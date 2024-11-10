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Новогодние каникулы — долгожданный отдых для детей и взрослых. Лето и осень давно закончились, световой день короткий, поэтому усталость накапливается очень быстро.
Праздничная передышка восстановит силы, если правильно организовать развлечения и чередовать их со спокойным, расслабленным отдыхом. Эти дни дают возможность отвлечься от забот, повеселиться у новогодних елок, заняться хобби. Снег и яркие праздничные украшения создают идеальную атмосферу для общения с близкими и друзьями. Время можно провести с большой пользой, наполнить его незабываемыми впечатлениями и положительными эмоциями. Вот несколько советов, как с наибольшей пользой провести новогодние праздники.
Планируем каникулы
Новогодние каникулы — вторые по длине после летних. Свободного времени действительно очень много. Но программа предлагаемых развлечений настолько насыщена, что без четкого плана вряд ли возможно всюду успеть и при этом не переутомиться.
Защита от разочарований и оптимизация расходов
Хаотичное метание между развлекательными мероприятиями не приносит особого удовольствия. Более того, это приводит к вечной спешке и возникновению чувства постоянной неудовлетворенности. В результате вместо веселого отдыха получается сплошное разочарование.
Планирование помогает избежать всех этих проблем, оптимально распределив время между различными развлечениями и спокойным отдыхом. Благодаря плану новогодние праздники покажутся действительно бесконечными.
Составление плана позволяет учесть интересы всех членов семьи и оптимизировать расходы. Если заранее продумать посещение всех мероприятий, на которые вы хотите успеть с детьми, то можно заранее забронировать билеты, приобрести подарки по акциям. Это защитит от необходимости делать покупки в разгар предновогоднего ажиотажного спроса и сезонного роста цен.
Сознание того, что все идет по плану, и предвкушение развлечений, которые запланированы на следующие дни, создает ощущение уверенности и психологического комфорта. Не нужно никуда спешить или что-то лихорадочно придумывать. Праздничная суета вокруг доставляет удовольствие и приятно будоражит нервы. Четкий план ведет к намеченной цели, и праздник не пройдет впустую.
Не забудьте про «план Б»
При составлении плана учитываются погодные условия, особенно если семья собирается проводить время на свежем воздухе. Зимняя погода переменчива. Чтобы планы не рухнули, следует заранее предусмотреть развлечения на тот случай, если отправиться на прогулку будет невозможно. Тогда ни метель, ни внезапная слякоть не испортят настроение.
Вдохновение и оценка результатов
Многие любят в канун Нового года давать себе обещания освоить что-то новое. Составление плана на длинные новогодние праздники — отличная возможность выкроить время для того, чтобы приступить к воплощению этих обещаний и провести каникулы с пользой.
Например, человек обещает себе всерьез заняться фигурой, выучить иностранный язык или начать готовиться к какому-либо экзамену. Если во время каникул уделить этим занятиям хотя бы несколько минут, то, во-первых, будет сделан реальный первый шаг к исполнению намеченного, а во-вторых, это существенно поднимет самооценку.
По окончании каникул можно будет проанализировать полноту выполнения плана. Подведение праздничных итогов тоже доставляет немалое удовольствие и одновременно помогает улучшать планирование на следующие каникулы.
Отдыхаем дома весело и с пользой
Организация домашнего досуга во время новогодних каникул открывает большие возможности для общения с близкими и друзьями, а также для совместного творчества.
Настольные игры
Добавьте немного азарта в праздничную программу с помощью настольных игр и соревнований. Чудесно провести зимние новогодние праздники помогут не только шахматы и шашки. Современная коллекция «настолок» способна увлечь кого угодно.
Красочно оформленные «Имаджинариум», «Колонизаторы» и «Доббль» развивают внимание, скорость реакции и умение стратегически мыслить. Игры становятся особенно занимательными, если вести турнирную таблицу, а в конце каникул определить победителя новогоднего сезона.
Строительство пряничного домика
Традиция делать пряничные домики характерна для многих европейских стран. Она зародилась в Средневековье и благополучно дожила до наших дней.
Процесс строительства очень увлекателен. Особенно приятно строить домик в непогоду, когда на дворе стоит сильный мороз или слякоть из-за оттепели.
В качестве строительного материала используются испеченные коржи из песочного теста, либо любое печенье. Также в магазинах продаются специальные наборы фигурных пряников для сборки домиков.
В строительстве пряничного домика есть что-то магическое. Это занятие не похоже на приготовление обычного пирога или торта. Дети, особенно младшие, с восторгом строят домик, придумывают способы его украшения. Домик дарит массу положительных эмоций, а потом становится отличным угощением к праздничному чаепитию.
Домашний клуб читателей и кинокритиков
После целого дня, проведенного в играх и развлечениях, будет очень приятно собраться всем вместе, чтобы почитать вслух какую-нибудь книгу или посмотреть фильм, а потом обсудить прочитанное или увиденное. Это прекрасная возможность помочь детям углубиться в мир хорошей литературы и кино.
Для каждой встречи клуба выбирают одну книгу или один фильм. Если предложений много, то выбор делают с помощью голосования или жребия.
Также для каждой встречи выбирают модератора, который ведет разговор, предлагает вопросы для обсуждения. Для детей — это отличная практика выступления перед публикой.
Онлайн-курсы
Для любознательных детей и взрослых отличным новогодним подарком станут видеокурсы на интересующую тему: кулинария, рисование, программирование, рукоделие, танцы, йога и другие. На выходных будет достаточно свободного времени, чтобы посвятить себя освоению чего-то нового.
Чем занять себя на праздники
Длинные выходные — замечательная возможность попробовать какое-нибудь новое занятие. А все новое, как известно, — это хорошо забытое старое. Одной из таких новогодних забав является домашний театр. В прошлые века, когда не было ни компьютеров, ни телевизоров, ни кинотеатров, постановка домашних пьес была любимым развлечением многих семей.
Первым шагом в создании домашнего театра становится выбор пьесы. Это может быть любая классика или собственное творчество семейной труппы.
После того как пьеса утверждена, а роли распределены, приступают к созданию декораций и костюмов. Этот этап не менее увлекателен, чем само представление.
На премьеру приглашают родственников и друзей. Чтобы создать атмосферу настоящего театра, зрителям присылают самодельные пригласительные билеты и программки. Можно даже устроить буфет, чтобы гости могли подкрепиться в перерывах между актами.
Новый год с пользой для здоровья
Новогодние торжества — это, несомненно, волшебное время. Однако, среди веселой праздничной кутерьмы важно уделять внимание сохранению здоровья. Следующие советы помогут наслаждаться каждым моментом каникул и не ухудшить самочувствие:
- Не слишком налегайте на деликатесы и лакомства во время новогоднего пира. Увеличьте физическую активность и время пребывания на свежем воздухе.
- Пейте больше чистой воды. Это необходимо из-за иссушающего действия работающего отопления, а также для защиты от переедания.
- Обязательно как следует высыпайтесь. Сон — это главный способ поддержания здоровья.
- Позаботьтесь об увеличении витаминов. Обогатите меню цитрусовыми, зеленью, орехами.
Соблюдение этих простых рекомендаций не только сохранит, но и укрепит здоровье во время каникул.
Правильное питание — это важно
Новогодние торжества традиционно связаны с кулинарными изысками. Все праздничные блюда очень вкусные, сытные и, к сожалению, тяжелые для желудка. Поэтому во время каникул важно следить за своим рационом, чтобы не столкнуться с печальными последствиями переедания. Для этого необходимо придерживаться ряда советов.
- Составьте праздничное меню на каждый день. Включите в него не только традиционные салаты и жаркое, но и легкие диетические блюда. Предусмотрите разгрузочный день с овощами и фруктами.
- Сделайте маленькие порции. Так можно будет попробовать больше разных блюд и не превысить разумной нормы. Чтобы тарелка не казалась пустой, сделайте украшения из соуса, зелени и свежих фруктов.
- Старайтесь есть как можно медленнее, смакуя каждый кусочек. Так вы насытитесь меньшим количеством еды и получите больше удовольствия от разных блюд.
- Замените жирный майонез на легкий греческий йогурт. Вкус блюд от этого только выиграет.
- Контролируйте свой вес — домашние весы помогут вовремя заметить переедание.
И помните: мороз и свежий воздух быстро сжигают огромные количества калорий. Если вы позволили себе за новогодним столом слегка расслабиться, на следующий день отправляйтесь на лыжную прогулку, и хорошее самочувствие будет обеспечено.
Зимние забавы на свежем воздухе
Новогодние праздники — идеальное время для семейных прогулок. Особенно полезно и приятно заниматься зимними видами спорта в погожие морозные дни. Вариантов забав, подходящих для всех возрастов, очень много.
Катание на лыжах
Это может быть прогулка по лесу на классических беговых лыжах или катание с горки на горных лыжах или сноуборде. Тем, у кого нет собственного спортивного инвентаря, все необходимое предлагается взять напрокат. Маршруты для прогулок и горки сегодня есть на множестве туристических баз, находящихся за городом.
Снегоступы
Прогулка на снегоступах позволяет почувствовать себя настоящим исследователем зимнего леса. В отличие от лыж, это снаряжение не требует никакого специального обучения. Поэтому оно подходит людям с любым уровнем физической подготовки.
Снегоступы помогают без особых усилий передвигаться по глубоким сугробам, открывая доступ в самые заснеженные участки леса. Заблудиться зимой очень трудно — вы выйдете из чащи по собственным следам.
Коньки
Еще одна классическая зимняя забава, подходящая для всей семьи. Сегодня даже в маленьких населенных пунктах есть ледовые арены, где посетители катаются на коньках, своих или взятых напрокат.
Во время новогодних каникул катки украшаются разноцветными гирляндами, что создает по-настоящему праздничное настроение.
Санки и ватрушки
Катание с горок на санках — одно из самых традиционных и всеми любимых зимних развлечений. Во время новогодних праздников многие идут кататься всей семьей.
Если склон не оборудован для катания, то, прежде чем садиться на санки, его необходимо тщательно исследовать. Трасса должна быть свободной от деревьев, кустов, кочек, трамплинов и ухабов. В конце спуска должно быть достаточно ровного пространства для торможения.
Строительство снежных крепостей и скульптур
Это увлекательнейшее творческое занятие для всех членов семьи. Для него необязательно ждать оттепели, когда снег хорошо лепится. Чтобы сделать снежные кирпичи, достаточно набить побольше снега в пластиковый ящик или ведро и хорошенько утрамбовать. Если полить форму небольшим количеством холодной воды, то через несколько минут получится очень крепкий кирпич. Этот метод позволяет получить сколько угодно кирпичей в любую морозную погоду.
Изготовление ледяных скульптур тоже очень нравится детям. Для этого используют пластиковые формочки для песка. В них заливают воду, и когда она замерзает, получается красивая ледяная фигурка.
Игры на свежем воздухе
Хоккей, футбол на снегу и снежки никогда не надоедают. Они заряжают энергией и позволяют вволю угощаться сытными новогодними блюдами, не боясь утратить стройность.
Заключение
Время новогодних каникул — это возможность отдохнуть, пообщаться с семьей и друзьями, развлечься и набраться сил. Такая передышка очень важна, так как праздники приходятся на самые короткие световые дни в году. В это время организм особенно уязвим. Но отдых и множество зимних развлечений превращают самый темный период года в самый радостный.
Новогодний ужин, прогулки, игры на свежем воздухе, посещение концертов, театров, музеев и развлекательных мероприятий укрепляют родственные и дружеские связи между людьми, а также создают уверенность в том, что Новый год принесет перемены к лучшему.