best wishes,
[Your name]
(Дорогой [имя друга],
Поздравляю тебя с [название праздничного события]! Ты заслуживаешь самого лучшего. Желаю тебе дальнейших успехов и счастья!
С наилучшими пожеланиями,
[Твое имя])
Извинение
Следующее короткое послание подойдет для искреннего выражения сожаления и извинений.
Dear [friend’s name],
I am truly sorry that I [describe the situation]. I understand that I was wrong and I want to apologize to you. I hope we can work things out.
I am sorry,
[Your name]
(Дорогой [имя друга],
Мне очень жаль, что я [опишите ситуацию]. Я понимаю, что был неправ, и хочу извиниться перед тобой. Надеюсь, мы сможем все уладить.
Извини меня,
[Твое имя])
Просьба
Если нужно обратиться к другу за помощью, можно воспользоваться таким коротким письмом на английском языке.
Dear [friend’s name],
Could you please [brief description of the request]? I would really appreciate your help.
Thank you in advance,
[Your name]
(Дорогой [имя друга],
Не мог бы ты [краткое описание просьбы]? Буду очень признателен за твою помощь.
Спасибо заранее,
[Твое имя])
Соболезнования
Это письмо выражает поддержку другу, переживающему какую-то потерю.
Dear [friend’s name],
I am very sorry to hear about your grief. Please know that my thoughts are with you at this difficult time. If there’s anything I can do to help, please let me know.
With sympathy,
[Your name]
(Дорогой [имя друга],
Мне очень жаль слышать о твоем горе. Пожалуйста, знай, что мои мысли с тобой в это трудное время. Если я могу чем-то помочь, пожалуйста, дай мне знать.
С сочувствием,
[Ваше имя])
Шаблон для личного письма на английском
Full name
Street name, house number.
City, state/province, zip code.
Country name
Date
Dear [Recipient’s Name]
It’s been a while since we last talked, but I hope you’re doing well!
I want to let you know that I recently started a new job. It’s challenging, but I’m enjoying it so much! How are things going with your studies?
Take care of yourself, and please give my best regards to your family. Looking forward to hearing from you soon!
Warmest wishes,
[Your name]
Перевод на русский язык
Полное имя
Название улицы, номер дома.
Город, штат/провинция, почтовый индекс.
Название страны
Дата
Дорогой [Имя получателя]
Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз общались, но я надеюсь, что у тебя все хорошо!
Хочу сообщить, что недавно я устроилась на новую работу. Бывает трудно, но мне это очень нравится! Как у тебя идут дела с учебой?
Береги себя и передай мои наилучшие пожелания твоей семье. С нетерпением жду твоего скорейшего ответа!
С наилучшими пожеланиями,
[Ваше имя])
Заключение
Умение правильно писать письма — это важный навык, который необходим как для личной, так и для деловой переписки. Освоив основы структуры, оформления и стиля, вы сможете свободно общаться с друзьями, коллегами и партнерами, живущими в любой стране мира, так как английский сегодня — один из основных языков международного общения.
Преподаватель английского языка, автор учебных материалов и статей по освоению грамматики, лексики и разговорной речи. Делится лайфхаками по изучению языка и подготовке к международным экзаменам