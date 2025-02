Рассмотрим несколько примеров коротких писем, составленных на английском языке, в которых используются характерные фразы. Их можно использовать в качестве образца при составлении собственных писем.

Пример личного письма на английском

Ivanova Elena

22.3 Novolipetskaya street

Lipetsk, 123456

Russia

16 February, 2025

Hi Sarah!

Hope you’re doing great! It’s been ages since we last talked. How’ve you been? What’s new in your life?

I have good news. Recently, I took up yoga classes. Also, I finally finished reading that book you recommended — thanks for the suggestion! By the way, remember that trip we planned to take together? Maybe we could visit that cute little town we always talked about. What do you think?

How’s your family doing? Send them my warm regards. And please let me know how your new job is going.

Well, that’s all for now. Write back when you get a chance. Can’t wait to hear from you!

Take care,

Elena

(Привет, Сара!

Надеюсь, у тебя все отлично! Мы давно не общались. Как у тебя дела? Что нового в твоей жизни? У меня хорошие новости. Недавно я записалась на занятия йогой. Кроме того, я наконец-то дочитала книгу, которую ты порекомендовала, спасибо за совет! Кстати, помнишь ту поездку, которую мы планировали совершить вместе? Может быть, мы могли бы посетить тот милый маленький городок, о котором всегда говорили. Что ты об этом думаешь?

Как дела у твоей семьи? Передавай им мои наилучшие пожелания. И, пожалуйста, дай мне знать, как продвигается твоя новая работа.

Ну, на сегодня это все. Напиши мне, когда представится возможность. Не терпится получить весточку от тебя!

Береги себя,

Елена)

Ответ на приглашение

Приглашение, написанное на английском языке, обязательно требует вежливого ответа, независимо от того, принимаете вы его или отказываетесь.

Прежде всего необходимо выразить благодарность человеку, который пригласил вас:

Thank you for inviting me. — Спасибо за приглашение.

I appreciate the invitation. — Я ценю ваше приглашение.

It was kind of you to include me. — Очень любезно с вашей стороны пригласить меня.

Если приглашение принимается, нужно подтвердить этот факт и выразить радость по поводу предстоящего мероприятия:

Yes, I will definitely be there. — Да, я обязательно приду.

I would be delighted to attend. — Я был бы рад принять участие.

Отказ от приглашения выражают подчеркнуто вежливо:

Unfortunately, I won’t be able to attend. — К сожалению, я не смогу прийти.

Thank you for the offer, but I am afraid I can’t make it. — Спасибо за предложение, но боюсь, я не смогу прийти.

Письмо-благодарность

Письмо-благодарность — это замечательный способ показать адресатам, как сильно вы их цените и как важны для вас их поступки. Такие письма могут быть очень краткими.

Dear [Name],

I just wanted to say thank you so much for your help with specific event. It was greatly appreciated!

Best regards,

Your [Name]

(Уважаемый [Имя],

Я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу помощь в организации конкретного мероприятия. Я вам очень признателен!

С уважением,

Ваше [Имя])

Такое письмо, составленное на английском языке, отлично подходит для выражения благодарности за помощь, поддержку или подарок.

Письмо другу

Письма друзьям могут быть очень короткими и простыми. Они помогают поддерживать дружбу, даже если нет времени писать длинное послание.

Вот пример такого письма.

Dear [friend’s name],

How are you? Hope you’re doing well!

Just wanted to drop you a quick line to let you know I am thinking of you. It’s been a while since I’ve seen you. It would be great to catch up sometime.

See you soon,

[Your name]

(Дорогой [имя друга],

Как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо!

Просто хотел быстро черкнуть тебе пару строк, чтобы сказать, что думаю о тебе. Давненько мы не виделись. Было бы здорово пообщаться когда-нибудь.

До скорого,

[Твое имя])

Поздравление

Следующее письмо идеально подходит для поздравления друга с любым важным событием.

Dear [friend’s name],

Congratulations on [name of the special occasion]! You deserve the best. I wish you continued success and happiness!

Best wishes,

[Your name]

(Дорогой [имя друга],

Поздравляю тебя с [название праздничного события]! Ты заслуживаешь самого лучшего. Желаю тебе дальнейших успехов и счастья!

С наилучшими пожеланиями,

[Твое имя])

Извинение

Следующее короткое послание подойдет для искреннего выражения сожаления и извинений.

Dear [friend’s name],

I am truly sorry that I [describe the situation]. I understand that I was wrong and I want to apologize to you. I hope we can work things out.

I am sorry,

[Your name]

(Дорогой [имя друга],

Мне очень жаль, что я [опишите ситуацию]. Я понимаю, что был неправ, и хочу извиниться перед тобой. Надеюсь, мы сможем все уладить.

Извини меня,

[Твое имя])

Просьба

Если нужно обратиться к другу за помощью, можно воспользоваться таким коротким письмом на английском языке.

Dear [friend’s name],

Could you please [brief description of the request]? I would really appreciate your help.

Thank you in advance,

[Your name]

(Дорогой [имя друга],

Не мог бы ты [краткое описание просьбы]? Буду очень признателен за твою помощь.

Спасибо заранее,

[Твое имя])

Соболезнования

Это письмо выражает поддержку другу, переживающему какую-то потерю.

Dear [friend’s name],

I am very sorry to hear about your grief. Please know that my thoughts are with you at this difficult time. If there’s anything I can do to help, please let me know.

With sympathy,

[Your name]

(Дорогой [имя друга],

Мне очень жаль слышать о твоем горе. Пожалуйста, знай, что мои мысли с тобой в это трудное время. Если я могу чем-то помочь, пожалуйста, дай мне знать.

С сочувствием,

[Ваше имя])

Шаблон для личного письма на английском